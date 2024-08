Su escuela, Pacific Surf School, difundió hace unos meses un video con ella en plena faena marina que rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues la gente encontró en su historia un modelo de perseverancia digno de seguir. “Surfear me ha cambiado la vida. Estar una hora en el mar es la cosa más vivificante del mundo. Sales renovada, con alegría y las endorfinas a tope. Pero, también, el surf ha hecho algo muy importante para mí, que es reconciliarme con Lima, una ciudad caótica, con diferencias sociales y que no mira al mar”, afirma Nora Loredo en la playa Los Yuyos de Barranco, donde la encontramos en pleno calentamiento.

Nora Loredo (Lima, 1956) quiso surfear desde que era adolescente. Al cumplir su sueño ha inspirado a muchas personas en el Perú y el extranjero. / SOMOS > OMAR LUCAS

Pararse por primera vez sobre la tabla le tomó tiempo. Empezó a correr olas arrodillada y con la práctica logró pararse. No le teme a caer, ni siente frío así estemos en invierno. La sensación de surfear es suficiente impulso para vencer cualquier obstáculo: “Me siento realizada. Al surfear, la adrenalina te recorre el cuerpo y vences cualquier tristeza”. Para ella, como para muchos, el mar es terapéutico.

Mente sana en cuerpo sano

Lleva el nombre de su madre, la célebre cineasta peruana Nora de Izcue, quien la apoya totalmente al igual que sus hijos en este nuevo proyecto de vida. A pesar de haberse jubilado, la surfista continúa siendo bastante activa: “Mi madre me decía que no me jubile, que soy ‘workaholic’ [adicta al trabajo] y jubilada me aburriría, pero en realidad me falta tiempo. Estoy muy orgullosa de tener esa madre. De ella he aprendido a ser independiente en la vida, a ser luchadora, valiente y a luchar por lo que quiero”.

De niña junto a una tabla hawaiana en el club Waikiki. Su padre, Julio Loredo, fue uno de sus fundadores. El surf ha estado presente en su familia. / Archivo personal

Nora Loredo es todo un personaje, inquieta e inagotable. Es licenciada en Literatura Hispánica, ha trabajado en televisión como productora y en cargos de comunicación institucional en importantes entidades privadas y del Estado. Hoy, preside la ONG Vigilancia Ciudadana, desde donde supervisan el finan - ciamiento público a los partidos políticos. Anda muy ocupada, pero guarda siempre tiempo para las reuniones con su iglesia. Tuvo dos hijos y dos divorcios: “No tuve suerte en el amor, pero uno llega a superarlo. Fue costoso, sobre todo cuando te traicionan”, reflexiona la surfista mirando hacia su pasado, aunque ahora está más concentrada en vivir su presente. Lee mucho, al menos una hora al día, come sanamente y se cuida física y espiritualmente.

Soñar despierta

En la orilla del mar, Nora recuerda que su familia siempre le tuvo cariño al deporte, a las playas y al surf. Su padre, Julio Loredo, fue uno de los fundadores del club Waikiki y sus hermanos también corrían olas; sin embargo, a ella no le daban permiso para practicar, aunque encontró la forma de hacerlo: “Cuando tenía 13 años, me robaba la tabla de un tío en Waikiki y a escondidas me metía al mar, nadie me enseñaba. En esa época, las tablas no tenían pita y cuando se te iba llegaba hasta la orilla. Tenías que regresar a recogerla”, nos cuenta la ahora alumna de surf.

No le tiene miedo a caer y se siente segura. En cada práctica, Loredo entra al mar acompañada por un coach de la escuela Pacific Surf School. / Pacific Surf School

Después de los estiramientos y flexiones, entra al mar de la Costa Verde donde encuentra olas tranquilas. Dentro se siente segura, porque siempre está con su coach Gabriel de la escuela de surf. Se despiden y no los volvemos a ver, mientras el mar se queda con una mujer tenaz que continúa cumpliendo sus sueños. //