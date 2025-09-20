La diseñadora que rompe estereotipos en la sastrería y viste de lujo a estrellas de la música peruana, novios y mujeres de altos cargos

Quizá uno de los objetos más preciados en la vida de la diseñadora especialista en sastrería Sue Zacnich es la tijera de su madre, Carmela Pfuyo. La tiene exhibida en su atelier, muy cerca de su retrato, como un recordatorio de sus orígenes, de los días y noches de trabajo de su mamá entre telas, patrones y los trajes confeccionados por ella. “Mi mamá era sastre, pero no era llamada como tal, porque en esa época decían que era modista o costurera”, recuerda Sue. En la cochera de su casa, donde instalaron el taller que llegó a tener al menos 30 personas trabajando, Sue fue creciendo y su mundo se volvió la sastrería. El negocio familiar creció. Su papá, Édgar Zacnich, también se involucró. Entre uniformes corporativos, pantalones, sacos y blusas, encontró su propia vocación.

Viendo a su madre conoció la diferencia entre hacer uniformes de mujeres (con más detalles, más curvas en el busto, en la cadera, en la cintura) y para hombres, que son más sencillos. Fue ahí cuando decidió dedicarse a la sastrería masculina, por un tema de practicidad y porque la oferta estaba mucho más dirigida a vestir mujeres y el universo masculino estaba desatendido. “En ese momento [hace más de 10 años] no existía una diseñadora que se dedicara netamente a la sastrería. Entonces terminé estudiando Diseño de Moda y fui la primera diseñadora egresada de CEAM [instituto de modas] que hace la tesis con una colección de sastrería masculina”, sostiene. Y este fue el comienzo de una carrera prometedora.

Las colecciones de Sue Zacnich viene cautivando a nuevos públicos. Nos anuncia que el próximo año lanzará su colección de Novios 2026. / Archivo Personal

Tras la partida de su madre, en 2019, Sue asume la empresa, y comienza a ponerle su propio estilo, con diseños personalizados, atención al detalle, usando telas de lujo y fibras naturales. Hoy, con su marca propia, trabaja con las telas peruanas Barrington, la italiana Loro Piana y la inglesa Scabal.

Su creatividad le ayudó a posicionarse en el mundo de los trajes, con atrevimientos y licencias que impactan en sus clientes y los invitan a sacudirse de lo clásico. Eso les gusta de ella. Sue comenzó a trabajar con los forros con estampado Paisley cuando la mayoría usaba forros color entero. Hizo que los pantalones queden exactamente donde empieza el zapato, mientras que lo común es que tenga una caída sobre él. Nos confiesa que algunos clientes se sienten inseguros por lo diferente, pues están acostumbrados a otro estilo o a comprar trajes con tallas, pero ella les da confianza y terminan encantados. Con ella, la marca de telas peruana Barrington —con la que trabaja colecciones desde 2022— aceptó poner por primera vez en la portada de su catálogo a una mujer en traje. Era inevitable, la demanda de sastres femeninos para matrimonios civiles está creciendo.

La experiencia de ser novio

Como emprendedora y basada en su experiencia, ha planteado tres líneas de servicios de acuerdo con las necesidades de su público, tanto hombres como mujeres. Tiene The Groom Experience en donde, además de confeccionar el traje de novio, lo acompaña a vestirse el mismo día de su boda. “También le doy protagonismo al novio porque siempre se necesita a alguien para solucionar los detalles”. Solo el sábado que acaba de pasar, ha tenido tres bodas con esta experiencia, y este año ha vestido a más de 50 novios.

Con la marca de telas peruana Barrington, ha diseñado alrededor de ocho catálogos. En la imagen, sus creaciones de sastrería para hombre y mujer. / Archivo personal

La otra línea está dirigida a mujeres y se llama Power Suit: “Vienen mujeres por ocasiones especiales como graduación, titulación, presentaciones importantes o, simplemente, quieren vestir bien en el trabajo”. Sue está atendiendo a este nuevo público que va creciendo e incluye mujeres en puestos de poder, que ascienden, manejan equipos (muchos de ellos integrados por hombres) y deben evidenciar seguridad en su vestimenta. Y la tercera línea es para hombres en general o abogados. Nos cuenta la diseñadora que muchos hombres de leyes la buscan para renovar su guardarropa de trajes y compran más de uno. Ella los asesora para que no repitan colores y sean los diseños apropiados para cada ocasión.

Con el alcance de sus diseños y propuestas, calcula que actualmente sus clientes son 50% hombres y 50% mujeres. Entre los personajes que ha vestido, están integrantes del Grupo 5 como Christian Yaipén, el ganador del Grammy Tony Succar, la influencer Ale Belaúnde, el actor Franco Cabrera y la periodista deportiva Talía Azcárate, además sueña con vestir a Magaly Medina: “Mi madre era fan de ella, espero hacerlo algún día”. //