Conforme a los criterios de Saber más

Tres campanillas repican en la agencia. Es el sonido que anuncia un flash noticioso. En la impresora, en negro sobre blanco, surgen destellantes las primeras palabras: “El ex Beatle George Harrison murió de cáncer”. Es jueves 29 de noviembre de 2001. “Here Comes The Sun” es lo primero que se cruza en ese instante por mi cabeza, convertida en un pestañear en un ‘jukebox’ del que emana un torrente de canciones suyas. El ‘beatle’ discreto y espiritual tenía 58 años. Dos décadas han pasado desde aquel día. Y su legado sigue brillando. Harrison lanzó 12 álbums como solista, entre 1968 y 2002, y otros 13 con The Beatles (1962-1970). Tenía solo 27 años cuando “los fabulosos cuatro” se separaron.





Lo que sigue es una arbitraria lista de cinco elepés imprescindibles en sus dos etapas de compositor.

1 /

Revolver

1966

Es la primera obra maestra del cuarteto de Liverpool y primer álbum donde Harrison logra introducir tres composiciones suyas: Taxman, Love You To, I Want To Tell You.

2/

Abbey Road

1969

Here Comes The Sun, Something. Dos éxitos que ensombrecieron a la talentosa dupla Lennon-McCartney en el que sería uno de los discos más populares de los Beatles, empezando por su portada con el crucero peatonal más famoso del mundo.

3/

All Things Must Pass

1970

Su primer álbum fue un mazazo: un disco triple donde vuelca sus frustraciones acumuladas en su etapa Beatle. Destacan la plagiada My Sweet Lord (inconcientemente según un juez), What Is Life, Beware of Darkness, Isn’t it a Pity, If not for you, entre otras.

4/

Cloud Nine

1987

Este álbum marcó su reencuentro con el éxito tras una década opaca. Figuran temas como When We Was Fab -una reconciliación con su pasado Beatle- y Got my mind set on you.

5/

Brainwashed

2002 Publicado un año después de su muerte. No es un gran álbum, pero es un digno cierre terrenal que permite apreciar la coherencia de su obra solista con referencias hinduistas y su relación con la muerte a la que aborda con humor.

Tres tiendas de vinilos donde encontrar discos de Harrison:

- Lazy it is / Av Larco 345 Tda M-22 Galerías Multicentro Miraflores

- KatRecords / Calle Alcanfores 463 (Pasaje El Suche)

- Discos Eternos/ Av Benavides 477 Miraflores

VIDEO RECOMENDADO

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio) null