Conforme a los criterios de Saber más

Víctor Zambrano Gonzales es un reconocido defensor medioambiental en Madre de Dios. El activista es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, un área natural que es amenazada por los taladores y la minería ilegal. En los últimos años, Zambrano ha desplegado una ardua defensa de la reserva, a pesar de las constantes amenazas de muerte que ha recibido.

Por su labor, en 2016 ganó el premio National Geographic de Liderazgo en Conservación, un importante galardón que reconoce emprendimientos que promueven la conservación ambiental. Y el año pasado fue uno de los 13 nominados al premio Tulipán de los Derechos Humanos 2020, que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

“Para nosotros los defensores ambientales no hay descanso, no interesa en qué condiciones estemos. Vamos a continuar con ese mismo ímpetu, con nosotros no va el individualismo, nosotros apostamos por el colectivismo que permita hace grandes cambios y ese es el objetivo”, dijo Víctor Zambrano en una entrevista con RPP Noticias.

Más de 20 mil árboles se han podido reforestar en las últimas dos décadas en Tambopata. Sin embargo, según el INEI, cada año se pierden en el Perú alrededor de 80 a 140 mil hectáreas de bosques por la deforestación, a pesar de que estos son el pulmón del planeta y aportan incontables beneficios para los ecosistemas.

Víctor Zambrano Gonzales (derecha) es un reconocido defensor medioambiental en Madre de Dios. El activista es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata.

Teniendo en cuenta esa situación, la marca de afeitadoras Schick, junto al refugio K’erenda Homet, iniciativa de Víctor Zambrano, han desarrollado una campaña de responsabilidad social con el objetivo principal de reciclar desechos y ayudar a reforestar la Reserva Natural de Tambopata. “Junto a K’erenda Homet queremos aportar nuestro granito de arena y comprometernos a brindar ayuda cubriendo una cantidad relevante de metros cuadrados de reforestación, logrando plantar una variedad de árboles frutales, forestales y medicinales”, comenta Gabriela Espinar, representante de la marca.

La Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, se extiende sobre 274.690 hectáreas (Foto: Alessandro Currarino).

Con el objetivo de apoyar a la campaña de reforestación, los usuarios podrán ingresar a la web www.ReforestaConSchickEco.com, en la cual podrán ingresar un código asociado a los productos que compren de la marca. De esta manera, estarán ayudando con la reforestación de la selva peruana y desde la web podrán ver los avances de la campaña en tiempo real.

Del mismo modo, por medio del sitio web, se facilitará a las personas la geolocalización de puntos de reciclaje en Lima. En estos se podrá depositar afeitadoras usadas desechables y otros productos aptos para reciclarse, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. //

VIDEO RECOMENDADO

Madre de Dios: Incautan bienes valorizados en más de 2 millones de soles a la minería ilegal en el sector Entrada a Mangote de la Reserva Nacional Tambopata. (Video: PNP)