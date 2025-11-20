Teatro Municipal de Surco: la joya cultural que nació en el Parque de la Amistad y hoy es uno de los escenarios más atractivos de Lima

El Teatro Municipal de Surco cumple su primer año convertido en una joya cultural del distrito. Desde su apertura, el 24 de octubre de 2024, dentro del Parque de la Amistad, este espacio ha iluminado las noches surcanas con música, teatro y danza, y ha hecho del arte una cita habitual para miles de personas.

Su escenario, de 436 butacas, tecnología de última generación y acústica envolvente, nació con una ambición clara: que Surco tuviera un teatro a la altura de su espíritu cultural. En apenas doce meses, esa visión se hizo realidad. Cuarenta y cuatro producciones, entre nacionales e internacionales, y más de cincuenta mil espectadores lo confirman.

Doce meses de aplausos

“El Teatro Municipal de Surco se ha convertido, en muy poco tiempo, en el espacio cultural más importante del distrito y uno de los más atractivos de Lima”, afirma su director, Tarik D’Onofrio. “Ya no necesitamos salir a buscar producciones; ahora son los productores los que nos buscan a nosotros”, agrega.

Piezas como “Madres”, “Kimba Fá: la ciudad suena” (en la foto) y “Querido Evan Hansen” formaron parte de una cartelera que consolidó al teatro como escenario de grandes historias. (Foto: Teatro Municipal de Surco)

Y también el público. Si en los primeros meses apenas un pequeño grupo de vecinos asistía a las funciones, hoy casi un tercio de la sala está ocupado por surcanos que han hecho suya esta iniciativa. “Es un orgullo local —dice D’Onofrio—, un espacio donde la comunidad se reconoce y participa”.

Durante este primer año, su escenario ha albergado títulos inolvidables: “Déjame que te cuente”, el musical inaugural; “Té de tías”, “Madres”, “Gala de ópera italiana”, “Kimba Fá: La ciudad suena”, “Querido Evan Hansen”, “Antología de la zarzuela”, entre muchos otros. Cada producción trajo consigo algo distinto: risas, emoción o asombro, pero todas compartieron un mismo resultado: el aplauso sostenido de un público que se multiplica función tras función.

La celebración de su primer aniversario tuvo una voz especial: la de Susana Baca, quien presentó “El viaje de la lengua”, un concierto que llenó el teatro de historia, raíces y emoción. No podía ser de otra forma: su música representa los valores que este espacio busca cultivar.

El escenario, además, sigue siendo un impulso para los talentos locales. Allí ensayan y se presentan la Orquesta Filarmónica de Niños y el Coro Polifónico de Adultos, proyectos que demuestran que el arte también crece desde casa.

El alcalde Carlos Bruce inauguró el Teatro Municipal de Surco, un espacio que hoy simboliza el compromiso del distrito con la cultura y las artes. (Foto: Teatro Municipal de Surco) / Alex Balarezo

La nueva temporada continúa en esa línea. “Kimba Fá” regresará en febrero, habrá una comedia protagonizada por Renzo Schuller, nuevas producciones de la reconocida productora Preludio, y un esfuerzo especial por llevar más zarzuela, ópera y ballet al público. También se incluirán obras que combinen humor, música y tradición peruana, junto con propuestas de suspenso o tragicomedia, pensadas para emocionar y sorprender.

Antes de cerrar el año, el teatro se prepara para recibir a toda la familia con “El cascanueces, cuando los sueños cobran vida”, una puesta en escena mágica que estará en cartelera del 27 de noviembre al 4 de diciembre.

En solo un año, el Teatro Municipal de Surco ha logrado algo que pocos espacios consiguen tan rápido: convertirse en parte de la vida cotidiana de su gente. Es un símbolo de orgullo, un refugio para las artes y una promesa de que en Surco, el arte seguirá encontrando su hogar. //