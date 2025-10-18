La magia invisible de los titiriteros: el arte que emociona, cuestiona y resiste al olvido en plazas y teatros de Lima

Escucha la noticia
Hace unos días, cuando el elenco de la serie chilena ‘31 Minutos’ se presentó en el Tiny Desk de NPR (exitoso formato musical que invita a artistas a presentarse alrededor de una simple mesa), las redes sociales ardieron de nostalgia y asombro. De pronto, la palabra títere se volvió tendencia, recordándonos que detrás de esos seres de trapo y espuma perdura un arte que combina precisión técnica y humor. En el Perú, lejos de los focos virales, existen colectivos y artistas que desde hace años animan sus propias criaturas para contar historias profundas, sociales o cotidianas. Con manos, hilos y voces, estos titiriteros mantienen viva una tradición que emociona, cuestiona y aún resiste.