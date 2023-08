Tendencias 'Swiftie'

PULSERAS DE LA AMISTAD. Fans de todo el mundo están explotando sus habilidades artísticas fabricando brazaletes de amistad para intercambiar en los conciertos de Taylor Swift. Esta dinámica tiene su origen en la canción “You’re On Your Own Kid” del disco “Midnights”.





PAPÁS ‘COOL’. Los videos más tiernos en redes sociales llegan gracias a los padres de familia que acompañan a sus hijas al concierto de la ídolo pop. Ellos se suman a la fiebre ‘Swiftie’ aprendiendo las canciones y luciendo polos con frases personalizadas.





A LA ALTURA DE SHAKESPEARE. La universidad de Gante, en Bélgica, ha lanzado el curso Swifterature, que tiene como objetivo analizar y comparar los temas de la cantante con obras de literatura del período medieval hasta el victoriano. Exponentes como Shakespeare y Dickens resaltan en la propuesta.