Este viaje empieza con su voz. Esa que nos acompaña en el trayecto a su casa de Santa Bárbara, en Cañete, mientras escuchamos las tres canciones disponibles del disco Palabras urgentes, que está próximo a lanzar. Es casi mediodía y Susana Baca (Lima, 1944) nos recibe con una sonrisa e invita a pasar a un comedor al aire libre para hacer la entrevista. El mar rompe a pocos metros y parece emitir una onda relajante que se apodera del lugar. Saco la grabadora y cuando estoy a punto de presionar el botón “Rec”, Susana no me permite dejar en el suelo la mochila que traigo conmigo. “Nooo… se va la plata”, me dice en voz baja, como si me contara un secreto, y yo de inmediato recojo mis pertenencias y las acomodo sobre una silla. “Eso te decía Chabuca cuando ibas a su casa: si ponías la cartera en el suelo, te mandaba a recogerla”, recuerda entre risas.

La tres veces ganadora del Latin Grammy está de buen ánimo. No luce cansada, a pesar de que los últimos días ha dedicado largas horas a conversar con periodistas. Por la mañana la entrevistaron del diario francés Le Monde; un día antes conversó con el inglés The Guardian. En cincuenta años de carrera musical, Susana Baca ha construido un prestigio que despierta el interés de la prensa especializada cada vez que presenta un nuevo proyecto discográfico. “Es bonito que te reconozcan por tu trabajo…”, comenta la cantante afroperuana sin llegar a concluir la frase, pues Toffee, su juguetón gran mastín de dos años, acaba de aparecer en escena para saltarle encima y lamerle la cara.

NUEVO VIENTOS. La cantante, que solo ha subido una vez a un escenario con público desde que inició la pandemia, espera retomar el proyecto de su escuela para enseñarle a los más chicos todo sobre la cultura afroperuana. “Yo lo que siento es que mi aporte está en reivindicar el aporte cultural de los afroperuanos”, comenta. (Foto: Richard Hirano)

Apenas asomó la pandemia, Susana decidió hacer cuarentena en esta casa a 140 kilómetros al sur de Lima, junto con su esposo, el sociólogo Ricardo Pereira, y sus tres perros (los otros dos se llaman Tico y Luna). De algún modo, este espacio refleja cómo se siente por estos días: con la tranquilidad de poder retomar poco a poco sus actividades de siempre, luego de experimentar una profunda ansiedad producto del aislamiento. “Más que en ningún otro tiempo, la música ha sido mi salvación”, retoma Susana la conversación, con el buen Toffee quieto a sus pies.

-¿Cómo ha sido su proceso de sobrellevar la pandemia?

Muy complicado. Al inicio te decían que hagas una cosa, luego otra. No se sabía nada de esta enfermedad. La angustia me estaba matando. Porque si a mí ese virus me ataca con mis problemas respiratorios y mi diabetes, me voy. Yo tuve miedo, mucho miedo... Vi a muchos amigos queridos partir, como Lucho Repetto. Entonces Ricardo me ve en medio de mis tristezas y me dice: canta, Susanita, canta. Nos pusimos a grabar aquí en el estudio que tenemos y así nace ‘A Capella’.

-Y luego gana el Grammy. ¿Cómo lo tomó?

La verdad fue algo totalmente inesperado. Puedes creer que el día de la premiación me quedé dormida. Fui a hacer una siestita y me pasé de largo. Un amigo me tuvo que llamar a despertarme para decirme que había ganado (risas). Fue súper emocionante.

-¿Cuáles son esas palabras urgentes que nos quiere decir en su nuevo disco?

Este disco empezó a gestarse desde el 2018. Lo grabamos acá, los músicos venían y como las jornadas eran largas, con la doñita preparábamos el menú de todos los días. Así estuvimos cuatro o cinco semanas, hasta que luego todo el material pasó a post producción y remasterización. No es un trabajo de un día para el otro. El proceso puede ser largo. Entonces justo llega la pandemia y tuvimos que parar las cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, este disco le canta a la esperanza, al dolor, a la libertad, pero también al amor. Tenemos algunas canciones de amor.

El tema de la discriminación está muy presente en su obra musical. ¿Qué venimos haciendo mal para no poder erradicarla de nuestra sociedad?

El Perú viene arrastrando los mismos problemas de fondo desde hace muchos años. Yo pensé que ya habíamos superado esa actitud discriminar al otro por su manera de hablar, de vestir, o por sus costumbres. Lastimosamente hemos educado a la gente en eso, por eso creo que el error está en la educación. Tenemos que lograr que los niños aprendan a no discriminar, que cada uno de nosotros es una persona valiosa, con defectos y virtudes. Que somos un país diverso y que nuestra riqueza cultural radica precisamente en ello.

TIEMPOS DORADOS. Susana Baca comenzó su carrera a inicios de los setenta. En la imagen junto a Lucía Campos, Lucía de la Cruz, Pepe Vásquez y el dúo ‘Las limeñitas’, en el programa Entre Nosotras, que conducía Lola Villar. Mayo de 1993. (Foto: archivo histórico GEC)

Como ex ministra de Cultura, ¿cómo siente que se están llevando las cosas hoy en día en dicha cartera?

Yo cuando vi que asumió el señor Ciro Gálvez pensé, bueno, viene de la sierra y va a traer conocimientos que algunos ministros cuando han estado en el cargo no han tenido. De cómo se viven las fiestas en las regiones, las danzas. Hace tiempo que debimos darnos cuenta que el Perú no es solamente Lima. Que están ahí las regiones con sus costumbres, con su cultura. Pero lamentablemente ocurren cosas que sientan un mal precedente.

Lo dice por lo ocurrido con la delegación peruana invitada a la FIL de Guadalajara.

Sí, me parece algo terrible. Es una falta de respeto que te inviten y luego te digan que no vas. Sacaron a Cronwell Jara y Karina Pacheco, que son buenos escritores. A veces siento que estamos como en una situación de revancha y eso me duele.

¿Cómo cree que se debió resolver esta situación?

El ministro cree que hay que atender a las regiones, y eso está bien, pero no podemos caer en lo mismo de marginar a otros. Eso no es inteligente. Lo que él tendría que haber hecho es hablar con la gente de la FIL y ver la posibilidad de llevar una delegación más amplia. Pero no hacer el tremendo papelón que se ha hecho.

El término “acoso político” está muy presente en estos días. ¿Fue algo con lo que también le costó lidiar?

Claro, no es algo de ahora, sino de siempre. Me pasó cuando fui ministra. Lamentablemente el acoso es un tema con el que nos enfrentamos las mujeres en distintos niveles. Felizmente hoy en día hay más espacios en donde podemos hacer sentir nuestra voz y denunciar cuando algo está mal.

¿Qué cosas aún quiere lograr en estos momentos de su vida?

Yo lo que siento es que mi aporte está en reivindicar el aporte cultural de los afro peruanos. Siento que tengo esa misión y felizmente, de algún modo, lo he podido hacer poniendo nuestra música y cultura en los mejores escenarios del mundo. El Perú necesita urgentemente sanarse del flagelo del racismo. Y yo, desde donde esté, voy a trabajar siempre por esa causa. //

EL DISCO

(Foto: Difusión)

Producido por el líder de la emblemática banda neoyorquina Snarky Puppy, Michael League, el lanzamiento mundial de ‘Palabras Urgentes’ será este 8 de octubre, bajo el sello Real World Records. Estará disponible en vinilo, CD y en plataformas virtuales como Spotify. En Perú recién estará disponible desde la primera semana de noviembre. Más información en la página de Facebook Susana Baca – Página Oficial.

