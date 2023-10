Era el año 1994 cuando Susana Díaz Díaz visitó por primera vez las lagunas de Las Huaringas, en Huancabamba (Piura). Sumergirse en ellas le otorgaba el poder de cumplir cualquier pedido que tuviese en el corazón, así que Susy —mujer religiosa, aunque practicante de rituales para la buena fortuna; una optimista por naturaleza— no lo dudó. “ Uno de mis deseos fue el de ser congresista. En el 95 se me cumplió ”, recuerda mientras conversamos con ella, acaso la mujer más famosa del país, una mañana cualquiera por Barranco. Los otros deseos todavía no se sabe cuáles fueron.

Al nombre Susy Díaz, marca registrada de ocho letras bien puestas, no es ajena ninguna generación. El tráfico se detiene a su paso, la gente saluda por las ventanas, los escolares la persiguen, y los parroquianos le piden dietas, bendiciones, ‘selfies’ y besos. Ella accede. A pesar del tumulto al que —uno pensaría— ya está acostumbrada, la otrora vedette que acaba de cumplir 60 primaveras se mantiene humilde, cualidad que es clave para seguir vigente y sentirse (saberse) querida.

SUSY DÍAZ NACIÓ Y ESTUDIÓ SECUNDARIA EN BARRANCO, DISTRITO DONDE INCLUSO LE HAN PINTADO UN MURAL. AQUÍ, LOS FANS LOCALES Y FORÁNEOS ABUNDAN. (Foto: Victor Idrogo/ Iconica) / Victor Idrogo / Iconica © Victor Idrogo / Icónica

Fuera y dentro del universo del entretenimiento peruano. “Susy sigue siendo popular sin necesidad de tener un programa propio o estar constantemente en el ojo público. Ha construido su camino sola y, por ende, es más inteligente de lo que muchos opinan”, destaca Alicia Mercado, actriz y profesora de formación teatral, que la interpretará en la pantalla grande desde el próximo 26 de octubre. Mercado ha aparecido antes en las cintas “Papá por tres” y “Utopía”, pero este rol bien podría cambiar el curso de su carrera.

Enfundadas ambas de rojo (su color ‘statement’) y con melena rubia platinada, Díaz y Mercado salieron a dar un paseo antes del esperado estreno. “Yo confío en Dios y en que todo saldrá bien. Mira, a mí me dieron el número 13 en el 95 porque decían que traía mala suerte. Como yo a caballo regalado no le miro el diente, lo acepté, y terminé ganando. La ambición es lo que da mala suerte, y yo no soy así”, recalca la Susana original.

Adultos, jóvenes e incluso niños se detienen ante el paso arrollador de ambas mujeres. Un factor que se tuvo muy en cuenta en la producción de la cinta: “Susy, una vedette en el Congreso” es apta para toda la familia. Ajena a censuras de cualquier tipo, la figura de Susy trasciende edades, géneros, territorios. Pronto veremos lo que ocurre en las salas de cine.

SUSY DÍAZ (60) Y ALICIA MERCADO (29) PASEAN POR LAS CALLES DE BARRANCO, DISTRITO DONDE NACIÓ LA CÉLEBRE EXPARLAMENTARIA. LA CINTA “SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” TARDÓ ALREDEDOR DE 5 MESES EN RODARSE Y DÍAZ PODRÍA SORPRENDER CON UN CAMEO. (Foto: Victor Idrogo/ Iconica) / Victor Idrogo / Iconica © Victor Idrogo / Icónica

LA VIDA ES UNA

Cumplir 60 años le ha dado a la excongresista la sabiduría necesaria para reconocer que una vida sin problemas no tendría sentido. “Con las piedras del camino construí un edificio. Así es la vida, se trata de salir adelante. Sin hacer daño a nadie, por supuesto”, apunta. La fe, cuenta, también es uno de sus máximos pilares. “Mi mamita me llevaba desde chiquita a la iglesia los domingos. Yo sigo haciéndolo hasta hoy. Si no voy un domingo, me siento mal, siento que le he fallado a Dios. Esa misma fe la intento transmitir a mis nietos, a mi hija Florcita”.

Un milagro llamado Susy, a fin de cuentas, es lo que hoy nos concierne. A inicios de 2023, cuando comenzaron los rodajes para la película (que tuvo retrasos por la pandemia del COVID-19), Díaz recuerda que llegó a reconocerse en la joven Alicia Mercado cuando la vio caracterizada por primera vez. “Era yo de joven. La peluca, el maquillaje, la sonrisa, todo. Me sorprendió mucho”, sostiene.

Para Mercado, fueron varias las cosas que se alinearon para asumir dicho papel. Una de ellas, curiosamente, fue que tiene 29 años, la misma edad que tenía Díaz cuando debutó en la convulsionada política peruana. “Lo dejé un poco al destino”, precisa. De momento, la actriz viene siendo foco de buenos comentarios por su interpretación, con base en lo que se ha podido ver en el último tráiler de la cinta.

TRAS SU PROTAGÓNICO EN ESTA CINTA, LA JOVEN ACTRIZ ALICIA MERCADO (EN FOTO, FUERA DE PERSONAJE) SE ALISTA PARA SORPRENDER CON LA OBRA “BULL” EN EL NUEVO TEATRO JULIETA. CUENTA CON LA ‘BENDICIÓN’ DE SUSY DÍAZ. AMBAS BRINDAN EN LA BARRA DEL BARRANQUINO SÍ BAR. (Foto: Victor Idrogo/ Iconica) / Victor Idrogo / Iconica © Victor Idrogo / Icónica

“En la película se cuentan las vivencias de Susy no solo como personaje público, sino también como ser humano. Detrás de ella hay una mujer que ha trabajado, que se ha esforzado y sigue sacando a su familia adelante. Una mujer que también ha pasado por momentos difíciles que tal vez la gente desconocía, y que ahora podrán ver en el cine”, rescata la joven actriz, quien tiene claro que este papel podría generar un ‘boom’ en su carrera actoral y lo toma con seriedad.

“Lo menos que queremos hacer es una imitación. Esta es una cinta muy humana. Susy ha luchado contra prejuicios y ha logrado salir airosa con su actitud y picardía. De hecho, ha hecho mucho más que algunos congresistas famosos. Aquellos que vayan al cine a vernos van a salir gratamente sorprendidos”, nos dice Alicia, quien ya tiene entre manos algunos proyectos en el teatro para los próximos meses. Susy, en tanto, le da su bendición.

LA DIETA DEL ÉXITO

En las primeras conversaciones para la cinta, Susy Díaz propuso que la película fuera biográfica. Sin embargo, parecía un reto resumir en apenas dos horas la vida de un personaje tan rico como ella. “Es un pedacito de mi vida [el período que estuvo en el Congreso], pero es muy importante para mí. Creo que muchos recordarán algunas cosas que verán en la pantalla”, añade la también empresaria, que apunta a que la fiebre por Barbie ya terminó hace rato e invita a todos a cambiar el color fucsia por el rojo carmesí. “Ahora todos nos vestimos de rojo para ir al cine, por favor”, exclama. Susy Díaz está en su cancha.

"LOS CANDIDATOS TRADICIONALES PEDÍAN AL PUEBLO QUE NADIE VOTE POR MÍ. AL FINAL, TERMINÉ EN EL CONGRESO Y ELLOS ENDEUDADOS POR LA CAMPAÑA. YO NO GASTÉ NI UN SOL", RECUERDA DÍAZ. (Foto: Victor Idrogo/ Iconica) / Victor Idrogo / Iconica © Victor Idrogo / Icónica