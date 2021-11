Conforme a los criterios de Saber más

Hay matrimonios que se separan sin saber nunca en qué momento cambio todo. Lo que le pasó a Los Beatles fue lo opuesto. La crónica de su separación quedó detallada al milímetro, con marca de time code y para siempre, durante la filmación del proyecto Get Back. Este fue un fallido documental y disco en directo que buscaba ser una vuelta a las raíces rock del grupo, pero que debió archivarse en su momento porque hacerlo se convirtió en una pesadilla para los involucrados, por las constantes peleas. Parte del material aparecería después de la disolución del grupo, en 1970, con el melancólico nombre de Let It Be.

Cincuenta años después, el director Peter Jackson (El Señor de los Anillos) fue autorizado a revisar las más de 60 horas de metraje inédito que registró el cineasta Michael Lindsay-Hogg de esta difícil etapa en la vida de los Fab Four. Lo que encontró en su versión fue, además de la amargura ya conocida, un puñado de momentos de camaradería y momentos distendidos, aspectos que el director original de Let It Be habría obviado para centrarse en las riñas y la descomposición de su relación.

El documental de Jackson, cuyos dos primeros episodios ya se pueden ver en Disney+, es un must para el fan de los Beatles, aunque se le pueda criticar su excesivo entusiasmo con momentos anodinos en exceso, que quizá no debieron salir de la mesa de montaje. Igual, siendo los Beatles la banda más auscultada del planeta, en donde todo material gráfico que existe sobre ellos ya se conoce, así dure unos segundos, que aparezcan de pronto más de seis horas de escenas nunca vistas, es un regalo que solo se puede agradecer.

[ESTA RESEÑA CONTIENE SPOILERS]

Los mejores momentos de Get Back

1. Cuando Paul McCartney compone un hit en 5 minutos

El momento que revela el genio compositivo de Paul McCartney es fruto de un instante de enfado. El bajista ha llegado puntual para el rodaje y nota que Lennon no se ha aparecido. Dice en voz baja que quizá debería despedirlo, luego coge su bajo Hofner y se pone a tocar como poseso la nota La en su instrumento. Algo lo inquieta en ese zumbido y quiere averiguar qué es. Está tratando de atrapar una melodía. George y Ringo miran la escena entre bostezos matutinos. Cuando cambia la nota de La a Re, la progresión estandar de blues, la melodía aparece entera. Paul acaba de componer el hit del disco en solo unos minutos.

2. El día que George Harrison renuncia en pleno rodaje

Tanto Let It Be como Get Back detallan las fricciones dentro del grupo por el proceso de composición, que a la larga significaría su ruptura. Antes que un proceso participativo lo que se vivía era una tiranía en donde los unos se trataban a los otros como simples músicos de sesión. El más perjudicado era George Harrison, que debía soportar los desplantes de McCartney para con sus canciones y arreglos. En el clímax del capítulo, George no aguanta más: “Me voy de la banda”, dice mientras cuelga su guitarra. “¿Cuándo?”, le pregunta Lennon y el menor de los beatles le responde: “Ahora”.

George Harrison durantes las grabaciones de Get Back. (Foto: tomad de twitter de @thebeatles).

3. Cuando debaten sobre dar un concierto en Tripoli

El proyecto Get Back / Let It Be tenía como propósito regresar a los Beatles a sus “raíces rock” y a la época en que grababan sus discos sin trucos de estudio. El otro objetivo era devolverlos a los escenarios después de años de no pisar uno. En el documental se ve las discusiones sobre en qué lugar debería darse este show. El director Michael Lindsay-Hogg es insistente con el resto en querer llevarlos a Libia, al dar un concierto en las ruinas fenicias de Sabratah. El resto no sabe qué pensar de esta idea descabellada. A Lennon le parece muy poco rock. Paul piensa que viajar no es una opción. A Harrison le preocupa el costo. A Ringo solo le interesa estar con el grupo.

A scene from Get Back

4. Cada vez que sale Mal Evans, el mejor asistente del mundo

Para resolver sus inquietudes del día a día los beatles contaban con la gran asistencia de Mal Evans, quien fue primero su fan desde las épocas de La Caverna, luego su conductor y roadie y al final un amigo leal. El documental muestra como el gigante Evans (1.97m) siempre estaba dispuesto a ayudar a sus camaradas en lo que sea que necesitaran. Los ayudaba a transcribir sus letras en papel (y a veces hasta les aportaba ideas, como se ve en la escena de The Long and Winding Road). Para Maxwell Silver´s Hammer, McCartney se va a comer y antes le pide a Mal que le consigue un martillo y un yunque. El asistente queda confundido primero, pero en la toma siguiente ya lo tiene consigo y lo toca feliz, a manera de percusión.

"Get Back" es un documental de tres episodios de la señal Disney+. Al día sábado ya se han estrenado los dos primeros.

5. Cuando Lennon rompe las tensiones a cada rato con bromas

Aunque se lo vea muy bromista, Lennon no la pasó nada bien durante las grabaciones de Get Back. No estaba vinculado emocionalmente con la tarea de hacer un disco en directo (una idea básicamente de Paul), no le agradaba ensayar en cámaras ni ser mandoneado por su socio. “Fue un infierno, las sesiones más abyectas que puedan imaginarse”, dijo alguna vez. La forma de Lennon de responder a todos esos conflictos era haciendo uso de su humor absurdo y sardónico. Se lo ve siempre rompiendo el hielo con salidas humorísticas, incluso después de la salida de Harrison. “No sé para qué hemos vuelto a aquí?, se pregunta Paul y Lennon le responde: “A fingir que no ha pasado nada”. Luego, antes de tocar I´ve Got a Feeling le da el pase al micro vacío de Harrison.

6. El momento en que Paul McCartney se rompe

Después de la partida de Harrison, el resto discute qué hacer a continuación. Para Paul toda la situación ha ido demasiado lejos. Está harto de que los demás lo vean como el jefe o el malo de la película, por tratar de poner disciplina y profesionalismo. Sabe también que la salida de George ha sido su culpa. En un momento sugiere hacer un show de TV que intercale noticias del mundo con música de los Beatles, y que la última noticia sea la disolución del grupo. Ha lanzado una bomba en medio de la sala y Ringo no sabe qué pensar. La cámara capta como los ojos de McCartney se empiezan a poner rojos.

Paul McCartney en las grabaciones de Get Back. (Foto: tomada de la cuenta twitter: @thebeatles)

7. La reveladora charla del florero

El proyecto está paralizado sin George y las caras no pueden ser más largas. El mas triste de todos parece ser el documentalista que no tiene nada que registrar. Cuando Lennon por fin aparece en el estudio, le toca afrontar una charla decisiva con McCartney sobre el futuro del grupo. Ambos se retiran a un lugar privado, lejos de las cámaras, para tener privacidad, sin saber que hay un micrófono oculto en un florero que registra su conversación. Escuchamos entonces a la dupla discutir “a calzón quitado” sobre todos los problemas de los últimos días, los celos, las dinámicas de poder al interior del grupo y el espinoso problema del liderazgo.

8. Cuando llega Billy Preston a salvar el día

Hay un antes y un después en las grabaciones de Get Back / Let It Be y es cuando Billy Preston aparece al rescate de un proyecto que parecía hundirse. El dotado pianista y organista, al que conocieron en su época en Hamburgo, llega de casualidad al estudio de los Beatles, justo cuando estos discutían sí debían llamar a un músico más que los apoye con las canciones. El risueño Preston pasaba para saludar y su sola presencia mejora el ánimo de todos los presentes, que por unos días dejan de atacarse. Cuando se pone detrás de su Fender Rhoades, Billy le aporta el ingrediente que les faltaba. Los cuatro no pueden estar más felices. Hasta discuten si deberían hacerlo un quinto miembro oficial.

Billy Preston, teclista estadounidense conocido como el "quinto beatle". (Foto: Getty Images)

9. Cuando resuelven dar un concierto en el techo

El proyecto Get Back implicaba la realización final de un especial de TV que sería la primera presentación en directo de los Beatles después de cuatro años alejados de los escenarios. Este especial al final no se llegó a dar porque nunca se pusieron de acuerdo en qué lugar lo harían. Paul está fastidiado porque siente que no hay un clímax para todo lo trabajado. Es entonces que le sugieren la idea de hacer un concierto sin permiso en el techo del estudio. Su cara se le ilumina y de inmediato van a la azotea a ver qué tan factible puede ser. En ese punto termina el documental. Lo que pasará después es historia: el del techo será la última vez que los cuatro toquen en vivo. Un año después se separarían. //

"The Beatles: Get Back". (Foto: Disney Plus)

VIDEO RELACIONADO

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio) null