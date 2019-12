En nuestra casa siempre celebrábamos Navidad junto a mis padres y mis dos hermanas menores. ¡Era infaltable! Todos los 24 de diciembre esperábamos las 12 de la noche y a mi padre, Ángel, le gustaba reventar muchos cohetes. Nosotras, con mi madre, lo mirábamos y le celebrábamos. Comíamos pavo, tomábamos chocolate caliente y sudábamos como locos porque, claro, hacía calor... Pero el 2007, un 25 de diciembre, murió mi papá (la foto que acompaña la nota es del año en que cumplió medio siglo como ingeniero agrónomo).

(Foto: Archivo Personal Susel Paredes)

Desde entonces, para mí la Navidad es muy triste y siempre tengo en el corazón la noche del 24, en que lo acompañamos en sus últimas horas. Siento que mi papá hizo el esfuerzo humano más extraordinario para poder pasar con nosotros la Noche Buena. Y estuvimos a su lado, llenándolo de amor. Para mí, el 24 de diciembre es una noche de muchísima tristeza.

Desde entonces, siempre trato de estar en un lugar donde no se celebre o no se sienta la Navidad porque esta época me produce un inmenso dolor. Este 24 de diciembre estaré trabajando hasta que ya estén cerradas todas las galerías de Gamarra. Sin embargo, deseo que todos los que tengan o no a su familia completa, pasen una noche llena de amor.