Jorge Chávez Noriega
Jorge Chávez Noriega

Escucha la noticia

00:0000:00
La magia invisible de los titiriteros: el arte que emociona, cuestiona y resiste al olvido en plazas y teatros de Lima
Resumen de la noticia por IA
La magia invisible de los titiriteros: el arte que emociona, cuestiona y resiste al olvido en plazas y teatros de Lima

La magia invisible de los titiriteros: el arte que emociona, cuestiona y resiste al olvido en plazas y teatros de Lima

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Hace unos días, cuando el elenco de la serie chilena ‘31 Minutos’ se presentó en el Tiny Desk de NPR (exitoso formato musical que invita a artistas a presentarse alrededor de una simple mesa), las redes sociales ardieron de nostalgia y asombro. De pronto, la palabra títere se volvió tendencia, recordándonos que detrás de esos seres de trapo y espuma perdura un arte que combina precisión técnica y humor. En el Perú, lejos de los focos virales, existen colectivos y artistas que desde hace años animan sus propias criaturas para contar historias profundas, sociales o cotidianas. Con manos, hilos y voces, estos titiriteros mantienen viva una tradición que emociona, cuestiona y aún resiste.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC