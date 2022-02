Conforme a los criterios de Saber más

La materia prima son los tallos de una planta que los mochicas y chimúes extraían de los humedales de Huanchaco, en la costa norte del Perú. Con ella construían, de forma artesanal, una embarcación liviana de tres metros de largo, con una curva hacia arriba, en la proa. Los españoles la bautizaron como caballito de totora. Un fragmento de doce centímetros encontrado en el 2014 sugiere que los antiguos hombres del norte peruano la usaban para pescar cerca del litoral, hace más de 4 mil años. Si bien fue ideada como herramienta de trabajo, diversas hipótesis sostienen que también era utilizada de forma recreativa para deslizarse sobre las olas.

La primera referencia a esta práctica proviene de Fray José de Acosta, antropólogo y jesuita español que publicó en 1590 el libro ´Historia natural y moral de las Indias’, en el que describe las costumbres, ritos y creencias de los indígenas de Perú y México. En una parte del texto se lee cómo los pescadores de El Callao surcaban las olas. “ Cosa de gran recreación, porque eran muchos y cada uno en su balsilla caballero cortando las olas del mar, que es bravo allí donde pescan. Parecían los tritones o neptunos, que pintan sobre el agua” .

A fines de la década de ochenta, el campeón mundial de tabla Felipe Pomar fue uno de los primeros en vincular los caballitos de totora con la práctica del surf. Presentó su teoría en la redacción de la revista ‘Surfer’, sustentada en los hallazgos arqueológicos y la observación de la técnica de navegación en estas embarcaciones.

“En 1988, por un tiempo corto, fui presidente de la Federación Peruana de Tabla y durante ese momento visité un club deportivo de Huanchaco, en Trujillo. Aquella vez vi a los pescadores correr olas con caballitos de totora y decidí investigar su origen”, recuerda Pomar. “Cuando llegaron los españoles, no se referían a ellos como botes, que era la utilidad que se le daba. Fui donde un arquitecto especialista en ingenieria naval y llegó a la conclusión de que los caballitos de totora no son ideales para la pesca, sino para surcar olas. En Hawái sucedió algo parecido: se utilizaban las tablas para pescar, pero no fue hasta mucho tiempo después que se le dio una connotación deportiva”, añade.

Felipe Pomar sostiene que los mochicas fueron los primeros hombres en deslizarse sobre el mar, en caballitos de totora. En mayo, vendrá al Perú a correr las olas de la costa norte. (Foto: GEC)

En el 2017, el tablista nacional fue invitado a Australia por Andy McKinnon, excampeón mundial de longboard y representante de Goald Coast World Reserve, para difundir la historia que vincula los orígenes del surf con el Perú. Aquella vez trasladaron un caballito de totora a la costa australiana, en un acto simbólico que tenía como propósito hermanar a los dos países gracias a su tradición deportiva y marítima.

“Como en la costa norte del Perú hay olas todo el año, para salir a pescar no tenían más remedio que pasar por encima de las olas”, explica Pomar. “El surf moderno, como lo conocemos hoy en día, nació en Hawái. Pero miles de años antes de que existan habitantes en la isla, los antiguos peruanos corrían olas en tablas de totora, sobre todo en la zona de Huanchaco”, concluye.

VIAJE FANTÁSTICO

El próximo 13 de mayo, el mítico surfista peruano vendrá al Perú para correr las olas de la Ruta Moche, en Pacasmayo, Chicama, Huanchaco y El Brujo, junto con otros campeones mundiales de surf. Esto como parte del Shimuchik Fest, un evento que se realiza desde el 2012 y que en esta edición tiene como objetivo promover la Ruta Moche, entre Lambayeque y La Libertad, como destino turístico para una práctica del surf sostenible.

El eje central es dar a conocer al mundo que la práctica de deslizarse sobre las olas comenzó en esta zona del Perú hace miles de años. “La celebración del Shimuchik Fest busca difundir la riqueza e influencia de la cultura Mochica en el mundo, potenciando significativamente el turismo hacia la región”, nos dice Sergio Luna, organizador del evento.

Además del torneo de exhibición con las leyendas del surf, entre ellas Fred Hemmings, Corky Carroll y Jeff Hakman, el programa del evento cuenta con una cermonia simbólica en la playa El Brujo, cuyo spot será puesto en valor para la práctica de la tabla, y conversatorios a cargo de historiadores sobre el origen de este deporte. “Hoy nos toca rescatar este culto milenario dándole la verdadera dimensión que tuvo en el Perú antiguo”, finaliza Sergio Luna. //

EL DATO

El Shimuchik Fest será abierto todo público. Más información en http://www.shimuchikfest.com/ y en la página de Facebook: SHI MUCHIK FEST.

VETERANOS DEL SURF MUNDIAL

FRED HEMMINGS

Ganó el campeonato mundial de surf de Puerto Rico, en 1968. Fundó el primer circuito profesional de tabla, el cual hoy es dirigido por la Liga Mundial de Surf (WSL).

CORKY CARROLL

Fue campeón nacional de surf en Estados Unidos, entre 1966 y 1970. Tras su retiro, se convirtió en músico y escribió una serie de libros sobre la historia del surf.

JEFF HAKMAN

Se consagró campeón mundial de surf en 1972. Es cofundador de la marca de ropa deportiva y accesorios Quicksilver.

