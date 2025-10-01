Thalía Talavera, la barwoman detrás de de Mr. Perkins, que busca darle a la coctelería peruana un sello distintivo

Thalía Talavera tenía 21 años cuando decidió incursionar en un terreno que entonces parecía poco explorado para las mujeres: la coctelería. Junto a su esposo Francesco de Sanctis abrió Síbaris en Barranco, y desde el primer día la atracción fue inmediata.

“Teníamos una barra extensa que predominaba en el restaurante, y eso nos motivó a crear una carta de cócteles”, recuerda. “Esa carta la desarrollé yo a esa edad, con la poca experiencia que tenía de la escuela. En el día a día, me gustaba mucho estar detrás de la barra preparando cócteles, y ese espacio me cautivó completamente. Decidí profundizar mis conocimientos, explorar el mundo de los destilados y la coctelería, y ahí encontré mi vocación”.

Durante diez años, Síbaris (hoy cerrado) fue su laboratorio de aprendizaje: se formó como barwoman en una época en la que no era común ver a una mujer al mando de su propia barra. Hoy, con más de una década de experiencia, Talavera representa marcas que buscan otorgar a la coctelería peruana un sello distintivo.

Desde 2023, es embajadora de Mr. Perkins, la empresa que en 2016 lanzó la primera agua tónica 100% peruana. “Mr. Perkins comenzó únicamente con agua tónica, cuando explotaba el ‘boom’ del gin tonic entre 2015 y 2016. Entonces Vinay Bhambini, el creador de la marca, se planteó una pregunta clave: ¿por qué no existe un agua tónica o mixer peruano?”.

La respuesta se materializó en un portafolio que hoy tiene 16 sabores. “Nuestros mixers se elaboran de manera diferente, son mucho más naturales y cuidamos especialmente el asunto de las burbujas”, dice Thalía. Aunque ya no atiende todas las noches detrás de una barra, ella continúa creando cartas, asesorando restaurantes y defendiendo que la coctelería es un nicho que sigue creciendo. “Disfruto enormemente la parte creativa, el proceso de dar vida a los sabores. La coctelería tiene mucho de arte”. //