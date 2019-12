Esta noche se celebran los Game Awards 2019, que premiarán a lo más destacado del rubro de los videojuegos. El platillo de fondo de la ceremonia será la entrega del premio a Juego del Año que disputan seis títulos: “Control”, “Death Stranding”, “Super Smash Bros. Ultimate”, “Resident Evil 2 Remake”, “The Outer Worlds” y “Sekiro: Shadows Die Twice”.

Como no podría ser de otra manera, los juegos citados han recibido atención notable por parte de la prensa especializada, que ha tenido una opinión mayoritariamente favorable hacia estos. Esta nota reúne algunos de los comentarios que los críticos de diversos medios de importancia para el rubro hicieron sobre los candidatos de este año.

- CONTROL -

Jonathan Dornbush de IGN: “'Control' se ubica en un fascinante mundo paranormal que no puedo más que querer explorar. Las versátiles habilidades psíquicas y el arma principal de Jesse (la protagonista) crean un emocionante combate a distancia”.

Control.

Andrew Webster de The Verge: “Pese a que puede ser tedioso a veces, vale la pena experimentar 'Contro’l tan solo por su atmósfera. Es el tipo de lugar que se siente tan alienígena como mundano y se vuelve más rico e irresistible mientras más te sumerges en él. Al final, las cosas que me perturbaban al principio se vuelven casi banales”.

Ethan Gach de Kotaku: “La vida que 'Contro’l hace posible es reservada, llena de pequeños compartimientos y capas ocultas donde florece la rareza que algunas personas preferirían poner bajo el duro control de la razón y el protocolo”.

- DEATH STRANDING -

Russ Frushtick de Polygon: “'Death Stranding’ se siente como dos juegos en uno, diseñados para audiencias aparentemente opuestas. Una es una aventura de mundo abierto totalmente única con un multijugador cooperativo asincrónico, que me permite sentir que soy parte de una comunidad construyendo un mundo desde cero. El otro es una larga, confusa y profundamente extraña película”.

Oli Welsh de Eurogamer: “Mientras aparecen los de ‘Death Stranding’, cargados con un pathos inmerecido, la impresión que te deja es la de un monumento de autobombo al ego de un creador embriagado con su propia bebida (...) Pero luego regresas al juego propiamente dicho, escoges una humilde orden de reparto, te amarras las botas y planeas un reconocimiento por esos inolvidables páramos embrujados. Ahí te das cuenta que este juego ha penetrado bajo tu piel como pocos lo hacen”.

Francisco Serrano de MeriStation: "Sin hacer nada mal, ‘Death Stranding’ peca quizá de querer ser más largo de lo que debería (...) (Pero) si le das una importancia relativa al hecho de que hay juegos abiertos con mejor ritmo, mejores mecánicas o más elementos para mantener el interés, y pones el foco en las muchas virtudes que atesora, disfrutarás de una gran experiencia, una obra desde el corazón que emocionará a muchos y dejará un recuerdo imborrable en ese futuro que está en nuestras manos.

- SUPER SMASH BROS. ULTIMATE -

Edmond Tran de Game Spot: “Su entretenido contenido de modo individual mantiene la riqueza del juego con cosas interesantes que hacer, a la vez que refuerza su espíritu de amoroso homenaje a los juegos con los que Nintendo ha agasajado a sus consolas. El diverso contenido de ‘Ultimate’ es irresistible, sus fuertes mecánicas son refinadas y su colección circundante es soberbia”.

Patrick Lum de The Guardian: “El juego destaca en lo que cuenta: reunirse alrededor de la TV (o afuera en un parque o en una fiesta en la azotea) con amigos gritando de emoción mientras conecta desesperados ataques, captando hilarantes referencias que no esperabas para nada o, finalmente, desbloqueando tu personaje más deseado tras una emocionante batalla. (...) Es un absoluto placer para jugar e experimentar, repleto de contenido y –a pesar de un lamentable modo en línea– es altamente recomendable”.

Elisabeth López de Hobby Consolas: “'Super Smash Bros Ultimate’ es uno de los juegos de lucha más completos que hay actualmente gracias a una gran cantidad de modos de juego y contenido. Además, homenajea a los videojuegos (de forma) sin igual, lo que le hace trascender y brillar. Un juego imprescindible para los poseedores de una Nintendo Switch o amantes de los videojuegos en general”.

- RESIDENT EVIL 2 REMAKE -

Sean Keane de Cnet: “Más allá de unas pocas quejas, el ‘remake’ de ‘Resident Evil 2’ trae el clásico de 1998 a 2019 maravillosamente y representa el pináculo del género ‘survival horror’. Si buscas una aventura dura de la vieja escuela con un montón de sustos, ven y explora el Departamento de Policía de Raccoon City”.

"Resident Evil 2: Remake" tuvo un lanzamiento exitoso. El juego anunció su salida con un tráiler live-action que podría asemejarse a la estética de la serie de tv (Foto: Capcom)

Luis Sánchez de LevelUp: “Por el momento, no podemos evitar colmar a Capcom y a ‘Resident Evil 2’ de ovaciones porque cumplió en volver a entregar la experiencia de terror que los fans de la serie extrañaban. Simplemente, un gran clásico convertido en una joya eterna”.

Gabe Gurwin de Digital Trends: “Aunque 'Resident Evil 2′ podría haber mejorado la estructura de su historia para el 2019, no se puede negar que Capcom ha entregado un impresionante ‘remake’ totalmente merecedor de su título. Los sustos, entornos clásicos y el drama están completamente intactos”.

- THE OUTER WORLDS -

Paula García de Eurogamer España: “Echaré de menos mis aventuras a lomos de la Falible, pero también pensaré con anhelo en el ‘Outer Worlds’ que pudo ser, ese que se atrevía un poco más a volar libre y sin pensar en su herencia (referencia a Fallout: New Vegas). Sea como sea, lo disfrutemos más o menos, espero que sirva para quitarnos una espinita en el corazón. En los nuestros. En los de Obsidian. En los de la historia del videojuego”.

The Outer Worlds se lanzará para PS4, XB1, Switch y PC el próximo 25 de octubre. (Difusión)

Elise Favis de The Washington Post: “'The Outer Worlds’ teje un fascinante relato con numerosos caminos narrativos, pero es más o menos lo que exactamente esperaba de Obsidian, que tiende a seguir un cianotipo original para sus mecánicas e historia. El juego no toma desafíos y en su lugar opta por el molde repetitivo de formato de RPG que el estudio conoce mejor. Sin embargo, eso no es un golpe. The Outer Worlds no empujará el género a nuevas alturas, pero hace todo lo demás extraordinariamente bien, incluso si no es tan revolucionario como reformar una colonia corrompida por el capitalismo”.

AJ Moser de The Daily Dot: “Poniéndolo simple: ‘The Outer Worlds’ es todo lo que tu quisieras en un RPG moderno. No hay una forma ‘correcta’ de jugarlo y no hay decisiones fáciles. Al menos, el juego no parece pensar de esa manera. Este provee un universo orgánico y bien estructurado para explorar y te permite la libertad de elegir tu camino a través de preciosos parajes y conflictos complejos”.