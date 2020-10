Este 2020, la primera experiencia teatral de Ramón García fue a través de un streaming en vivo. La experiencia le agradó, pero, fiel a su carácter impetuoso, buscaba otras formas de entretener. Por esa razón, desde el escenario del Teatro Barranco, bajo la dirección de Paola León Prado y Walter Alonso Espinoza, ha grabado la obra “Por Favor” con todas las medidas de bioseguridad. Una nueva alternativa para el público espectador que aún no puede asistir a las salas.

¿Cómo han sido estos meses de pandemia para usted?

Si a mí me cae el COVID, me voy. Soy diabético, hipertenso. No puedo correr riesgos... Yo me considero un sobreviviente nato. Desde niño viajé por toda Sudamérica y todos los días tenía dónde dormir, dónde comer. En estas situaciones hay que adaptarnos y sacar el mejor provecho posible. Hay gente que se queja, maldice, requinta. ¿Por qué pierden tiempo en eso? Las cosas no van cambiar con esa actitud. La clave es adaptarse.

¿Hay alguna cosa que rescata de esta situación?

La mayor parte del tiempo la paso en casa. Y estar encerrado, en aislamiento forzado, te hace pensar en muchas cosas. Por momentos entras en crisis. Es inevitable. Yo felizmente la he pasado en familia. Estamos todos juntos, nos reímos juntos, nos peleamos juntos y nos amistamos. Mi casa es como un colegio: mis hijas son profesoras, mis nietos alumnos y yo también soy profesor. Ahí nos arreglamos entre todos.

En “Por Favor” de Marc Egea, Laura (Francesca Vargas) está en la comisaría poniendo una denuncia por robo, pero es atendida por un oficial muy particular (Ramón García). (Foto: Difusión)

¿Cómo ve las cosas en el rubro de la actuación en el país?

Siento que hay que verle el lado positivo al asunto. No podemos quedarnos quietos. Hay que crear y trabajar y sobre todo tenemos que aprender. La pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado que tú solo no puedes salir adelante. Necesitas del prójimo. Lo que se está presentando es una nueva economía. Con muchos cambios y nuevos servicios. La pandemia sin duda nos ha golpeado, no solo a los actores, sino a todos. Y creo que unidos hay formas de salir adelante.

Algunos sectores como el turismo se están reactivando. También se podrá visitar algunos museos. ¿Usted cree que ya se debería volver a las salas de teatro bajos nuevos protocolos?

Yo, la verdad, odio esto de los protocolos. Ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. El costo que tiene volver a abrir todo. Eso sin contar las fiestas que se realizan. Siento que hay una actitud de rebeldía frente a lo que dice el gobiernos. A la gente le importa un pepino lo que le digan.

Ramón García, con look a lo Mario Baracus, es uno de los actores de la cinta “Ultra Warrior”.

Entonces, usted preferiría volver al teatro cuando haya vacuna.

Por supuesto. Que haya una garantía de que no te va a pasar nada. Ahora, yo hablo a título personal. Entiendo que hay muchos colegas que la están pasando mal con el cierre de salas. Ojalá se pueda encontrar un solución.

¿Qué es lo que más extraña hacer?

Yo soy de buen diente (risas). Extraño comer parado en mi carretilla unos anticuchos. O comer unos ricos picarones, pero no se puede.

Ramón García junto a Jude Law, con quien compartió roles en las series "The New Pope" y "The Young Pope".

¿Y en términos laborales? ¿Le gustaría volver a trabajar fuera?

Si me invitan como la última vez, encantado. Esa experiencia fue como sacarme la tinka. Y yo me la saqué dos veces. Me llamaron sin saber exactamente quién era. Mi personaje giraba alrededor del Papa. La primera vez grabé 17 escenas. y la segunda, 42. Por algo será. Nunca pensé hacer algo así. Yo simplemente trate de hacerlo lo mejor posible. Que sea el mejor de todos mis trabajos. Y los resultados se ven. A mí no me llevan porque mi padrino es fulano, sino por mi capacidad.

Ramón García junto a la actriz Diane Keaton.

¿Cómo fue tratar con estrellas como Jude Law o John Malkovich?

Jude Law es un lord inglés con calle, un palomilla. John Malkovich es un caballero en todo el sentido de la palabra. Cuando me invitar a viajar a Roma, pido permiso a los estudios de ir con mi esposa. La atendieron como una reina. Una vez, saliendo de los camerinos, lo vi a Jude Law y nos tomamos una foto todos juntos. Es muy bromista Malkovich es diferente. Es sencillo pero irradia una presencia imponente. Cuando camina es como un rey: todo el mundo lo saluda y abren paso para que avance. En los estudios lo saludé, me presenté y me respondió en perfecto español. Fue una conversación bastante interesante.

En estos momentos, ¿qué cosas le gustaría seguir haciendo?

Seguir enseñando, principalmente. La pedagogía me ha dado muchas satisfacciones, como encontrarme con alumnos que están en el medio. Me gusta sentirme útil. Y eso también lo logro actuando. Me gusta hacer de malo, de bueno. Aunque creo que de bueno lo hago mejor. //

El Dato:

Esta puesta en escena puede ser disfrutadas a través de Joinnus hasta el 29 de noviembre. La compra de entradas otorga acceso a ambas obras, las cuales podrá disfrutar en el momento que desee por un plazo de 48 horas.

