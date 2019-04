The Big Bang Theory, temporada final: ¿Qué viene ahora para el actor Jim Parsons?

Esta semana no solo ha conmocionado (o está por hacerlo) a los seguidores de Avengers Endgame y Game of Thrones. Los amantes de las comedias norteamericanas también se han visto afectados: el actor Kunal Nayyar ha difundido en sus redes sociales la primera cara del guion del capítulo final de The Big Bang Theory, la sitcom más longeva de Estados Unidos con 10 Premios Emmy y varias nominaciones a los Globos de Oro.

Con tremendo éxito televisivo, la serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady iba a ser renovada para la temporada 13. Sin embargo, Jim Parsons, el hombre detrás de Sheldon Cooper, decidió dar un paso al costado, ocasionando el final. "No hay ninguna razón negativa para dejar de hacer The Big Bang Theory. Hemos podido hacer esto durante muchos años, no parece que haya nada más que poder hacer (...) Parece que hemos masticado toda la carne de este hueso", declaró en su momento a Entertaiment Weekly.

Pero la carrera de la estrella ganadora de cuatro premios Emmy y un Globo de Oro aún continúa. ¿Qué sigue en la vida del actor de 45 años a 12 años de la gran explosión? Uno de sus proyectos, próximos a estrenarse, es como uno de los investigadores en el juicio del asesino serial Ted Bundy. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile protagonizado por Zac Effron llega a Netflix (en Estados Unidos) el 3 de mayo.

Siguiendo con los productos de la palataforma de Streaming, Parsons está como productor de 'Special', inspirada en el libro I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves, la autobiografía de Ryan O’Connell, un joven aquejado por una parálisis cerebral leve. Aclamada por la crítica, la serie consta de ocho capítulos y ya está disponible. Los otros proyectos de Jim Parsons en la fotogalería.