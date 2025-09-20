La diseñadora que rompe estereotipos en la sastrería y viste de lujo a estrellas de la música peruana, novios y mujeres de altos cargos

Escucha la noticia
Quizá uno de los objetos más preciados en la vida de la diseñadora especialista en sastrería Sue Zacnich es la tijera de su madre, Carmela Pfuyo. La tiene exhibida en su atelier, muy cerca de su retrato, como un recordatorio de sus orígenes, de los días y noches de trabajo de su mamá entre telas, patrones y los trajes confeccionados por ella. “Mi mamá era sastre, pero no era llamada como tal, porque en esa época decían que era modista o costurera”, recuerda Sue. En la cochera de su casa, donde instalaron el taller que llegó a tener al menos 30 personas trabajando, Sue fue creciendo y su mundo se volvió la sastrería. El negocio familiar creció. Su papá, Édgar Zacnich, también se involucró. Entre uniformes corporativos, pantalones, sacos y blusas, encontró su propia vocación.
Viendo a su madre conoció la diferencia entre hacer uniformes de mujeres (con más detalles, más curvas en el busto, en la cadera, en la cintura) y para hombres, que son más sencillos. Fue ahí cuando decidió dedicarse a la sastrería masculina, por un tema de practicidad y porque la oferta estaba mucho más dirigida a vestir mujeres y el universo masculino estaba desatendido. “En ese momento [hace más de 10 años] no existía una diseñadora que se dedicara netamente a la sastrería. Entonces terminé estudiando Diseño de Moda y fui la primera diseñadora egresada de CEAM [instituto de modas] que hace la tesis con una colección de sastrería masculina”, sostiene. Y este fue el comienzo de una carrera prometedora.
Tras la partida de su madre, en 2019, Sue asume la empresa, y comienza a ponerle su propio estilo, con diseños personalizados, atención al detalle, usando telas de lujo y fibras naturales. Hoy, con su marca propia, trabaja con las telas peruanas Barrington, la italiana Loro Piana y la inglesa Scabal.
Su creatividad le ayudó a posicionarse en el mundo de los trajes, con atrevimientos y licencias que impactan en sus clientes y los invitan a sacudirse de lo clásico. Eso les gusta de ella. Sue comenzó a trabajar con los forros con estampado Paisley cuando la mayoría usaba forros color entero. Hizo que los pantalones queden exactamente donde empieza el zapato, mientras que lo común es que tenga una caída sobre él. Nos confiesa que algunos clientes se sienten inseguros por lo diferente, pues están acostumbrados a otro estilo o a comprar trajes con tallas, pero ella les da confianza y terminan encantados. Con ella, la marca de telas peruana Barrington —con la que trabaja colecciones desde 2022— aceptó poner por primera vez en la portada de su catálogo a una mujer en traje. Era inevitable, la demanda de sastres femeninos para matrimonios civiles está creciendo.
La experiencia de ser novio
Como emprendedora y basada en su experiencia, ha planteado tres líneas de servicios de acuerdo con las necesidades de su público, tanto hombres como mujeres. Tiene The Groom Experience en donde, además de confeccionar el traje de novio, lo acompaña a vestirse el mismo día de su boda. “También le doy protagonismo al novio porque siempre se necesita a alguien para solucionar los detalles”. Solo el sábado que acaba de pasar, ha tenido tres bodas con esta experiencia, y este año ha vestido a más de 50 novios.
La otra línea está dirigida a mujeres y se llama Power Suit: “Vienen mujeres por ocasiones especiales como graduación, titulación, presentaciones importantes o, simplemente, quieren vestir bien en el trabajo”. Sue está atendiendo a este nuevo público que va creciendo e incluye mujeres en puestos de poder, que ascienden, manejan equipos (muchos de ellos integrados por hombres) y deben evidenciar seguridad en su vestimenta. Y la tercera línea es para hombres en general o abogados. Nos cuenta la diseñadora que muchos hombres de leyes la buscan para renovar su guardarropa de trajes y compran más de uno. Ella los asesora para que no repitan colores y sean los diseños apropiados para cada ocasión.
Con el alcance de sus diseños y propuestas, calcula que actualmente sus clientes son 50% hombres y 50% mujeres. Entre los personajes que ha vestido, están integrantes del Grupo 5 como Christian Yaipén, el ganador del Grammy Tony Succar, la influencer Ale Belaúnde, el actor Franco Cabrera y la periodista deportiva Talía Azcárate, además sueña con vestir a Magaly Medina: “Mi madre era fan de ella, espero hacerlo algún día”. //
-Para los trajes de hombres, siempre se sugiere decidir el color que se quiere usar y definir para qué ocasión. Si es una titulación, Zacnich sugiere el color azul, porque transmite mucha seguridad.
-Si es muy joven o pasa los 40 años, se deben evaluar las tonalidades para cada uno. A alguien que tiene 27 años, por ejemplo, no le iría bien un azul noche porque se le vería mayor, sino un azul intermedio.
-Un hombre mayor podría usar un sastre de color entero liso azul o rayas diplomáticas. Es más elegante, da mayor seguridad y transmite poder. Un joven puede apostar por telas con microdiseños, Príncipe de Gales u ojo de perdiz, que son diseños pequeñitos.
-Puedes visitar el atelier de Sue Zacnich en Avenida Paz Soldán 225, interior A26, San Isidro, y conocer más de su historia y diseños en su cuenta de Instagram: @suezacnich_.
-Para casarse en verano, la diseñadora recomienda a los novios usar trajes de lana, lino o seda, tejidos frescos que no se arrugan tanto. “Nosotros ofrecemos fibras 100% naturales de lana, seda o lino de verdad”, afirma la diseñadora.
-Lo mismo para la mujeres. Sue recomienda ir con un pantalón de vestir o un jean no tan ancho a tomarse las medidas. Si es muy holgado —como un ‘oversize’—, se amontonará la tela.
-Es importante que para la primera toma de medidas el cliente vaya con un pantalón que le quede bien. Evite usar buzos o shorts porque impedirán el ajuste correcto de tiros.
