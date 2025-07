Streaming en vivo, periodismo callejero y cultura pop: El Comercio se reinventa con nuevos podcasts para una audiencia hiperconectada

Cuando El Comercio empezó a circular en los hogares peruanos, en 1839, las noticias ocurrían tan lejos que cruzaban el océano a la velocidad de un barco de vapor —unos 9 kilómetros por hora—. No existía la radio, mucho menos la televisión o internet. Hoy, en cambio, “las pepas”, como decimos los periodistas, viajan a la velocidad de la luz por cables de fibra óptica. La forma en que consumimos información ha cambiado tantas veces que ya no existe una sola manera de estar al tanto de lo que pasa. Nunca el ahora se sintió tan ahora como en esta era de dispositivos móviles, notificaciones instantáneas y botones de transmisión en directo. Las noticias ya no esperan a ser escritas: suceden, se emiten y se comentan en tiempo real. En este nuevo ecosistema informativo, el streaming se ha convertido en una expresión inevitable de este presente que exige inmediatez.

Ante esta realidad, El Comercio ha decidido relanzar en 2025 su apuesta por el streaming en vivo con una parrilla renovada que combina noticias, análisis de la coyuntura, entrevistas, denuncias y mucha conversación y entretenimiento. “Entendemos que El Comercio no solo se lee, también se ve y se escucha. Buscamos acompañar a nuestras audiencias con distintos contenidos en distintos formatos a lo largo del día: desde newsletters, reels, videos para redes, entrevistas, reportajes, notas de análisis, etc.”, afirma Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario. “El streaming concentra una audiencia en ascenso, de múltiples rangos de edad, y genera un hábito de consumo que es importante para nosotros. Por eso estamos entrando con fuerza: primero con dos programas en julio, luego dos más en agosto, y a partir de ahí empezará una etapa centrada en contenido político de cara a las elecciones. El streaming nos permite acercarnos aún más a la gente y mostrar los rostros detrás de El Comercio”, añade.

Los responsables del podcast “Uno más”, tanto frente a cámaras como detrás del switcher. De pie: Hectod, Jorge Ramírez y Luis Muñoz (‘Luchulú’). Sentadas: Eli Morillo, Yanira Dávila y Umi Hyu.

Uno de los primeros pasos en esa dirección es el relanzamiento de “Tenemos que hablar”, el programa matutino conducido por periodistas de esta casa como la editora de Economía, Maro Villalobos; la productora editorial, Paola Villar; el jefe editorial, Martín Hidalgo; y la jefa de EC Data, Ariana Lira. El espacio se transmite en vivo desde esta semana, de lunes a jueves a las 9 de la mañana. “La idea que tenemos, a diferencia de la primera temporada, es interactuar más entre nosotros y con el público. Ahora no estará Maro sola, tendrá un panel de periodistas con los que hablará y eso enriquecerá mucho más la experiencia”, cuenta Villar, productora del programa. Como siempre, se buscará tener en cada programa la voz de un invitado que conozca del tema del día, para poder explicarlo a los internautas.

Periodismo en vivo, desde la calle

Otro programa en la parrilla será “Pasa en la calle”, conducido por el editor de la sección Nacional de El Comercio, Juan Pablo León. Se trata de un programa que llevará la cobertura noticiosa directamente al lugar de los hechos. “‘Pasa en la calle’ es un programa de streaming en vivo que se mete literalmente en el corazón de la ciudad para seguir una noticia en tiempo real. Indagamos casos de estafas, negligencias y abusos municipales, con una mirada periodística que no se queda en el escritorio: salimos, preguntamos, confrontamos”, afirma.

Juan Pablo León es editor de la sección Nacional de El Comercio y responsable del espacio ciudadano “No te pases”.

El programa tiene un enfoque tipo IRL (In Real Life), con coberturas extensas, espontáneas, sin guion cerrado. “Todo se construye sobre la marcha, con la ciudad como escenario y los ciudadanos como protagonistas. Es periodismo vivo, callejero, directo y sin filtros”, dice León.

Para él, apostar por estos formatos es una respuesta necesaria a cómo la gente se informa hoy. “La gente ya no espera a ver la noticia editada al día siguiente, quiere ser parte del proceso, ver cómo se descubre la verdad. Apostar por el streaming es entender que la información ya no es un producto terminado, sino una experiencia en tiempo real.

Carolina Salvatore volverá pronto a retomar la conducción de “De taquito”, el programa de entrevistas deportivas de El Comercio.

Dos programas que complementan la oferta de YouTube de El Comercio son el regreso de “De taquito”, el espacio dedicado a entrevistas con los protagonistas del fútbol, conducido por Carolina Salvatore, y quizá la apuesta más novedosa: “Uno más”, un magacín informal que busca conectar con el interés creciente por formatos relajados que abordan la coyuntura desde una mirada joven. El programa debutó esta semana y está conducido por figuras influyentes en redes sociales como el creador de contenido Jorge ‘JorGeek’ Ramírez, el humorista Hectod, la especialista en moda Eli Morillo y la streamer Umi Hyu. El universo temático del show es amplio, con foco en tendencias virales, cultura pop y temas que marcan la conversación digital. Con estas cuatro ventanas —informativas, callejeras, deportivas y de entretenimiento— El Comercio traslada su experiencia periodística al formato audiovisual. El desafío está en mantener el rigor, sin perder la cercanía que hoy exige una audiencia hiperconectada. //