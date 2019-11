“The Strokes va a venir a Perú”, era el rumor que se escuchaba desde hace meses. ¿Era descabellado imaginar un anuncio así? Sinceramente, no. Como antecedente, tenemos la visita de bandas de talla como Radiohead, Linkin Park, Arctic Monkeys, que pisaron –también por primera vez- territorio peruano. O artistas como Green Day, Roger Waters, Franz Ferdinand, The Killers, que prometieron volver -y cumplieron.

Es cierto que los originarios de Nueva York no se presentan hace mucho. Su última fecha fue en 2017, de paso se dieron una vuelta por Sudamérica para el Lollapalloza. Habían anunciado que se juntarían en 2019 para algunas presentaciones, entre ellas, el Corona Capital (México). Su visita, evidentemente, emociona. Fuera de que es la primera visita al país, ¿por qué conmociona tanto? ¿Qué significa que una banda como The Strokes se presente?

-REVOLUCIÓN MUSICAL-

Era 1998 cuando Julian Casablancas (voz) y Albert Hammond Jr. (guitarra) -que se habían conocido en un instituto en Suiza- se reencontraron en las calles de Nueva York e iniciaron las primeras acciones hacia la industria musical. Al año siguiente, con Nick Valensi (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y Nikolai Fraiture (bajo), se convirtieron en una banda –oficialmente-. The Strokes empezó a trabajar su música y en enero 2001 -en Reino Unido- lanzó su primer EP: The Modern Age (que incluye una canción con el mismo nombre, Last Nite y Barely Legal).

Esta producción los hizo acreedores del título ‘salvadores del rock’ por parte de los medios. Los sellos discográficos peleaban por firman con ellos, convirtiéndose en la más grande puja para una banda de rock en las últimas décadas. Y es que, musicalmente hablando, se notaba la influencia de los 70s. De hecho, Hammond Jr. admitió haber sido influenciado por Velvet Underground, The Beatles y Guided By Voices. Lo cierto es que sus canciones crearon una gran disputa entre los seguidores del rock a nivel mundial.

-EL CIELO ES EL LÍMITE-

En octubre de ese mismo año, The Strokes lanzó Is This It, que recibió harto halago por parte de los críticos. El disco fue el primer escalón al estrellato. Realizaron giras en Asia y Europa, encabezaron importantes festivales como Reading Festival (Reino Unido) y apariciones en late shows. Gracias a su segundo disco, Room on Fire, la banda tocó junto a otros grandes como My Chemical Romance y King of Leon. Reptilia les abrió el pase a otra industria: los videojuegos. La canción apareció en Guitar Hero III y Rock Band.

La agrupación continuó con sus producciones; sin embargo, aún eran comparadas con el primer disco. De hecho, en 2009, ocho años después de haber lanzado Is This It, NME lo nombró como el 'Álbum de la década'. Por su parte, Rolling Stones, los reseñó con cuatro estrellas, posicionándose en el segundo lugar y pisando los talones a Kid A de Readiohead.

-LARGA ESPERA-

​Era inicios del 2003 cuando escuché por primera vez a The Strokes. La tele estaba prendida y lo puse en MTV porque quería escuchar música –en esa época habían programas que pasaban videos musicales. Los primeros acordes llamaron mi atención. El ritmo de la batería hizo que me acercara a la pantalla. En el video, donde no se veía con claridad a los integrantes, una luz se prendió y vi la cara del cantante. Quedé fascinada con su voz rasposa, ronca, particular. Tenía nueve años –casi diez- y aún no entendía del todo el inglés. Solo me dejé llevar por la música. Solo pude apuntar el título: Last Nite.

Recuerdo buscar la canción en Ares y, por consiguiente, terminé escuchado todo el disco. No voy a decir que son mi banda favorita, pero sí están entre mi top 10. Cuando en 2005, los neoyorkinos se presentaron en Argentina, Brasil y Chile, pensé que tal vez agregarían una fecha aquí. No fue así. Solo quedaba seguir escuchando su música por MTV o Ares. Así como yo, estoy segura, hay otros que han padecido cuando la banda -o quizás otras- anuncian fechas en la región, pero no en Perú. Son más de 10 años que espero verlos en vivo. Y sé que hay gente que ha esperado más tiempo.

-CONCIERTO ESPECIAL-

The Strokes se presentará en nuestro país el próximo 23 de noviembre. Es probable que su repertorio esté lleno de los clásicos: desde el primer disco, Is This is (2001); hasta el último disco lanzado, Comedown Machine (2013). Un factor importante en el que la producción debe tomar muy en cuenta es el tiempo. Hasta el momento, las cosas pintan bien. Me explico: van a haber cuatro escenarios (dos dentro del estadio de San Marcos, uno en la explanada y otro en el campo anexo de la universidad). Los artistas estelares, aquellos que van a tocar dentro del estadio, realizarán shows largos y completos, a diferencia de otros años, donde debían correr por cumplir un horario reducido. “El público podrá ver a The Strokes tocando un set completo, experiencia que sumará a otras más que se irán revelando posteriormente”, comentan desde la producción.

SOBRE VIVO X EL ROCK:

La edición 2019 del festival presentará a 50 artistas en cuatro escenarios bien ubicados en San Marcos.