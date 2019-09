"They Live": ¿Esta cinta de culto de 1988 realmente predijo el futuro?

La década de los 80 fue prolífica para el cine de acción y ciencia ficción, con muchas franquicias que han llegado hasta nuestros días. Dentro de ese enorme catálogo de largometrajes y pese a haber tenido una sola entrega, "They Live" ("Sobreviven" en Latinoamérica) ocupa un lugar especial en el corazón de muchos.

La película dirigida y escrita por el estadounidense John Carpenter es, como ha afirmado siempre su creador, una crítica a los excesos del capitalismo y recordada por más de un nostálgico como un llamado a la rebelión ante el control que ejercen los grupos de poder.

Con el paso de los años, muchos han considerado a esta cinta de culto como profética de cara a lo que sucedió con el mundo después de su estreno. El mismo Carpenter señaló hace algunos años que su película "no es ciencia ficción, sino un documental".

La cinta se enmarca dentro del cine de serie B y fue protagonizada por el canadiense Roddy Piper, conocido por ser una estrella de la WWF (hoy WWE) y gran rival de Hulk Hogan.

Piper interpreta a "Nada", un obrero que descubre unas gafas de sol que le muestran el mundo tal y como es en la realidad: controlado subliminalmente por una raza alienígena que ve a los seres humanos como poco más que ovejas de un rebaño. Junto a otros trabajadores humildes como él, "Nada" se rebelará contra los que controlan la sociedad desde las sombras.

Aunque no tan influyentes como otras películas de serie B a lo largo de la historia del cine, "They Live" tiene un sitial especial como trabajo de culto; sin embargo, sigue abierta la pregunta sobre si fue realmente tan profética como lo aseguran sus seguidores.

Las escenas en las que Nada descubre los mensajes subliminales son algunas de las más recordadas de la película. (Foto: Universal Pictures) Captura de pantalla

Rodrigo Bedoya, crítico y catedrático de la Universidad de Lima, considera que "They Live" es un producto de su tiempo, pero sigue dando de qué hablar debido a que retrata situaciones reconocibles también en el presente.

"Es una película muy de su época, pero creo que realmente te hace pensar: '¿Las cosas han cambiado?'. No tanto y yo creo que por ahí va un poco el asunto", sostiene Bedoya, quien es el programador de la Semana del Cine de la Universidad de Lima.

Aunque en más de una ocasión el mismo John Carpenter haya dicho que su trabajo es "más un documental que una obra de ciencia ficción", lo cierto es que "They Live" es esencialmente una fábula que tiene en el punto de mira a la sociedad consumista de su tiempo.

"Esta película no hay que verla desde un punto de vista tan literal, sino también desde una óptica metafórica", explica Bedoya.

(Foto: Universal Pictures) Universal Pictures

El largometraje se estrenó en 1988 durante el segundo gobierno de Ronald Reagan que, a decir de Bedoya, fue "la gran época consumista" en la historia de Estados Unidos. A lo anterior se añade que John Carpenter nunca ocultó su desagrado por Reagan, por lo que el contexto queda todavía más claro.

"Es un mundo consumista que a través de los lentes del personaje se vuelve monstruoso", indica Rodrigo Bedoya.

- INTERPRETACIÓN Y POSTURA -

A lo largo del tiempo, la película ha sido tomada como inspiración por muchos críticos del sistema occidental e incluso ha sido malinterpretada algunos grupos supremacistas de corte abiertamente racista. Estos últimos consideran "They Live" como un llamado a la rebelión contra las "corporaciones controladas por judíos", por lo que en 2017 The Guardian advirtió pidió "salvar la película de los neonazis".

Más allá de estos detalles, Carpenter ha sido claro al señalar que no cree que todo lo que representa el capitalismo sea malo, pese a haberlo criticado.

"Soy un capitalista muy feliz", dijo el director en una entrevista que ofreció a Yahoo en 2015. "Amo mi país y amo el sistema en el que estamos, pero no sin algunas restricciones", dijo en aquella ocasión el director.

Sobre esto último, Rodrigo Bedoya indica que la gran carga política es lo que puede estar llevando a que "They Live" a que se le atribuyan connotaciones ajenas a su mensaje.

"Esta filiación entre grupos de extrema derecha y las teorías de la conspiración es constante e histórica, que se acrecienta mucho más con las redes sociales", sostuvo Bedoya.

"Una película como 'They Live' que tiene un discurso político metafórico fuerte puede ser leída justamente de esta forma, pero en la realidad su espíritu es totalmente contrario a esto", añadió.

- EL PRESENTE -

Entre los aspectos particulares que criticaba Carpenter en su trabajo, uno fácil de detectar es el a través control de los medios de comunicación. En los años 80, estos comenzaron a seguir una tendencia que se ha hecho cada vez más pronunciada hasta el día de hoy.

"A fines de los 80 cerca del 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos eran controlados por 50 empresas o conglomerados y en 2012 eran controlados por seis conglomerados", agrega el catedrático que señala que esto refuerza la idea de "más medios en menos manos".

En este último punto es probable que las ideas de "They Live" podrían ser más cercana al presente. De cualquier manera, la singularidad de películas como esta es parte de su vigencia, sobre todo porque proponen "una serie de lecturas interesantes", tal como señala Bedoya. A fin de cuentas, predecir el futuro no es una tarea sencilla.

-SINOPSIS-

They Live (título traducido como Están vivos en España y como Sobreviven en Hispanoamérica) es una película estadounidense de acción-ciencia ficción de 1988 escrita y dirigida por John Carpenter. Carpenter escribió el guion bajo el seudónimo de Frank Armitage. La película está basada en un relato de 1963 de Ray Nelson titulado Eight O’Clock in the Morning.