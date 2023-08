El pop es un arte efímero, con un firmamento de estrellas fugaces que de pronto sufren una prematura implosión. Cada cierto tiempo, sin embargo, la industria presenta a alguien que trasciende lo musical para convertirse en fenómeno cultural. Taylor Swift es uno de esos casos. La influencia de la cantautora de 33 años, considerada “la artista de la década” en los American Music Awards de 2019, no se limita solo al ámbito comercial; su impacto es tan profundo que incluso es objeto de estudio académico. En 2022, la Universidad de Nueva York inauguró un curso sobre su obra, para analizar su música desde las perspectivas de género y política. Del mismo modo, la Universidad de Stanford ofrece un curso llamado La Última Gran Compositora Americana: El Storytelling de Taylor Swift a lo Largo del Tiempo. Y esta semana, una universidad en Chile anunció su taller: Taylor Swift: la poesía en la era Spotify.

El lector despistado que no siga de cerca los acontecimientos de la industria musical podría preguntarse cuándo ocurrió todo esto. ¿Acaso Taylor no formaba parte de una oferta más o menos genérica de música dirigida al mercado adolescente hace quince años? Hasta cierto punto, parece que fue ayer cuando su nombre apareció en los titulares del mundo por un incidente lamentable. Sucedió en 2009 cuando subió a recoger su premio MTV al mejor video femenino por “You Belong with Me”. Aquel día, Swift llegó a la ceremonia en una carroza como de cuento de hadas, que parecía de cristal, pero su historia no tuvo un final feliz. Su felicidad se desvaneció en un instante cuando un desequilibrado Kanye West se apoderó del micrófono y le expresó al mundo que ella no merecía el premio. Taylor quedó inmóvil, humillada en público como la ensangrentada Sissy Spacek en la escena de baile de promoción de “Carrie”. Cómo procesar algo así. Apenas tenía veinte años.

En el documental “Miss Americana”, disponible en Netflix, ella revela el gran impacto que tuvo aquel incidente, incluyendo los abucheos de la platea, que aunque no estaban dirigidos a ella, los tomaba como un insulto más. Taylor tuvo su revancha cuatro meses después al ganar el Grammy al álbum del año por “Fearless” (2010). Obtuvo el récord de la artista más joven en obtener este premio, hasta que Billie Eilish, con 18 años, se lo arrebató en 2020.

DE PRINCESA COUNTRY A DIVA DEL POP

Contrario a lo afirmado por Kanye seis años después en su canción “Famous” (la cual incluye la línea “Yo hice famosa a esa zorra”), Swift ya era una figura en la industria en ese momento. Fue fichada por Sony a los 14 años después de que su familia se mudara de Pennsylvania a Nashville en busca del mila- gro de un contrato discográfico. La cantante y compositora peruana Micaela Salaverry recuerda esos tiempos, cuando la rubia era una artista de nicho. “Cuando tenía 13 años, fui a Estados Unidos y mis amigas allí la escuchaban, era la nueva sensación del country pop. Me convertí en su fan y llevé su música a Trujillo, mi ciudad natal, donde todas mis amigas también se hicieron fanáticas. Luego llegó su primer gran éxito mundial, ‘Love Story’, que sonaba en todas partes”.

Para Salaverry, que canta en conciertos tributos a Taylor Swift con la banda The Billy Virgins, la característica que más le gusta de su admirada es la forma en que narra. “Su habilidad para contar historias. Al escuchar sus canciones, puedes visualizar colores, detalles, te imaginas las calles de las que habla; es como una experiencia cinematográfica. También destaco de ella su honestidad. Es cierto que casi siempre usa las mismas estructuras armónicas, pero sus melodías y letras son su fuerte. Sus canciones son tan auténticas que te identificas con ellas”.

De hecho, la manera personal y autobiográfica con la que Swift aborda la composición, como si estuviera confesándose o compartiendo páginas de su diario, le ha dado gasolina a la prensa durante años. Ellos siempre están tratando de descifrar a qué ex- novio estará dedicando su próxima canción: ¿Será a Harry Styles, Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston? Hasta ahora parece no tener fin esta curiosidad.

La carrera de Swift pudo haber quedado atrapada en el momento en que Kanye la humilló, o en la segunda ocasión en que lo hizo, con “Famous”, pero la intérprete de “Shake It Off” ha demostrado una resiliencia asombrosa. Luego de que la llamaran “zorra” en esa canción (Kanye afirma que Swift le dio permiso para aludirla de esa forma, esta lo niega), la carrera de Swift experimentó un repliegue estratégico.

Fue la época en que el mundo pareció haberse cansado de ella, de su actitud positiva, de su “buenaondismo” que algunos perciben como falso. Kim Kardashian, entonces esposa de West, no se refería a ella por su nombre, sino con un emoji de serpiente, y muchos la seguían. La respuesta a esta campaña de desprestigio llegaría con el álbum “Reputation”, donde Swift tomó los insultos que había recibido y los convirtió en su escudo. En el video de “Look What You Made Me Do”, incluso aparece rodeada de serpientes que le obedecen, o como una novia zombi a la que intentaron matar, pero que aún sigue en pie.

Este fue el comienzo de la segunda etapa de Taylor. Acá dejó de preocuparse por las opiniones ajenas, dejó de callar y comenzó a luchar por causas que le interesaban, algo que sus papás mánager no se lo aconsejaban. Se enfrentó a la gigante Spotify y ordenó el retiro de toda su música de la plataforma, argumentando un trato injusto para los artistas.

En 2017, tuvo otro lío legal, esta vez con un DJ de Denver que la manoseó indebidamente en un evento, cuatro años antes. Taylor ganó el juicio y solicitó una compensación de solo un dólar, para demostrar que no tenía interés en sacar dinero del asunto. En 2019, entró en conflicto con su antigua discográfica por los derechos de sus másteres. Al perder la batalla, optó por regrabar todos sus discos clásicos, para ser dueña de su música. Y también enfrentó a Donald Trump y se mostró a favor de políticas progresistas y en pro de la comunidad LGBT.

La Taylor que pasará cerca del Perú en noviembre con su gira The Eras Tour está viviendo el mejor momento de su carrera. Su último álbum, “Midnights” (2022), no solo fue el más vendido en todo el mundo el año pasado, sino que también duplicó las ventas del nuevo disco de Harry Styles, quien quedó en segundo lugar. Ella ha sabido crecer junto a su audiencia adolescente y evolucionar con ellos, como se evidenció en su excelente álbum “Folklore”, de una madurez sorprendente, el mismo que le valió su tercer premio Grammy por álbum del año. Los seguidores peruanos la veremos de lejitos nomás porque los productores aseguran que no hay infraestructura para soportar un show suyo. Parece una pesadilla para sus fans: tenerla tan cerca y, a la vez, tan lejos. //