Un perrito volador, ciencia ficción retro y humor sin culpa: los superhéroes en el 2025 quieren volver a la ligereza de los viejos cómics

Hubo un tiempo, a inicios de este siglo, en que las películas de superhéroes parecían haber dejado atrás el tono candoroso asociado a la infancia. En su lugar, adoptaron una estética sombría y una narrativa solemne que apuntaba a un público adulto, deseoso de validar su amor por los encapuchados con historias densas y emocionalmente complejas. Fue la época dorada de Christopher Nolan y Zack Snyder, dos cineastas que, cada uno a su manera, llevaron el Universo DC por el camino de la gravedad y el tormento interior.

La taquilla no era despreciable, pero al otro lado del ring, la casa enemiga Marvel, hacían películas con un tono distinto —más ligero, más lúdico— y se llevaban el dinero en carretilla. Marvel construyó su imperio cinematográfico con un tono más ligero, cómico y autoconsciente. Durante años, ambas propuestas parecieron irreconciliables. Pero con la cancelación del llamado “Snyderverse” y la llegada de James Gunn como nuevo arquitecto de DC, las cosas han empezado a cambiar. Su primera apuesta sigue brillando aún en cartelera: “Superman", una cinta colorida, divertida y sin miedo al absurdo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Krypto es la mascota de Superman, pero en la última película del superhéroe cambia de raza. James Gunn explicó la razón (Foto: Warner Bros. Pictures)

La respuesta del público, al menos en Estados Unidos, ha sido entusiasta y ya superó la taquilla de “Man of Steel” (2013), de Zack Snyder. Pero, como matiza el periodista de cine y experto en taquilla Maykoll Calderón, en otras partes del mundo, el éxito del nuevo Superman puede calificarse como moderado. “Le está yendo muy bien en EE.UU., pero en el resto del mundo apenas si tiene números decentes. Será rentable, sí, pero no tanto como para decir que fue un éxito absoluto”. La verdadera prueba de fuego para el nuevo universo DC, añade Calderón, estaría en las próximas entregas: “Si ”Supergirl", el próximo año, no logra arrastrar al público que fue a ver “Superman", eso podría hacer reconsiderar algunas cosas en DC, como darle prioridad a sus héroes más grandes y que ellos carguen con todo”.

¿Es este, aún con reservas, el nuevo modelo de superhéroe que las audiencias quieren ver en 2025? Es interesante pensarlo desde la pura estética. Este Superman luce colores primarios en su traje, lleva el calzón rojo por fuera del pantalón azul, sonríe sin culpa y tiene un perrito malcriado que vuela. Sin ir muy lejos, en “Los 4 fantásticos: Primeros pasos", de la casa Marvel, la propuesta no se aleja mucho: grandes dosis de aventura e ingenuidad que nos transportan a los tiempos de los viejos “chistes” de editorial Novaro, allá por los años setenta. Para disfrutarlas, hace falta —al menos por un rato— poner en pausa el cinismo y el cerebro entrenado de adulto.

La nueva película "Superman" nos presenta el renacer del famoso superhéroe. (Foto: Warner Bros. Pictures)

“Lo que está pasando ahora con las películas de superhéroes de este año es que hay una corrección de rumbo, un intento de reencuentro con el lenguaje original del cómic”, dice el actor y fan declarado de los superhéroes, Armando Machuca. “No solo en lo visual, sino también en el espíritu: aventura, ciencia ficción, fantasía. Mira cuántos años han pasado para que podamos ver a un perrito que vuela en una película de Superman”, comenta sobre Krypto, el can que, sin duda, se ha convertido en una de las estrellas de la cinta.

Para Maykoll Calderón, ese viraje es deliberado: “Sí se nota en “Superman” una intención de marcar distancia con el universo de Zack Snyder. DC es una marca muy lastimada en los últimos tiempos, con una percepción de desconfianza. El objetivo de este Superman era precisamente recuperar la confianza del público”. Pero, añade, eso no se logra de la noche a la mañana. “Habrá que ver si hay una buena recepción en los próximos proyectos y si tienen capacidad de arrastre, como en su momento tuvo Marvel”.

El regreso a lo clásico y los desafíos del presente

En “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" también se percibe un claro intento de volver a las fuentes clásicas, sobre todo si se la compara con el desastre de la versión de 2015, vapuleada precisamente por su tono sombrío y la ausencia de un clímax memorable. Esta nueva entrega apuesta, en cambio, por un encanto nerd y retrofuturista: la historia transcurre en los años sesenta y está poblada de una tecnología al borde de la verosimilitud.

"Los 4 fantásticos" ("Fantastic Four") se estrenó en cines en julio y tuvo muy buena recepción.

En ese contexto, el espectador se reencuentra con otra forma de entender a los superhéroes, la de los viejos cómics y las primeras adaptaciones audiovisuales, de una inocencia casi infantil (de hecho, buena parte de la trama gira de la familia fantástica gira en torno a un bebé). Es inevitable por ratos pensar en el psicodélico Batman de Adam West, que pobló la televisión de los setenta con onomatopeyas y coreografías camp. También vienen a la memoria, y no es un grato recuerdo, las vilipendiadas películas de Joel Schumacher (Batman Forever, Batman y Robin), que en su momento intentaron devolverle humor y color al hombre murciélago, luego de la visión oscura y gótica impuesta por un joven Tim Burton.

Al final, pareciera que las adaptaciones de superhéroes se mueven en oleadas, como un péndulo que oscila cada cierto tiempo entre la oscuridad de la clave baja y el espíritu noir de un Tim Burton o Christopher Nolan —y aquí podríamos incluir también al polémico Zack Snyder—, y la luz desembozada y colorida de Joel Schumacher, Sam Raimi, los hermanos Russo o el propio James Gunn. De la pretensión de realismo a la aceptación de que estamos, después de todo, frente a un universo de fantasía, y como tal, no hace falta justificarlo demasiado. Quizá, como dice Armando Machuca, ha llegado el momento de que las películas de superhéroes se vuelvan más ligeras: ya sea por necesidades del mercado o simplemente porque vivimos tiempos que reclaman más luz que oscuridad, incluso en la penumbra de las salas de cine. Basta con mirar las noticias para darle la razón.

Definitivamente en este 2025, el mercado ha cambiado y se vienen grandes cambios. Para Calderón, el simple hecho de que una película lleve el sello de Marvel o DC ya no garantiza un lleno en salas. “La percepción en años recientes es que Marvel se durmió en sus laureles y dejó de ser atractiva para el no fan post-Endgame”, explica el periodista Maykoll Calderón. “Hoy la gente necesita un estímulo grande para ver este tipo de películas. Ya no basta con que les digan ‘es de Marvel’: tiene que moverlos, ser un evento”. En ese contexto, DC juega un partido aún más cuesta arriba. “Corre de atrás”, añade. “Y nombres como Raimi, los Russo, Snyder o Gunn no significan nada para el gran público. Ellos solo conocen a los personajes y valoran si lo que les ofrecen justifica el gasto en la entrada”. //

Pascal en todos lados Este 2025 resulta casi imposible escapar de la figura de Pedro Pascal. Al actor chileno lo vimos en “The Last of Us”, en “Gladiador 2”, en “Los 4 fantásticos: Primeros pasos”, y pronto lo veremos en “Los materialistas”, la nueva comedia de Celine Song, así como en “Eddington”, la provocadora cinta de Ari Aster. Por si fuera poco, su nombre es omnipresente en medios y redes, ya sea por quienes celebran su carisma o por los ‘haters’ que lo acusan de estar “hasta en la sopa”. En las últimas semanas, Pascal ha sido noticia también por motivos extralaborales: algunos usuarios han cuestionado la forma en que maneja su ansiedad social, a través de gestos de contacto físico. En particular, han llamado la atención las caricias nerviosas que se prodiga en público con su amiga, la actriz Vanessa Kirby, quien está casada. Sus fans lo defienden, los demás se escandalizan: el debate está servido.