Ver el Super Bowl equivale casi a hacer una maratón de tu serie favorita. La duración del evento –con todo y show del entretiempo– no baja de cuatro horas. Si no es por Game of Thrones, por citar un hit de los últimos años, o Sex Education, la producción de Netflix que más está dando que hablar en estos días, ¿cuántas personas estarían dispuestas a pasar tantas horas frente a un televisor? En el mundo, unas 100 millones aproximadamente. Eso es más o menos la audiencia que se espera este domingo para la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano o NFL, por sus siglas en inglés. ¿Por qué los peruanos deberíamos ser parte de esa gran masa de telespectadores?

1) LA PRESENCIA DE PATRICK MAHOMES Y JIMMY GAROPPOLO

Si no sabes nada sobre fútbol americano y no entiendes cómo se juega, pero conoces quién es Tom Brady, esta es tu oportunidad de ver atentamente al que para muchos es el llamado a superar todo lo hecho por el jugador de los New England Patriots. Su nombre es Patrick Mahomes, juega en Kansas City Chiefs, tiene 24 años y está en su tercer año como profesional. Después de derrotar a los Houston Texans en la primera ronda de los playoff, donde tuvo un rendimiento fantástico, fue elogiado como nunca. Nick Wright, uno de los periodistas deportivos más conocidos de la TV estadounidense, dijo que la actuación de Mahomes fue una de las mejores en los 100 años de historia de la NFL. Nada menos. Desde la adolescencia, el oriundo de Tyler, Texas, destacó en béisbol y fútbol americano. La potencia de su brazo derecho, tanto para batear como para lanzar pases largos, siempre fue motivo de sorpresa para sus entrenadores. Pensar que lo fastidiaban de ‘gordito’ cuando jugaba en la secundaria.

El otro mariscal de campo que estará en cancha será Jimmy Garoppolo, quien hasta hace unos años era el eterno suplente de, precisamente, Tom Brady. El equipo de San Francisco apostó por él, le hizo un contrato millonario y ha llevado a los 49ers a la final. No es tan talentoso como Mahomes, pero su inteligencia para armar las jugadas de ataque está a otro nivel.

2) POR LAS HISTORIAS DE AMBOS EQUIPOS

La fiebre del oro fue un fenómeno social de la década de 1850 que cambió el destino de San Francisco. De ser un pueblo insignificante de Estados Unidos, pasó a convertirse en una ciudad respetable. En esos años, se descubrió la presencia del metal precioso en la zona y miles de inmigrantes se movilizaron en su búsqueda. A los primeros en llegar se les conoció como forty-niners (los del 49) porque arribaron ese año. A modo de homenaje a esos pioneros, se creó el club de los 49ers, fundado por el empresario Tony Morabito y bautizado así por su esposa y la de su hijo, Víctor. Eso fue en 1950.

Del otro lado, antes de llamarse Kansas City Chiefs, el equipo fue fundado como Dallas Texans. En esa ciudad ya estaban los Cowboys –que hasta ahora existen– y no podían competir contra ellos. Lamar Hunt, propietario de la franquicia, se llevó el equipo a Kansas City y lo renombró como Chiefs. También tenía que crear un nuevo logo y su inspiración fue justamente el equipo de San Francisco. La F y S están dentro de un óvalo; la K y la C dentro de una punta de flecha. Ambas marcas, salvo cambios menores que han sufrido con el paso del tiempo, no han variado.

3) PORQUE EN LIMA YA EXISTE UNA LIGA

Sin estar reconocidos por alguna entidad oficial del Estado, un grupo de fanáticos peruanos ha logrado trasladar el deporte de EE. UU. a la capital. Hace cuatro años fundaron la Liga Peruana de Fútbol Americano (LPFA), en la que participan nueve equipos (al principio eran solo cinco) y en Facebook ya tienen casi 3 mil seguidores. Hacer crecer este deporte en el Perú no es fácil. Cada club necesita entre 35 y 40 jugadores (las posiciones en el campo son muy variadas) en su plantilla y los equipamientos y accesorios se traen de Estados Unidos. No son baratos. //