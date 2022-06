“To be or not to be… Quizá debería ser: no te vi…”. El elenco de actores invidentes y de baja visión SinVergüenza, dirigido hace 12 años por el premiado actor Lucho Cáceres, se presenta por primera vez en un teatro profesional y el asunto se ha vuelto un extraordinario y aterrador desafío. Siempre lo hicieron en un salón del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL), en Surco, un espacio suyo al que conocían al milímetro. Cada diciembre, hasta que llegó la pandemia, el grupo realizaba allí una presentación para familiares y quienes gustaran ir, pero el plan no fue nunca más ambicioso que eso. Hasta ahora.

Sobre las tablas del Teatro Julieta, en Miraflores, lo que el público podrá apreciar hasta el 3 de julio es una entrañable y entretenida creación colectiva llamada Así nos ven, ejecutada por 14 hombres y mujeres que comparten, reflexionan y se ríen del enorme y complejo reto que significa vivir sin ver. La frase con la que se inicia este artículo, que hace referencia en inglés a la legendaria línea “ser o no ser” de Hamlet, es solo uno de los cuestionamientos en los que todos se embarcan.

A manera de testimonial, ellos dan cuenta de cómo perdieron la visión, a qué se dedican cuando no actúan, cómo los trata el mundo y lo que el teatro significa para ellos. Hay mucho humor, sarcasmo y ritmo, lo que provoca que el público se quede legítimamente concentrado en lo que está presenciando.

El actor y director Lucho Cáceres tiene varios planes con el elenco. Quiere formar una asociación y más adelante hacer giras por el interior del país. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

Además, para el que no tiene a su alrededor una persona invidente, la experiencia resulta una reveladora inmersión en un mundo por demás complejo. “Esta puesta en escena ha sido el sueño que hemos tenido siempre. Yo sabía la energía que se debía tener para ello porque es una empresa enorme”, detalla Cáceres a Somos antes de dirigir uno de sus últimos ensayos. “Se trata de un espacio físico que no está adaptado para ellos, han tenido que conocerlo, hacerlo suyo. Pero, sobre todo, hemos debido vencer el temor de ir más allá. De apostar en grande. Somos el único elenco teatral invidente del Perú y ya era hora que se nos conociera”. La pandemia y la importancia de vivir el ahora, agrega, gatilló el que se armaran de valor.

En el camino hubo que sortear otros escollos: conseguir dinero para la producción. “GV Producciones aportó generosamente un monto. También la minera Apumayo. Y muchos amigos: 100, 300 y 500 soles. Todo ha servido para que tengamos vestuarios, luces y proyecciones”, cuenta Cáceres, quien, sin temor a equivocarse, confiesa que este es el proyecto profesional que más le ha demandado en su carrera. Lo mismo siente Richard Picón, uno de los miembros del elenco: “Al inicio pensé que no estábamos preparados. Desde que me quedé ciego, hace unos años, odio romper con la rutina. La rutina para los ciegos es seguridad. Y desde que nos decidimos a presentarnos a un gran público estamos todo el tiempo fuera de nuestra zona de confort. Y eso, paradójicamente, nos está llenando de vida. Esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Así que están todos invitados”. //