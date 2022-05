Hacer una tesis no es cosa sencilla. Ello lo confirman seis destacados peruanos que ejercen distintos oficios y profesiones, cuyos testimonios presentamos a continuación.

Danitse, cantautora

La cantante Danitse se graduó en la carrea de historia por la PUCP. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Jose Rojas Bashe

“Lo primero que pienso es que me tomó 18 años terminar mi carrera (2002-2020), lo que a un estudiante a tiempo completo le tomaría 5 años. La música y el trabajo no me permitían llevar muchos cursos durante el ciclo. Dejaba años mientras preparaba o lanzaba un disco y luego la volvía a retomar”, recuerda Danitse palomino (Lima, 1984) sobre la carrera de Historia que cursó en la PUCP. Su último año coincidió con la pandemia. Con la suspensión de los conciertos, pudo concentrarse en estudiar (está por sustentar su tesis “Charango y revolución: música y discurso nacional durante el gobierno militar (1968-1980)”). Hoy piensa que una carrera como Historia implica madurez de quien la estudia, tener cierta perspectiva en el tiempo, y eso solo lo dan las experiencias de vida. Gracias al fundamento académico e histórico, le pudo dar forma al nuevo disco que ya prepara, tras ganar un premio del Ministerio de Cultura. “Luego de todo este tiempo, ambos intereses confluyeron: la música y la historia en el charango como símbolo. Y eso me hizo sentir que valió la pena todo el esfuerzo”.

Carlos Meléndez, politólogo

Meléndez es Ph. D. en Ciencia Política que obtuvo en la Universidad de Notre Dame. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Jose Rojas Bashe

“Hacer una tesis doctoral sobre opinión pública es costoso, pues requiere postular a fuentes de financiamiento que cubran los gastos de incluir preguntas en encuestas de representatividad nacional y organizar grupos focales”, nos cuenta Carlos Meléndez sobre el Ph. D. en Ciencia Política que obtuvo en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. “La mitad de la chamba fue, en mi caso, conseguir la data original que dio lugar a mis argumentos. La otra mitad, sistematizarla, analizarla y volcarla en un texto en idioma extranjero. Un trabajo de años y siempre contra el reloj, pues la beca de manutención de un estudiante doctoral no dura toda la vida”, comenta. Inició el diseño de investigación en medio de la nieve del Midwest estadounidense y le puso punto final en Santiago de Chile. Tuvo que escribir los últimos capítulos de la disertación mientras enseñaba por horas en una universidad chilena, ya sin beca y con el deadline encima. Tuvo un final feliz: su tesis fue traducida al español y publicada por el Instituto de Estudios Peruanos bajo el título de El mal menor (2019).

Alberto ísola, actor y director de teatro

Ísola llevó una maestría en Literatura Hispanoamericana. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

“Me formé en dos escuelas europeas que tenían las características de un conservatorio: clases todo el día, más prácticas que teóricas, sin notas y una evaluación al final de cada semestre”, nos cuenta Alberto Ísola. Se graduó de la primera (la escuela municipal Piccolo Teatro di Milano, en 1974) con una tesis que, en realidad, era una transcripción de sus apuntes como asistente a los ensayos del montaje de El jardín de los cerezos de Chéjov, dirigida por Giorgio Strehler. Y de la segunda (el Drama Centre de Londres, en 1977), con la dirección de un montaje presentado ante un público, El heredero campesino de Marivaux. Más tarde volvió a la Universidad Católica, donde se licenció en Comunicaciones y llevó una maestría en Literatura Hispanoamericana. “Aquí, el tener que asumir una mirada más analítica y académica trajo lo suyo. La necesidad de conceptos, de teorías, de herramientas más bien intelectuales, no me resultó fácil. Sentí que era ponerse al otro lado, ya no en el escenario sino en la sala”, comenta. Sus tres tesis fueron sobre aspectos de la historia del teatro peruano, por lo que se siguió moviendo en aguas familiares.

Javier Echevarría, psicólogo y actor

Javiér Echevarría tiene un máster en Consulting and Education de la European Graduate School / ALESSANDRO CURRARINO

“Tengo una maestría en Consulting and Education de la European Graduate School (EGS) de Suiza. El tema de mi tesis fue ‘La revolución humana, un análisis del mito del minotauro’”, nos cuenta Javier Echevarría (Lima, 1968). Su aventura empezó en el 2006. “El requisito era cumplir con tres años de formación en TAE Perú. Luego, tres seminarios anuales en los hermosos y mágicos Alpes suizos. Sufrí mucho por entender debido a mi precario inglés. Sustentar en un idioma que no domino delante de un público internacional era tan terrible que demoré ocho años en atreverme. El día que lo hice, en 2018, parecía un niño con las piernas temblando, me moría de miedo. Lograr un cum laude me hizo llorar”. Echevarría convirtió su tesis en el libro El poder de la cocreación y en el espectáculo teatral Monstruos, una aventura en el laberinto interior. “Hoy es la base de mi trabajo como psicólogo corporativo. Todo valió la pena”.

Martín Riepl, periodista

El periodista investigó sobre la colisión entre el Legislativo y el Ejecutivo peruano. / JOSE ROJAS BASHE

Durante décadas se exhibió el cuerpo disecado del filósofo inglés Jeremy Bentham en una urna de madera y cristal, en el ala sur del University College de Londres, frente a estudiantes que, como Martín, caminaban con prisa a clases. El padre del utilitarismo moderno había donado su cuerpo para ser estudiado, pero antes dispuso que sus restos vistan a la moda de 1830, para que sus amigos lo lleven a sus fiestas. “Ese nivel de compromiso con la ciencia y con la práctica intensidad de la vida acaso resumen bien mi temporada londinense”, acota Riepl (Lima, 1981). Le es imposible contar las largas madrugadas devorando los libros y fotocopias que se acumulaban al filo de su escritorio o la frustración de rehacer una y otra vez lo escrito cuando su asesor de tesis bajaba el dedo “como aquel tirano que condena al gladiador herido”. El tema de su investigación era pertinente y espinoso: la colisión entre el Legislativo y el Ejecutivo peruano, cuando el presidente tenía minoría parlamentaria. “Leyendo, entrevistando y debatiendo, sobreviví una y otra vez a los leones del Turnitin. Al final de las tardes más largas, me recuerdo agotado, pero con ánimo para visitar a los colegas. Zambullirme entonces en uno de esos vasos de cerveza desmedidos a los que llaman pint y descubrir que en las risas no hay acentos, me llenaba de energía”.

Natalia Iguíñiz, artista plástica

La artista cursó la maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas en San Marcos / ANTHONY NINO

“La tesis para mí es un vía crucis y, a la vez, me ha acompañado en mis maternidades”, nos cuenta Natalia Iguíñiz (Lima, 1973), quien cursó la maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas en San Marcos. “En el Perú, no hay ni maestrías ni doctorados en creación artística y, si bien hacerlas en otras especialidades siempre amplía la perspectiva, muchxs nos sentimos como gasfiterxs haciendo electricidad”. La activista en temas de género y feminismo considera que todo lo aprendido y compartido durante los 18 años que investigó sobre maternidades para su tesis (con observaciones sobre la maternidad en la publicidad gráfica peruana durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI) y para su vida, la han cobijado en su experiencia materna. “Saber cómo y con qué intereses se fue formando todo lo que hoy atribuimos a la función materna ha sido liberador. Le ha dado un concepto a mis malestares, me ha permitido distanciarme del sacrificio y la culpa que hoy supone el trabajo reproductivo”, indica.//