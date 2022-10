En las islas flotantes de los Uros, los niños nacen con una balsa de totora bajo el brazo. A más de 3.800 m.s.n.m., sus habitantes son entrenados desde pequeños para aprender a transportarse en estas embarcaciones artesanales, fabricadas a base del junco que brota en las profundidades del lago Titicaca. En esta zona del Altiplano, saber remar es algo esencial, un conocimiento que han heredado desde tiempos ancestrales: para pescar, conseguir alimentos y viajar largas distancias a realizar trueques de sus productos con otras comunidades.

Raúl Delgado, entrenador de stand up paddle, llegó a los Uros en julio pasado a navegar en las aguas no tan mansas del Titicaca, y quedó impresionado de la destreza con la que los lugareños hacían uso del remo. A un grupo de ellos los invitó a practicar con las tablas de surf que había llevado. Al ver que tenían potencial para el deporte, decidió dejarles sus implementos y les propuso participar en la tercera fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle 2022, que se llevó a cabo el último fin de semana en el club de Regatas “Lima”.

En las Islas de los Uros, en Puno, sus habitantes aprenden desde pequeñois a maniobrar y remar sobre embarcacciones de totora. (Foto: Ana Elisa Sotelo) / DIEGO PEREZ

“Son jóvenes con un talento nato”, nos dice Raúl. Antes de la competencia, los visitó en dos oportunidades para pulir su técnica de remada. Los chicos, por su parte, se mentalizaron desde el día que les hicieron la invitación para venir a Lima: empezaron a entrenar a doble turno, tres veces por semana.

CONQUISTANDO LOS MARES

Los días previos al evento, los hermanos Leo (30), Silver (25) y Nelly Jallahui (18), junto a su primo Darwin Quispe (16), llegaron a Lima y se instalaron en el club Regatas, en la sede de Chorrillos. Para los tres menores, era la primera vez que estaban en la capital y tenían contacto con el mar. Aunque en un principio les costó adaptarse al oleaje marino, esto no fue impedimento para finalmente dominar la tabla y el remo como si estuvieran en casa. Caerse era una opción, pero dejar de levantarse, nunca.

“Aquí el agua es salada y un poco más movida, pero por lo demás no encuentro muchas diferencias”, nos dice Nelly, quien además es una experta tejedora de chullos, bolsos y alfombras bordadas. “No siento que estemos en desventaja. Por el tiempo que venimos entrenando, creo que podemos competir de igual a igual”, complementa Darwin, que aún cursa el cuarto año de secundaria.

En las islas de los Uros, sus habitantes aprenden desde pequeños a maniobrar las embarcaciones de totora. Hoy cosechan medallas de oro y plata, surcando el pacífico chorrillano.

Sus palabras fueron premonitorias: Nelly consiguió la medalla de plata en la categoría sub 18 damas, mientras que Darwin logró el oro en sub-18 hombres. Silver y Leo, los más grandes, obtuvieron una medalla de oro y otra de plata, respectivamente, en la categoría amateur. “En nuestra isla hay muchos jóvenes con aptitudes para este deporte. Nosotros estamos muy contentos de participar y que se nos haya brindado todas las facilidades para nuestra estadía”, comenta Leo, el mayor del grupo.

Esta experiencia no solo les abrió las puertas a ellos, sino a toda su comunidad. Por lo pronto, el IPD ya los registró en la Federación Deportiva Nacional de Tabla, con lo cual generó la posibilidad de que nuevos surfistas provenientes del Altiplano peruano puedan competir en los circuitos de stand up paddle. “Para nosotros sería un enorme orgullo que de nuestra tierra salga un campeón mundial”, comenta Antonio Jallahui, padre de tres de los deportistas puneños.

Hay talento para soñar. Y hambre por conquistar el mar. //