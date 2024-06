Tatiana Calmell del Solar cumplirá 30 años el próximo 22 de julio, habiendo conseguido una de sus metas más soñadas: coronarse como la mujer más hermosa del país. No solo por el título, ni la corona de diamantes, sino porque significaba concretar una promesa que se hizo a sí misma cuando volvió al ruedo luego de quedar como segunda finalista en el Miss Perú 2022: “las lágrimas, el esfuerzo, y los días malos y buenos valdrán la pena”.

Seleccionada entre 34 participantes de diversas localidades del país, Calmell del Solar no necesitó de mucho para brillar. Su carisma y dulzura, como señalan sus propias compañeras de competencia, fueron clave para el éxito de la representante de Talara en el concurso dirigido por Jessica Newton.

A pesar de las críticas en redes sociales sobre la organización del evento y la obtención de la corona, Tatiana se mantiene creyente de su valor y talento y saborea el éxito antes de empezar sus preparaciones para deslumbrar en México en el Miss Universo edición número 73. ¿El objetivo? Tentar, nuevamente, la corona.

Calmell del Solar (29) nos representará en la edición 73 del Miss Universo, a llevarse a cabo a fines de setiembre de este año en México. (Foto: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

¿Desde cuándo se convirtió en un sueño personal ser Miss Perú?

En realidad desde muy pequeña. Pero como era modelo, en ese entonces había un estigma de que eran dos mundos que no podían mezclarse. Sobre todo en la industria peruana. Así que por el miedo al qué dirán me metí en mi burbuja del modelaje, yo misma me corté las alas.

¿Querías derribar un estereotipo?

Me di cuenta de que era algo que genuinamente deseaba cuando empecé mi carrera como actriz en 2019. Ahí caí en cuenta de que podía soñar con ser mucho más que solo una modelo, que tenía otras capacidades y talentos, así que intenté por primera vez en 2022 y fue una experiencia hermosa.

En esa edición quedaste como segunda finalista. Requiere valor volver a tentar el concurso una vez más. ¿Por qué te animaste a hacerlo?

Primero, independientemente de mi deseo, pude hacerlo gracias a que cambiaron las reglas del Miss Universo sobre el límite de las edades. Fue algo histórico, y lo tomé como señal.

Sobre las críticas a su coronación, compañeras de certamen como Nayaj Gámez y Nikita Palma han compartido en redes sociales muestras de apoyo y felicitación para Calmell del Solar. “Ella es un ser de luz”, afirman. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Más sueños por cumplir Luego de dejar huella y tentar la corona en la próxima edición del Miss Universo, Tatiana Calmell del Solar planea enfocarse en potenciar su carrera como actriz, pues ya ha probado papeles protagónicos en la televisión (Princesas, ProTV, 2020) y el cine (Star Distribution LA, 2024). Asimismo, considera continuar creciendo al lado de su novio, Cristobal de Col, con quien ha consolidado un hogar en Los Órganos, Piura.

Para muchos eras la favorita, pero hasta el final nada está dicho. ¿Sentiste temor por los resultados de esta edición?

Considero que hay que ser honestos con nosotros mismos a la hora de luchar por nuestros sueños. Puede haber mil obstáculos, miedos y luchas internas, pero cuando es algo que deseas entonces el corazón, la mente y el cuerpo se ponen a trabajar por ello. Claro que pensé en tirar la toalla, te mentiría si te digo que no. Pero ahora que veo el resultado me doy cuenta de que todo valió la pena.

El mundo de las ‘misses’ aún está ligado a muchas creencias, quizá machistas, como la rivalidad entre mujeres. ¿Es real?

En el certamen se forman lazos reales. La gente muchas veces piensa que no es cierto, pero la verdad es que sí nacen verdaderas amistades. Obviamente la competitividad es inherente al escenario, pero más allá de eso no se generan rivalidades fuertes o polémicas. Al final del día considero que el sentido real del certamen es la celebración a las mujeres, mujeres que han ido evolucionando en la competencia y llegan a su mejor versión.

Calmell asegura que uno de sus ‘coachs’ más importantes es su novio, el surfista Cristóbal de Col, quien se coronó como campeón mundial juvenil en ISA 2011. “Es igual de competitivo que yo”, precisa la modelo. (Foto: Instagram)

Sobre ese punto, ¿qué piensas de quienes opinan que, más bien, los certámenes siguen perpetuando estereotipos negativos de belleza?

Es algo que ha cambiado con el tiempo. A mí me pasó, lo veía como un mundo alejado que no podía tentar. Además, está el otro lado, considero que el certamen empodera y celebra a estas mujeres porque no es fácil atrevernos a estar expuestas en una vitrina al mundo, sin dejar de sonreír.

Décadas atrás no existían redes sociales, un espacio donde están expuestas todos los días, con cada cosa que digan o hagan.

No es sencillo pararte y sonreír mientras recibes todo tipo de comentarios en redes. Ser una reina de belleza viene con todo un proceso encima. Un día te pueden amar y aplaudir, y al siguiente día esas mismas personas te atacan. Es difícil lidiar con ello, pero no imposible. Mi actitud es dejar pasar los mensajes y comentarios con los que no me identifico, porque conozco cuál es mi valor.

En marzo de este año, Tatiana Calmell protagonizó la cinta “Bienvenidos al Paraíso”, junto a figuras como Katia Condos y Patricia Barreto. Próximamente estará disponible vía Star+. (Foto: Instagram)

La organización de esta edición también ha sido criticada en términos del evento, lamentablemente. ¿Cómo lo viviste de primera mano?

Mira, la verdad no estaba enterada hasta después, porque estaba muy concentrada en mi participación. Pero a mí me ha parecido increíble. En comparación de lo que vi en 2022, este año definitivamente ha habido una evolución, en el escenario, la producción de luces, equipo de cámaras, teníamos una Steadycam, grúa... todas esas cosas le dan valor. No tengo nada malo que decir porque de verdad hay un esfuerzo enorme detrás que no muchos ven.

Entre las favoritas Con sede aún por confirmar en México, la próxima edición del Miss Universo se celebrará el 28 de setiembre de este año. Desde su elección como Miss Perú, el pasado domingo, Tatiana Calmell del Solar brilla como uno de los rostros favoritos del certamen entre ‘missologos’ (especialistas), junto a las representantes de República Dominicana, Filipinas y Venezuela.

De cara a la gala del Miss Universo, en setiembre, ¿qué preparaciones se avecinan?

Jeff Lee va a ser mi ‘coach’ y vamos a potenciar distintas aptitudes entre Lima y Nueva York, que es su base. Estoy encantada con todo lo que voy a aprender de la industria. Sé que tengo muchas cosas por mejorar, no pretendo ser perfecta.

Como Miss Perú también harás labores sociales. ¿Cómo planeas organizarte en ese sentido?

Así es. Me motiva poder promover distintas causas. Pronto me nombrarán embajadora de Cusco y es para mí un honor que también nos permitirá descentralizar esfuerzos de la capital. Planeamos enfocarnos en problemas como la desnutrición y educación en los niños. Somos conscientes de que hay mucho por hacer, pero poco a poco se pueden lograr cosas grandes. //