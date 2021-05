Conforme a los criterios de Saber más

Más de 220 mil profesionales trabajan de modo remoto, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esto ha trastornado horarios y dedicación que antes podíamos equilibrar al final de la jornada. Algunos de estos síntomas son parte de ese cambio: dolor de cabeza marcado por la tensión, trastornos ergonómicos por posturas sostenidas mucho tiempo, síndrome del túnel carpiano (daño en los músculos de la mano), sensación de estrés, irritabilidad y pérdida del sueño, explica José Cachay, médico ocupacional de la Unidad de Chequeos Médicos de la Clínica Ricardo Palma.

CUIDE SU POSTURA

Es recomendable usar una silla ergonómica para reducir las lesiones causadas por la mala postura. Puede adaptar una que tenga en casa: coloque un cojín en el asiento y una almohada larga en la zona lumbar. Los pies deben estar en el piso. Si la silla es muy alta, use una caja sólida que permita formar la postura en ángulo de 90 grados.

A MOVERSE

Al consejo anterior sume la gimnasia de pausa laboral. Haga movimientos rotatorios en el cuello (de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y viceversa). Eleve los brazos tratando de cruzarlos por la cabeza para tocar los hombros (el brazo izquierdo toca el hombro derecho y el brazo derecho toca el hombro izquierdo). Párese y camine unos segundos o minutos. Si tiene jardín o azotea, aproveche para dar una vuelta.

BUENA VISTA

Quien trabaje cuatro horas o más frente a una pantalla, debe hacer reposo ocular cada 30-40 minutos. Aléjese de la pantalla –que debe estar a 60 cm de usted– y cierre los ojos por uno o dos minutos. No olvide los ejercicios oculares: con la cabeza recta, mire hacia arriba (como si quisiera mirar su techo), hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Debe hacerlo entre cinco y diez veces al día. “Puede desinflamar los ojos con paños de manzanilla tibia”, añade el doctor Cachay.

LLEGUÉ A CASA

La pandemia ha convertido al hogar en el centro laboral o de estudios. Nos libramos del tráfico, sí, pero perdimos la posibilidad de desconectarnos: terminamos de trabajar y seguimos en un espacio que no se siente como casa. “Podemos seguir el concepto del fake commute: al acabar el trabajo, salga del domicilio para dar una vuelta a la cuadra y ‘vuelva a casa’. Es una recomendación sumamente - saludable”, dice Steven Poelmans, especialista en liderazgo y coaching intercultural.

Teletrabajo. (Foto: Marco Ramon / GEC)

PONGA LÍMITES

Para Diana Díaz, profesora de psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es crucial establecer límites para no descuidar la vida familiar y personal. “A nivel organizacional, es importante hacer consensos: saber que no vamos a estar conectados los sábados o domingos, que no podemos estar pendientes del celular o la computadora. Es necesario tener un descanso a nivel neuronal”.

SANA, SANA

Sentir dolor en la cabeza, en el cuello o la espalda pueden ser signos de estrés. Una forma de descontracturar es mediante los ejercicios indicados por José Cachay (ver consejo 2). Si persiste, aplique calor en las zonas afectadas con bolsas de agua caliente o de semillas. Valen masajes con cremas para frotación.

EL DÍA A DÍA

El placer está en los pequeños detalles. Paul Brocca, psicólogo clínico y consultor en depresión y ansiedad, recomienda disfrutar del día –por más cargado que esté– con nuestros sentidos: acariciar a la mascota, escuchar nuestra canción favorita, mirar por la ventana, respirar profundo. “Esas acciones generan estados de calma y permiten manejar el estrés. A la vez, damos permiso a nuevas motivaciones”.

TENGA EN CUENTA

No hay código de vestimenta en el teletrabajo, pero Cachay recomienda usar ropa holgada para evitar la hinchazón de los miembros inferiores. No trabaje con las piernas cruzadas. Es la posición que más provoca hinchazón, sobre todo en los pies. Si padece de esto último, el médico ocupacional aconseja echarse en la cama y colocar los pies sobre un cojín, a una altura de 15 a 20 cm. Repose en esa posición por tres minutos.

EL PODER DE LA PALABRA

Si hay un punto en el que coinciden los especialistas es en la importancia de expresar lo que sentimos. “Converse con otras personas que den una perspectiva diferente y no refuerce la sensación de miedos irracionales”, explica Paul Brocca. Cachay agrega que es importante buscar momentos de ocio para comunicarnos con la familia, los amigos o compañeros de trabajo para preguntarnos cómo estamos.

LEE TAMBIÉN: Eva Bracamonte y el final feliz de una vida marcada por un juicio mediático

LOS EXPERTOS

Diana Díaz, profesora de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Contacto: 948251230 / diana.diaz.m@upch.pe

Paul Brocca, psicólogo clínico y consultor en depresión y ansiedad. Contacto: 997082195 / paulb18psi@gmail.com

José Cachay, médico ocupacional de la Unidad de Chequeos Médicos de la Clínica Ricardo Palma. Contacto: 981 340 021

Steven Poelmans, especialista en liderazgo y coaching intercultural. Contacto: steven. poelmans@ams.ac.be

VIDEO RECOMENDADO

Apps para trabajar mejor durante el home office