Suicidios en el Perú: ¿por qué es un tema desatendido que merece mayor importancia?

Se llama Sentido, Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio, y lo siguen solo 11.374 personas en Facebook. Muy poco y muy gráfico para lo que ocurre con la salud mental en el Perú: según el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), cada 22 minutos una persona en Lima intenta quitarse la vida.

¿Es el suicidio una acción por la que deberíamos empezar a preocuparnos más? Somos conversó con Álvaro Valdivia, director y fundador de Sentido. Él es Máster en Ciencias de la Salud Pública, con maestría en Promoción de la Salud Mental y Prevención del Suicidio. Ha publicado dos libros: “Suicidología” (2014) y “Retos clínicos y sociales del suicidólogo” (2017) y muy pronto hará oficial su tercera obra sobre el tema. Es, además, miembro de la World Suicidology Net.

¿Qué tan desatendido está el tema de prevención del suicidio en nuestro país?

Está muy desatendido y en diría que en dos poblaciones: personas en riesgo de suicidio y personas en duelo por suicidio.

¿Y qué explicación le das?

Lo primero es que hay mucho estigma alrededor del suicidio, no es un tema del que sea fácil conversar. Al mismo tiempo, genera mucho morbo y comentarios de todo tipo. Puede que muchos de estos sean válidos, pero no siempre son correctamente fundamentados. También existe mucha gente cruel que no le da la importancia debida y mucho menos se da cuenta que es un tema de salud pública y emocional. Hoy, luego de la noticia de Alan García, tuvimos que bajar un post en Facebook por comentarios muy duros.

¿Sentido es el único centro en el Perú que se preocupa por la prevención del suicidio?

Sí y no. La suicidología tiene consta de tres líneas: investigación, prevención y tratamiento. Con respecto a tratamiento, no somos los únicos que brindamos ese servicio. Pero no conozco otro Centro que haga el trabajo de investigar y prevenir como nosotros lo hacemos. Además, atendemos un grupo de personas en duelo por suicidio que, como te decía, que está muy olvidado.

¿Piensas que se habla del suicidio con mucha ligereza?

La gente no lo sabe, o no lo nota, pero muchas veces el suicidio, sobre todo de personajes públicos o famosos, genera un peligroso contagio psicológico. Lo que nos dicen las investigaciones es que cada vez que se habla del suicidio de forma irresponsable, más personas están propensas a imitar esas conductas.

¿Eso lo han visto reflejado hoy en Sentido?

Totalmente. Solo esta mañana hemos respondido por Facebook a más de 10 personas con riesgo suicida que han entrado en crisis por lo sucedido con el ex presidente Alan García. Y hemos recibido más llamadas de lo normal. Por eso es muy importante que las personas sepan que no pueden hacer comentarios tan irresponsables.

Peor ahora que existen las redes sociales…

Yo digo esto siempre con respeto: la gente no tiene derecho a saber todo. No al menos en el caso de los suicidios. Nadie tiene derecho a saber la intimidad de otra persona con riesgo suicida. Simplemente porque no conocen los sufrimientos de esa persona. Las personas que están en duelo por suicidios también sufren consecuencias cuando hay noticias de este tipo. Y peor cuando ven que las personas hablan mal sobre la persona que hizo el acto. Hay un dolor post-traumático que merece ser respetado.

¿Cuáles son las cifras más actualizadas que manejan sobre los suicidios en el Perú?

En setiembre del 2018 recibimos el último reporte sobre suicidios en nuestro país. No es un número alto, pero tampoco bajo. Es un número medio. Casi 2 mil personas al año atentan contra su vida en el Perú. Por eso hay mucho por hacer. Son 2 mil personas que se quitan la vida cada año. En el mundo son cerca de 800 mil al año. Pero los intentos llegan a 10 millones.

¿Necesitamos más expertos en suicidios?

Sin duda. En Sentido tenemos una escuela de Formación que recién hemos empezado. En mayo saldrá la primera promoción de suicidólogos del Perú. Ellos están recibiendo el mismo entrenamiento, tanto para terapias, como para investigaciones, que yo recibí en Estocolmo, Suecia, donde hice una maestría.

Todos los lugares para acudir en caso conozcas a alguien que ve el suicidio como posibilidad



EN LIMA

A dónde llamar

Hospital Honorio Delgado – Hideyo Noguchi

Jr. Eloy Espinoza 709, Urb. Palao, San Martin de Porres, Lima, Perú

Central Telefónica : 614-9200



Hospital Víctor Larco Herrera

Av. El Ejercito No. 600 Magdalena del Mar, Lima, Perú

Central Telefónica: 261-5303 / 261-4907



Hospital Hermilio Valdizán

Carretera Central 1315, Santa Anita, Lima, Perú

Central Telefónica: 494-2410 / 494-2516 / 494-2429



Hospital María Auxilidadora

Av. Miguel Iglesias 968, San Juan de Miraflores, Lima, Perú

Central Telefónica: 217-1818



Clínica Psiquiátrica Baltazar – Caravedo

Calle Pedro Solari 242 Chorrillos, Lima, Perú

Central Telefónica: 467-3933 / 252-3581



Bomberos

Central de emergencia: 116



EN CUSCO Y AREQUIPA

Hospital de Salud Mental Juan Pablo II

Plaza Almudena S/N Cuzco

Central telefónica: (084) 581-700 Anexo 109



Instituto de Salud Moisés Heresi

Calle Piérola 201 Cercado, Arequipa

Central Telefónica: +51(54)213-371