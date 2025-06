Amaru Adrianzén tiene apenas 13 años, pero ya sabe lo que es competir, ganar, reponerse a las adversidades y soñar en grande. Su historia en el deporte comenzó lejos de los motores, en un dojo de karate, donde aprendió disciplina, enfoque y respeto por la competencia. Lo que no imaginaba entonces era que esos mismos principios lo acompañarían —con casco y volante— en un camino mucho más veloz: el automovilismo.

Todo cambió cuando, con solo 7 años, subió por primera vez a un kart. Lo hizo por curiosidad, casi como un juego, pero encontró ahí una nueva pasión. Su padre, el conocido chef Moma Adrianzén, quien además es fanático de los autos, lo llevó a hacer una prueba al kartódromo de La Chutana. “La sensación fue increíble. Esa experiencia fue la que me motivó a competir y querer convertirme en piloto de carreras”, recuerda Amaru.

MOTORES ENCENDIDOS

A lo largo de estos años, este joven deportista ha logrado destacarse tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha ganado campeonatos locales, participado en torneos sudamericanos y ha sido parte de competencias FIA, en las que ha representado al Perú con destacadas actuaciones. Sus reflejos, estrategia y temple al volante lo han hecho brillar frente a corredores mayores y más experimentados, consolidando su nombre como uno de los prospectos más prometedores del automovilismo peruano.

Amaru dice que haber practicado artes marciales ha jugado a su favor al momento de competir. “Siempre, antes de las carreras, medito para controlar la respiración y no estar muy ansioso, porque eso al final te termina afectando”, nos dice. “Esto es algo que mi sensei Wayo Salas me enseñó a los cuatro años, cuando hacía Karate con él”, complementa.

Amaru Adrianzén junto a su padre, el cocinero peruano Moma Adrianzén, tras alcanzar el podio en la última fecha del circuito nacional de kart, en Arequipa.

Hoy, Amaru combina sus estudios escolares con una agenda exigente de preparación física, simuladores y competencias. Actualmente participa en la categoría junior del circuito nacional de kart Rotax Racing. “Felizmente, el colegio me apoya bastante. Si tengo que viajar por alguna competencia, me mandan todo de manera virtual para ponerme al día. Trato de no descuidar mis estudios”, comenta.

Pero Amaru no corre solo para ganar carreras. Corre para alcanzar un sueño: llegar algún día a la Fórmula 1. Esa meta, ambiciosa pero posible, guía cada entrenamiento, cada viaje, cada sacrificio. Su entorno familiar y su equipo técnico lo acompañan en esa ruta, conscientes de que llegar a la cima del automovilismo mundial requiere talento, recursos y una determinación inquebrantable.

“Amaru ha recibido el apoyo de varias empresas, pero básicamente por amistad. Es realmente triste y decepcionante, que a nadie desde el Estado le interese apoyar realmente el talento peruano, porque talento hay. Luego, cuando alguien gana, todos se quieren colgar de la foto”, nos dice Moma Adrianzén, su papá.

Con la vista puesta en el podio, Amaru es parte de una nueva generación de jóvenes deportistas peruanos que apuestan por el alto rendimiento desde muy temprana edad. Su siguiente paso es emigrar a Europa para acceder a divisiones superiores del automovilismo, como la F4 y F3. Aún le queda mucho camino por recorrer, pero ya tiene lo esencial: el talento, las ganas y la convicción para no desviarse de la ruta. //