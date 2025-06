No necesitan presentaciones entre ellos: en el mar se conocen de memoria. Afuera, sin embargo, sus nombres empiezan a sonar con fuerza en el mundo del bodyboard: Micheel ‘Pirpo’ Yancce, Cristopher Bayona, Cristóbal Dávila y los hermanos Fabio y Hannah Saavedra. Son el presente y el futuro de un deporte que en el Perú se corre casi en silencio, pero con una pasión que retumba como las olas del invierno.

EL ARTE DE FLUIR

Con solo 18 años, ‘Pirpo’ Yancce ha logrado lo que muchos tardan una vida en construir: respeto. Su estilo es limpio, fluido, sin esfuerzo aparente. “A mí me encanta el mar desde bebito, mi mamá dice que me metía al agua antes de saber caminar”, cuenta ‘Pirpo’, un joven surfista que creció en Punta Negra. “Una vez, a los seis o siete años, fui a la playa y vi a unos chicos haciendo ‘bodysurfing’ y me encantó. Fue algo alucinante para mí”, recuerda.

MICHEEL YANCCE Edad: 18 años Categoría: Open Instagram: @pirpobodyboard

Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico. En 2023 fue campeón nacional sub-18 y subcampeón Open en el circuito nacional. Ese mismo año, representó al Perú en el Mundial Junior de Iquique, Chile, donde se coronó campeón mundial. Pero más allá de los triunfos, lo que ‘Pirpo’ más valora es su conexión con la naturaleza. “Felizmente, el mar es gratis”, ríe. “Cuando estoy en el agua, siento una paz y una tranquilidad inexplicable. Es una sensación única”, afirma, relajado, pero sin perder la mira en su siguiente objetivo: ser campeón mundial en la categoría Open.

El más experimentado del grupo es Cristopher Bayona, un joven de 22 años al que el deporte le cambió la vida. “Llegué a Punta Hermosa con 10 años procedente de Iquitos, mi ciudad natal. Al año siguiente, comencé a practicar bodyboard al ver que muchos niños también lo hacían”, cuenta Cristopher. “Lo que siento es que gracias al deporte pude alejarme del mal camino. Es un mensaje que siempre quiero transmitir”, añade.

CRISTOPHER BAYONA Edad:22 años Categoría: Open Instagram: @cristopherbayona02

El viaje que más recuerda es cuando fue a competir al Mundial Junior de Viana, en Portugal, en 2019. “Nunca había viajado solo, ni me había subido a un avión”, recuerda. “A pesar de los nervios, pude obtener el tercer puesto. Para mí fue un logro increíble, nunca imaginé llegar tan lejos”, complementa este joven surfista, que a la par de su carrera deportiva, tiene planeado seguir sus estudios en ciencias del deporte.

PROYECCIÓN SIN FRENO

Cristóbal Dávila tiene 17 años y ya es campeón nacional sub-18 y campeón sudamericano junior de bodyboard. Este último título tiene un sabor especial para él, ya que le permitió representar al Perú a nivel internacional. “Es un torneo que para mí significa un antes y después en mi carrera. Primero, porque no hay nada más lindo que llevar la bandera de tu país a lo más alto. Y segundo, porque me dio el impulso que necesitaba para seguir compitiendo en el más alto nivel”, cometa el surfista puntahermosino.

CRISTÓBAL DÁVILA Edad: 17 años Categoría: Junior Instagram: @cristobal.bodyboard

La especialidad de Cristóbal son los tubos: sabe exactamente dónde entrar, cómo posicionarse y cuándo salir sin perder velocidad. “Cuando un ‘hit’ está complicado, me automotivo para no desviarme del objetivo. Soy consciente de que no siempre se va a ganar, pero las ganas y el esfuerzo que uno pone son innegociables”, sostiene. Con ese ímpetu, su meta más próxima a conseguir es ser campeón mundial de bodyboard en la categoría junior.

FABIO SAAVEDRA Edad: 20 años Categoría: Open Instagram: @fabiosaa21

En esa misma línea, los hermanos Fabio (20) y Hannah Saavedra (17) se perfilan como las nuevas promesas de este deporte. Ambos empezaron a practicarlo motivados por su papá, un surfista aficionado que les inculcó el amor por el mar desde niños. “Aprendí a surfear aquí mismo, en Makaha, y poco a poco fui aumentando de nivel hasta que, con 15 años, comencé a competir”, nos dice Fabio. “Como soy la menor, le lloraba a mi papá desde chiquita para que me meta al agua con ellos. En mi caso, aprendí a surfear a los 5 años y a los 8 tuve mi primera competencia”, complementa Hannah.

HANNAH SAAVEDRA Edad: 17 años Categoría: Junior femenina Instagram: @hannahsaa5

En 2023, Fabio se consagró campeón de la categoría junior del torneo Internacional Bodyboard Pro, en Iquique; mientras que Hannah, ese mismo año, se proclamó campeona nacional de bodyboard, en la categoría Open. El sueño de ambos hermanos es llegar a ser campeones mundiales, pero también tener una escuela o un centro de alto rendimiento para formar a jóvenes talentos en este deporte. “Estamos muy motivados y somos conscientes de que con discplina y sacrifico se pueden lograr grandes cosas”, concluyen. Con ellos, el futuro del surf nacional está en buenas manos.