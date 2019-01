La selección peruana Sub 20 y una nueva ilusión: ¿son ellos los cracks del futuro?

Hace cinco años también estaba Daniel Ahmed a la cabeza. Hace cinco años, dos puntos nos separaron de la hazaña. Hace cinco años que no vemos un equipo peruano Sub 20 con pasta para lograr lo que hasta ahora ha sido imposible: clasificar a un Mundial de esa categoría. Hoy, con el mismo director de orquesta pero diferentes músicos de los del 2013, la selección peruana menor de 20 años quiere hacer historia en el Sudamericano de Chile. La tarea es dura. Países como Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia nos llevan años luz en infraestructura, metodología y conocimientos. Pero siempre hay una primera vez.

Y estos chicos todavía quieren más: anhelan demostrar que son el futuro del fútbol nacional. Así como Edison Flores, Renato Tapia, Andy Polo, Cristian Benavente, Yordy Reyna y Miguel Araujo. Hace cinco años eran Sub 20; en marzo próximo estarán anotados todos –o casi todos– en la libreta de Ricardo Gareca. Necesitamos otra camada así.

NUESTROS ARGUMENTOS

Si un equipo es reconocido por un estilo de juego bien definido, es porque hay un técnico detrás que trabaja. Y Daniel Ahmed trabaja. Es seguidor de Bielsa y amante del juego ofensivo. Le gusta el vértigo, la presión y la posesión. Tiene los jugadores para hacerlo. “El tiki-taka de los peruanos puede marear a los rivales”, dijo antes de viajar a Chile. De mitad de cancha en adelante nos sobra talento. Jairo Concha es categoría 99 y una de las grandes promesas del equipo. Será el enganche, el mediapunta, el volante más adelantado. A Gareca ya le llenó los ojos –fue sparring de la selección mayor en Rusia 2018– y también a agentes del extranjero. En torneos como este es donde se esperaba ver lo mejor de talentosos como él.

A la izquierda de Jairo casi siempre veremos a Marcos López. Campeón con Cristal y el único en haber tenido minutos con la mayor (ante Alemania, en setiembre). El extremo zurdo –recién fichado por la MLS– aporta calidad, velocidad y llegada al área. Tiene gol, experiencia y descaro. Las esperanzas de sumar tantos a favor están puestas en él y en su compañero de equipo, Christopher Olivares. El hijo de Percy, otrora lateral de la ‘blanquirroja’, juega de ‘9’. Su talla –cerca de 1,90– y técnica dan para ilusionarse. Hace tiempo no tenemos un centrodelantero así. Detrás de él está Sebastián González, un chico del Boys que también tiene buen biotipo y es el goleador de este equipo con tres tantos.

Más abajo, y no menos importante, destaca la figura de Brayan Velarde. El zaguero de Universitario de Deportes fue titular en 22 partidos el 2018 y cumplió cuando el equipo más lo necesitaba. Esa experiencia lo ha dotado de una gran personalidad. De hecho, no parece Sub 20. No desde las pantallas. Se nota en su juego. Es de esos defensas que uno quiere ver más seguido: tiene confianza para salir jugando, es rápido, anticipa y es difícil de pasar en el uno contra uno. Su liderazgo en la zona defensiva será clave para mantener el arco en cero.

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA CLASIFICAR?

Juan José Oré es voz autorizada para hablar de juveniles. Es el único técnico con palmarés en selecciones menores. El ex jugador y goleador de la ‘U’ clasificó al Mundial Sub 17 (2007), ganó el Sudamericano Sub 15 (2012) y el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2014). Cuando se le ha preguntado por las claves de estos logros siempre menciona cuatro palabras (o pilares): trabajo, compañerismo, motivación y disciplina.

Esta Sub 20 cumple con esos requisitos. Jugó varios amistosos y ha realizado giras internacionales desde inicios del año pasado. El grupo está unido y se conocen de tiempo. Este dato lo demuestra: ocho de los actuales convocados estuvieron en los Juegos de la Juventud. Son chicos sanos, dedicados y respetuosos. Están motivados, no cabe duda. “Tenemos demasiada hambre”, dijo a su llegada a Chile Fernando Pacheco, el jugador del equipo con más partidos en Primera División (Sporting Cristal). Clasificar a la cita mundialista después de 36 años es el mejor estímulo para estas jóvenes promesas. //

FIXTURE DE PERÚ



VIERNES 18

Perú vs. Uruguay (5:30 p.m.)



MARTES 22

Perú vs. Paraguay (5:30 p.m.)



JUEVES 24

Perú vs. Ecuador (3:10 p.m.)



SÁBADO 26

Perú vs. Argentina (3:10 p.m.)



DÓNDE VER: Movistar Deportes (Canal 3)