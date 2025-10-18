La magia invisible de los titiriteros: el arte que emociona, cuestiona y resiste al olvido en plazas y teatros de Lima

MANOS QUE SUEÑAN

“Dicen que uno no elige a los títeres -afirma María Laura Vélez-; los títeres te eligen a ti”. Fundadora de la Compañía Proyecto Mariposa, que este año celebra veinte años de vuelo, Vélez ha convertido el arte del títere en un puente entre la danza, la música, el teatro y la poesía visual. “Los titiriteros nos asumimos como medios, como parteros. Traemos a la luz a seres que tienen una magia intrínseca”, explica.

Su historia empieza en la danza y el teatro, pero cuenta que algo comenzó a faltarle. “Yo era inquieta, me gustaba la experiencia de la realización, de construir con las manos. Salí del circuito convencional del teatro porque necesitaba integrar todos mis lenguajes. El títere llegó a mí en 1999, y desde entonces no me ha soltado. Me cautivó”, recuerda.

María Laura Vélez y la compositora Magali Luque forman parte de la compañía de títeres proyecto mariposa.

Para María Laura, el arte de los títeres es una forma de meditación, de mirar el alma humana a través de los objetos. “El teatro de títeres está más cerca de lo onírico que del mundo cotidiano. Es un universo simbólico, como los sueños”, comenta. “El títere es el corazón de la titiritera. Cuando le das vida, también te das vida a ti misma”.

Su propuesta se caracteriza por ser más disruptiva: rompe con el molde de que los títeres solo son para niños. Algunos de los temas más recurrentes de su obra son la soledad, la pérdida y la tristeza. En ‘Secretos con el corazón de noche’, uno de sus trabajos más celebrados, habla de la ausencia del padre y del miedo en la infancia. “Me interesa que el espectador no solo mire, sino que viaje con lo que ve, que teja con su propio mundo interior lo que sucede en escena”, dice la artista.

En Proyecto Mariposa, María Laura Vélez presenta una propuesta teatral disruptiva.

Desde su mirada, el panorama titiritero peruano vive una expansión, aunque todavía sin apoyo sólido. “Hoy hay más grupos, más propuestas, y eso me alegra. Pero falta investigación, políticas culturales, espacios de encuentro. El títere es un arte vivo, pero necesita respirar en comunidad”.

UNA ESCENA ACTIVA

En la cultura popular peruana, los títeres tienen una historia entrañable, aunque a veces inadvertida. No solo habitaron plazas y ferias, sino que también dieron el salto a la pantalla chica. En los noventa, la cadena de televisión estatal de Japón donó varias series educativas a países de Latinoamérica, entre ellos el Perú. Fue así como se emitieron en Canal 7 programas de títeres como ‘Niños en crecimiento’, ‘Me lo contaron en Japón’ o ‘1, 2, 3, matemáticas’, que se hacían volar la imaginación de los pequeños de casa. Otros espacios memorables donde se hicieron populares estos seres de trapo y gestos exagerados son ‘El show de Yuli’, ‘Mueve tu curul’ y, más recientemente, la ‘Tiendita de Don Pepe’, que incorporaban títeres para educar, entretener y hacer reír.

Martín Molina, investigador, maestro titiritero y autor del libro ‘Oficio de libres’, que recorre la historia de este arte en el Perú, recuerda que el primer registro de una función de títeres data del siglo XVII, cuando Leonor de Godomar pidió permiso al virrey Melchor Portocarrero para presentar su espectáculo en Lima. Desde entonces, este arte ha sobrevivido a los siglos: desde el mítico Ño Valdivieso, en tiempos de la República, hasta los grupos contemporáneos como Kusi Kusi, que marcaron un antes y un después en la escena nacional.

La asociación Tárbol ha recorrido escenarios de Latinoamérica, Europa y Asia.

Con Martín también se cumplió ese dicho de que los títeres lo eligen a uno. Estudiaba Psicología cuando, casi por azar, aceptó participar en una función infantil. No tenía mayor expectativa, pero aquella primera experiencia lo devolvió a un territorio que había olvidado: el del juego, la imaginación y el asombro. “No quería hacerlo, pero descubrí que los títeres me daban algo que ninguna otra forma de arte me había dado: el contacto con la vida”.

Con el tiempo, fundó la asociación Tárbol Teatro de Títeres, un proyecto que cuenta con más de veinte obras activas y que ha recorrido escenarios de América Latina, Europa y Asia. Tárbol no tiene sede fija: es una compañía itinerante que se adapta a teatros, plazas, patios de escuela o salas familiares. Su principio es simple: donde haya alguien dispuesto a mirar, puede haber un espectáculo.

Martín Molina se dedica a este arte desde hace tres décadas.

Sus títeres hablan con acento andino o amazónico, dialogan con las raíces culturales del país y cuestionan, desde la ternura o la irreverencia, la herencia colonial que aún pesa en nuestra identidad colectiva. “Nos interesa hablar desde lo local, con nuestras sonoridades, nuestras estéticas, nuestras historias”, afirma el artista. Hoy, en plena era digital, no teme por el futuro del títere. “La NASA usó títeres para explicar la llegada de una misión a Marte. Si ellos, con toda su tecnología, recurren a eso, es porque reconocen su poder. Los títeres no están pasados de moda. Están más vivos que nunca”, concluye. //

Un fenómeno de Internet En 2003, en Chile, un grupo de periodistas y artistas decidió crear un noticiero absurdo conducido por títeres. Así nació “31 minutos”, una parodia infantil que se convirtió en un fenómeno. Este año, el elenco ha regresado al centro de la conversación global gracias a su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR. Los títeres aparecieron frente a los micrófonos, interpretando sus temas más recordados con una banda en vivo y el carisma intacto.

TÍTERES EN NUESTRA PANTALLA