“No me da miedo caer, pararme y volver a intentar”, comentó a esta revista en junio de este año, a pocos días de haber sido coronada Miss Perú, en lo que ella calificó como una segunda oportunidad, después de haber quedado como segunda finalista en la edición de 2022.

Aunque no muchos lo saben, la participación de Calmell del Solar en el Miss Perú 2024 se consolidó gracias a una coincidencia: cuando iba a cerrar ese capítulo en su vida, la Organización Miss Universo decidió hacer un cambio en sus estándares globales, extendiendo la edad de participación hasta los 30 años. “Fue algo histórico y lo tomé como señal”, dijo la miss, quien tiene justamente esa edad. Tuvo razón. Así, logró coronarse como la mujer más hermosa del país.

Antes de su debut en el Miss Universo, Tatiana Calmell del Solar nos representó y alcanzó el top 3 de finalistas en el certamen Miss International, en 2022. / Hose Vilela

BELLEZA HECHA EN EL PERÚ

Que Calmell del Solar sea voceada como una de las latinas favoritas en el certamen trasciende a su belleza y elegancia. En redes sociales, decenas apuntan a su carisma y cercanía con la gente, algo que resulta importante hoy en día en el concurso, que ya no solo busca destacar la belleza física, sino también la inteligencia, la personalidad y el compromiso social.

Antes de partir a México para el evento de belleza, Tatiana Calmell del Solar participó de una ceremonia de pago a la tierra en la ciudad del Cusco con la Miss Universe 2023 Sheynnis Palacios. / @taticalmelldelsolar

Enfocada sobre todo en el último punto, desde que asumió la corona del Miss Perú en junio, Tatiana buscó materializar una iniciativa que venía dando vueltas por su mente y corazón: “Visibilizar la importancia de la salud mental y fortalecer sistemas de apoyo para las mujeres son mi mayor preocupación. Todos los días en nuestro país las mujeres enfrentan violencia tanto en términos físicos como en psicológicos. Yo misma lo he experimentado. Pero encontré el coraje y la fuerza para salir de ello. Eso inspira mi proyecto ‘Amarte’ (@amarte.peruorg), donde trabajamos no solo para llevar psicólogos y terapeutas a los más necesitados, sino también para establecer marcos para la meditación y el manejo emocional de las adversidades que puedan atravesar en el camino”, explica la reina de belleza al respecto.

Con su proyecto social, “Amarte”, la miss Perú Tatiana Calmell del Solar coordina la realización de charlas y conversatorios sobre salud mental y emocional, con niñas, adolescentes y mujeres en estado vulnerable del país. / @taticalmelldelsolar

DAR LA TALLA

Hace 67 años, Gladys Zender se consolidaba como la primera mujer hispanohablante en obtener la corona del Miss Universo. Zender tenía entonces solo 17 años. Inspirada por la hazaña, Tatiana Calmell del Solar abraza la esperanza de cumplir el sueño nuevamente.

“Tomo con mucha responsabilidad representar a nuestro querido Perú en el escenario más grande la belleza y el empoderamiento femenino. Para mí, el solo hecho de llegar hasta aquí, ya es un sueño cumplido. Sin embargo, me gustaría poder traer la corona a casa por los miles de peruanos que me apoyan día a día”, afirma.

Con alrededor de cinco meses de preparación (clases de pasarela, modelaje, oratoria, y más), instruida por el empresario beauty y ‘coach’ Jeff Lee, Calmell del Solar aterrizó en México el pasado 29 de octubre.

Además… Un giro en la gala Por primera vez, el certamen Miss Universo ha modificado el top 20 clásico de ediciones pasadas por un top 30, permitiendo a más competidoras lucirse como semifinalistas. Asimismo, la siguiente ronda será de top 12 en lugar de top 10 (quienes también lucirán el traje de noche), para finalmente cerrar la gala con las cinco mejores, quienes tendrán que responder la pregunta del jurado destacado como prueba concluyente.

Desde su llegada, la peruana no ha dejado de desfilar looks de diseñadores locales con mucho orgullo, con piezas de creativos como De Los Santos, Yirko Sivirich, Leona Atelier y Ani Álvarez Calderón en todas las actividades y galas previas al debut de hoy por la noche.

Sobre sus looks para la gala, la también actriz ha adelantado a Somos que “habrá un factor sorpresa para la noche final” y que los colores elegidos buscan “reflejar su personalidad y silueta con fuerza y seguridad”.

Entre brillos, maquillaje y tacones, Tatiana también se toma un espacio para reflexionar, y comparte sin miedo que lo más difícil en el camino al Miss Universo ha sido pulir su constancia.

Tatiana Calmell del Solar De cara a la gala Miss Universe, la también actriz ha sido entrenada en pasarela, oratoria, modelaje y más disciplinas. Su coach fue el empresario norteamericano Jeff Lee.

“Es un camino de largo aliento y lo más importante es no desistir. No me avergüenza decir que hubo días difíciles, en los que pensé que no podía más. Pero recordar mi motivación fue clave, y creo que es algo que aplica en muchas situaciones de la vida”, manifiesta.

Si bien hay críticas que persisten sobre este tipo de concursos, la peruana cree que nos encontramos “en un despertar como sociedad”. Por ello, busca romper con el pensamiento de que existe un cuerpo perfecto, celebrando la diversidad y belleza en todas sus formas. “Aún hay muchas expectativas que nos carga la sociedad, pero para mí la belleza es el reflejo del alma. Es algo más subjetivo, y radica en cultivar nuestro interior, en ser agradecidos con los demás e impactar en nuestro entorno con amor, eso es lo que nos hace realmente bellos”, precisa.

A horas de la gala, son millones los peruanos que esperan que Tatiana Calmell del Solar alcance el top 5 e incluso consiga coronarse. Pase lo que pase esta noche, la modelo y actriz afirma sentirse una verdadera reina en los corazones de sus compatriotas.

Además… ¿Dónde ver el Miss Universo? Hoy, sábado 16 de noviembre, se llevará a cabo la edición 73 del Miss Universo, en Ciudad de México. El certamen de belleza iniciará a las 7 de la noche (hora Perú), y podrá disfrutarse a través de la cuenta de YouTube oficial de Miss Universo.