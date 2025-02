La última vez que el británico, ganador de 17 premios Grammy, visitó nuestro país fue en 2011, cuando se presentó en el estadio Monumental junto a más de 45 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Un gran escenario, 20 mil personas entregadas y un espectáculo imponente en lo cuantitativo. Este 2025, el músico regresará con un show mucho más compacto: solo él, su guitarrista habitual, el argentino Dominic Miller, y el baterista Chris Maas. “Somos ahora un trío con guitarra, bajo y batería. Yo toco el bajo y canto. Es un formato con el que tuve cierto éxito en los años 80, así que creo que tengo algo de experiencia con él”, dice sonriendo, en clara alusión a The Police, el trio que conquistó las radios entre los setenta y ochenta con su vigor juvenil, su impresionante voz aguda y una irresistible mezcla de pop, rock y reggae que sentó escuela en muchas bandas. Sin ir muy lejos, hay rastros innegables de The Police hasta en referentes latinoamericanos del rock como Maná y Soda Stereo.

(Crédito obligatorio: Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images) The Police en una sesión de fotos durante su visita a Shinko Music, Tokio, enero de 1981. (Foto de Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images) / Koh Hasebe/Shinko Music

The Police en 1978. En sus primeros años de carrera, los escenarios eran pequeños, pero los shows tenían una energía arrolladora. UNSPECIFIED - JANUARY 01: Photo of Sting (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

El nuevo show de Sting, “3.0″, nos devuelve a las viejas canciones de The Police y a los éxitos de su carrera en solitario, algunas con ciertos cambios o nuevas lecturas, como un chef que reinventa una receta clásica. “Me gusta llevar las canciones a su estructura más básica y ver qué tan sólidas son cuando se les quitan todos los arreglos. Es sorprendente cómo resisten el cambio y, en muchos casos, incluso se potencian al simplificarlas. Como trío, tenemos que trabajar más duro que cuando tocamos con una banda más grande, pero vale la pena el esfuerzo. Creo que el público aprecia la claridad que esto le da a las canciones. Y es divertido, realmente muy divertido”.

-¿Por qué es más divertido tocar en formato de trío?

Tienes que trabajar más, hay más que hacer; pero al mismo tiempo es muy satisfactorio lograrlo solo con tres personas, en lugar de con una orquesta o una banda de siete músicos. A veces, lo más efectivo es lo que falta. El silencio es una herramienta muy poderosa en la música.

-¿Tienes algún recuerdo especial de tu primer show en Lima?

Me acuerdo que tocamos al aire libre y creo que llegamos el mismo día del concierto. Pasamos la noche allá, pero realmente no tuve la oportunidad de explorar un país con tanta variedad de paisajes. Si tuviera más tiempo para hacerlo [esta vez], creo que sería fascinante.

-La semana pasada, te vi con tu nueva banda en el festival FireAid, a beneficio de los perjudicados por los incendios de Los Ángeles. ¿Cómo fue la experiencia?

El concierto del FireAid tuvo un hermoso espíritu de comunidad, tanto entre los músicos como con la gente de Los Ángeles. Mi propio hijo perdió su casa en los incendios, así que había un elemento personal en todo esto. Había bomberos y sus familias presentes. Los artistas tenían un gran sentido de comunidad, y eso se sintió increíble. Pero estos incendios forestales no solo están ocurriendo en California, sino también en otros lugares, seguramente en tu país también. Son el resultado del cambio climático y necesitamos modificar nuestras políticas económicas para no terminar incendiándonos a nosotros mismos. Es algo que me preocupa mucho

Año 2011: LLEGADA DE CANTANTE STING AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ PARA DAR CONCIERTO EN EL MONUMENTAL / LUIS GONZALES

UN PROFESOR LLAMADO STING

Gordon Matthew Sumner nació en 1951 en Tyneside, al norte de Inglaterra, en una zona de clase trabajadora marcada por el comercio portuario. Su padre era lechero y su madre, peluquera. Desde pequeño sabía que, para hacer realidad su sueño de estar en un escenario, debía mudarse a un entorno más estimulante, como Londres, donde pudiera mostrar las canciones que componía desde niño. Mientras esperaba ese momento, trabajó como conductor de autobús, albañil y, más tarde, como profesor de primaria, profesión para la que se tituló pero que ejerció solo durante dos años. Su apodo, Sting (‘el aguijón’), surgió en su juventud debido a su costumbre de usar una chompa de rayas amarillas y negras como las de una abeja. Desde 1978, cuando The Police irrumpió en la escena musical, el mundo lo conocería solo por ese nombre. Entonces tenía 27 años.

"De la nueva generación de artistas femeninas, Billie Eilish es mi favorita. Ella y su hermano hacen música moderna muy evocadora". Sting (Músico)

Hoy, con más de setenta calendarios a cuestas, las nuevas generaciones lo tienen como un referente y lo reverencian, una situación que no termina de cuadrarle del todo. Hace dos semanas, la cantante Billie Eilish lo presentó en el festival FireAid con gran entusiasmo. “Señoras y señores, el legendario Sting”, dijo. Es un título que él recibe con humildad. “Me llaman legendario, pero no me lo tomo demasiado en serio. Solo soy un músico que trabaja. No necesito ser una leyenda. No me ayuda en nada”. Aun así, reconoce la admiración que siente por la joven estrella del pop. “De la nueva generación de artistas femeninas, ella es mi favorita. Ella y su hermano hacen música moderna muy evocadora. Me contaron que, cuando eran niños, en su casa siempre se escuchaba mi música porque sus padres la ponían. Así que voy a tomarme algo de crédito por eso”, le dice a Somos.

El cantautor británico Sting (C) y el guitarrista argentino Dominic Miller interpretan el show Sting 3.0 en la Farmasi Arena de Río de Janeiro el 14 de febrero de 2025. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

A lo largo de los años, la música de Sting ha seguido viva gracias a sus éxitos como solista, la fidelidad de sus fans, la insistencia de las radios nostálgicas y la cantidad de artistas que lo han versionado o sampleado en sus canciones. Los raperos, en particular, sienten una fascinación por tomar su música para crear nuevos beats, algunas veces sin su permiso. Así ocurrió en 1997, cuando el hoy caído en desgracia Sean ‘Diddy’ Combs tomó un fragmento de “Every Breath You Take” y lo convirtió en “I’ll Be Missing You”. Aquella apropiación le salió cara: Sting ha recibido millones por ese uso inicialmente no autorizado. En 2018, Juice WRLD sampleó “Shape of My Heart” para su éxito “Lucid Dreams”, y en 2024, Kanye West incluyó una referencia a “Roxanne” en su tema “PAID”.

Más recientemente, Sting se asoció con Snoop Dogg para el sencillo “Another Part of Me”, que interpola su clásico “Message in a Bottle”. Sobre si le gustan estas versiones o solo se siente honrado, responde con diplomacia: “Siempre me intriga cuando alguien toma algo que escribí y lo transforma en otra cosa, en una canción de rap o lo que sea. Es interesante y siempre aprendo algo sobre cuán adaptable puede ser una canción. Nunca me quejo cuando la transforman, más bien lo recibo con agrado”. Antes de despedirse, deja un mensaje en la botella para el público que lo espera este 26 de febrero en Costa 21: “Mi mensaje para los peruanos es muy simple: todos necesitamos amarnos los unos a los otros... antes de que muramos”. En tiempos tan egoístas como estos, redescubrir el amor y la vida en comunidad es un imperativo que no se puede posponer más. //

Además… El show STING SE PRESENTARÁ ESTE 26 DE FEBRERO EN COSTA 21 Habrá entradas exclusivas para suscriptores de El Comercio y sorteos en las redes del diario.

Discografía recomendada

OUTLANDOS D’AMOUR (1978)

El debut de The Police contiene influencias de música punk, reggae y rock y ayudó a establecer el sonido distintivo de la banda como un power trío muy competente. Incluye éxitos como “Roxanne”, canción sobre una trabajadora sexual, “Can’t Stand Losing You” y “So Lonely”.

Outlandos D´Amour

REGGATTA DE BLANC 1979

El segundo álbum del trío consolidó su sonido distintivo al fusionar rock, new wave y ritmo jamaiquino. Incluye “Message in a Bottle” y “Walking on the Moon, dos de sus primeros grandes éxitos. El título, una mezcla de francés e inglés, significa “reggae de blancos”, una broma para sus críticos.

Reggatta da Blanc

SYNCHRONICITY 1985

El último disco de The Police es una pieza sofisticada. Los ecos punkies quedaron atrás, y una veta experimental empieza a cobrar importancia. El mayor éxito de este disco fue “Every Breathe You Take”, que arrasó en todo el mundo. El disco ganó el Grammy a mejor álbum rock al año siguiente. Pero las tensiones entre Sting y Copeland terminarían por desbandar al grupo.

Synchronicity

TEN SUMMONER’S TALES 1993

Su cuarto álbum de estudio en solitario tras la disolución de The Police tuvo bastante aceptación en radios gracias a sus éxitos “If I Ever Lose My Faith in You” y la balada “Shape of My Heart”, esta última conocida por su uso en películas y el hip-hop. Fue nominado al Grammy como álbum del año.

Ten Summoner´s Tale

THE BRIDGE 2021

Sting ha explorado en muchos géneros como el jazz y las bandas sonoras. Su más reciente incursión en el formato rock fue “The Bridge”, su decimoquinto trabajo de estudio en solitario. A lo largo de sus canciones, Sting recorre distintas etapas y estilos de su carrera, fusionando influencias del rock & roll primario, el jazz, la música clásica y el folk.