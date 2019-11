¿Recuerdan a Marie Kondo? ¿La autora japonesa que a inicios de año puso a ordenar a todo el mundo su casa luego que su reality show se estrenara en Netflix? Bien, la limeña Daniella Andrade es algo así como la Marie Kondo local, pero de las fotos. En tiempos como estos, en los que tenemos como nunca antes incalculables registros personales en el celular, la cámara, la computadora, ese CD del 2010, memorias externas, nubes y demás, la joven se hizo de un nuevo oficio. Ella los ordena por ti.

Hasta al más organizado le puede ocurrir. Las fotos están en todos lados y en ninguno. Y la verdad es que en algún momento se va a necesitar orden para ese infierno digital. Ahí es cuando Daniella busca ayudar. La fotógrafa y empresaria vio una demanda debido a la abrumadora cantidad de imágenes personales que tenemos hoy y lo ha capitalizado.

Daniella, propietaria de DA, un negocio de diseño y producción de artículos especializados (como álbumes, cuadernos, cojines, entre otros), cuenta cómo vio el nicho aún no explotado: “Nosotros tenemos la tienda de álbumes y photobooks desde hace un montón de años y siempre me encontraba con gente en la calle que me decía: ‘te tengo que llamar, tengo este álbum pendiente’. Entonces empecé a entender un poquito más qué es lo que estaba pasando y por qué la gente no terminaba de hacer sus proyectos. Me di cuenta que tenían problemas a la hora de escoger sus imágenes porque estas no estaban ordenadas. Si no tienes nada ordenado no puedes elegir porque te puede faltar algo importante”.

Vacaciones, fiestas de cumpleaños o fotos escaneadas de la chiquititud. ¿Cuán organizados están tus registros gráficos de la vida? metamorworks | Getty Images/iStockphoto

Y así, como Marie Kondo que tira toda la ropa sobre una cama para descartar piezas, Daniella pone todas las fotos que le das (puedes dejarle tus dispositivos o memorias, si quieres) en una carpeta. Entonces empieza a organizar, generalmente por fechas. Además las edita, es decir, si hay diez imágenes casi iguales que tomaste en ráfaga, Daniella elimina las que no sirven. Te deja las mejores tomas, aquellas listas - o no- para el filtro del IG.

“Existe felizmente una demanda por el servicio y no necesariamente de gente mayor. Es una cuestión de perfil. Hay muchos adultos jóvenes que no son techies. Mamás o papás, chicas en sus treintas con fotos de sus vacaciones o de cumpleaños infantiles”, narra.

Daniella dice que sus clientes no son necesariamente personas mayores. "Hay mucho adulto joven que no es techie". KAREN ZARATE

No faltará alguno -seguro un maniático del orden- que pueda pensar: “¿contratar a alguien para eso?”. Y está en su derecho. Otros, sin embargo, que la tarea de echarte a ordenar miles de miles de fotos es más retadora y difícil de lo que parece. ¿Qué harías tú?//

