Que una banda celebre medio siglo de existencia no es algo que se vea todos los días. Son palabras mayores si se trata de una agrupación nacional. Incluso, los propios integrantes de Telegraph Avenue, grupo de rock peruano que fusionó ritmos psicodélicos con los latinos, se sorprenden con solo decirlo. “Lo más interesante es que 50 años más tarde sigamos siendo los mismos. Es que no nos metimos a ser músicos, sino que somos música. De nosotros fluye el arte. No todos tienen ese gran privilegio”, argumenta el baterista Walo Carrillo mientras sus compañeros se muestran de acuerdo.

Algo que también influyó (y los unió) fue la época en que la banda se formó. Era 1969 cuando Bo Ichikawa, guitarrista y cantante, regresó de San Francisco y, contagiado por la movida hippie, decidió formar una banda. En el ínterin conoció a potenciales miembros hasta que quedaron Alex Nathanson (bajo y voz), Chachi Luján (guitarra, voz y percusión) y Walo Carrillo (batería). En pleno gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, los muchachos de entre 18 y 19 años lanzaron Telegraph Avenue Vol. 1, en 1971. “Sentimos un veto. Denigraban a los músicos, sobre todo los que cantaban en inglés [como ellos], eran pelucones o tenían ideas de paz y amor”, agrega Bo.

La banda tuvo influencia musical de Santana, Janis Joplin y Jimi Hendrix, entre otros. (Foto: Archivo Personal)

La época, claro, fue complicada para todo músico. Cuenta Chachi que tenía que hervir las cuerdas de la guitarra para evitar que se desgasten. “Mis baquetas las hacía durar medio año. Las parchábamos porque no había dónde comprarlas. En Lima –en esos años– no había instrumento que sonara decentemente”, agrega Walo. Pese a ello, el disco fue un éxito.

Cuatro años después publicaron Telegraph Avenue Vol. 2, pero los conflictos políticos y sociales provocaron que los integrantes migrasen al extranjero. Culminaba así la denominada época dorada del rock peruano. “Es una lástima que en los últimos 20 o 25 años no hayan salido grupos, ni siquiera el 5 o 10 % de la cantidad que había en la época en que estábamos vigentes. La imaginación está ociosa”, reflexiona Carrillo.

El primer disco Telegraph Avenue (Mag, 1971) tuvo éxito. Sus temas más emblemáticos, Something Going y Happy, llegaron al ranking de Billboard.

La última vez que el cuarteto se reunió fue en febrero de 2011, para el concierto de despedida de We All Together, donde aprovecharon en grabar el Volumen 3. Para la cita del 12 de marzo, adelantan los rockeros, planean un nuevo disco en vivo. “Probablemente también regrabemos algunos temas, como Happy, Something Going o Let Me Start. Nuestra intención es grabar el cuarto disco ahí”, dice entusiasta su baterista. La invitación está hecha. //

PARA LA AGENDA

CUÁNDO: Jueves 12 de marzo

DÓNDE: Jazz Zone (Av. La Paz 656, pasaje El Suche, Miraflores)

ENTRADAS: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-telegraph-avenue-jazz-zone-peru-36378

INVITADOS: El saxofonista Jean Pierre Magnet y Tavo Castillo, de Frágil.

VIDEO RECOMENDADO

Lucía de la Cruz recuerda los inicios de su carrera.

Lucía de la Cruz recuerda los inicios de su carrera

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Ezio Oliva en entrevista con El Comercio

Ezio Oliva en entrevista con El Comercio

Iván Cruz habla de su pasión poco conocida por los autos

Iván Cruz habla de su pasión poco conocida por los autos

Leslie Shaw en entrevista con El Comercio sobre sus nuevos proyectos

Leslie Shaw en entrevista con El Comercio.