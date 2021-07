Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia hizo que Ángelo Caro convirtiera la sala de su casa en un improvisado skatepark. Con sillas recostadas de lado y cajas de distintos tamaños, ideó un circuito que en algo pudo palear su desesperación por montarse en su skate, ir a un spot y realizar los trucos tantas veces practicados en asfalto. Ahora, un año y cuatro meses después y tras superar varias limitaciones (los skateparks están cerrados, salvo el de la Costa Verde, donde practica), está listo para competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde por primera vez este deporte ha sido admitido.

–Se cree que el skate es para jóvenes palomillas y que no es un deporte, mucho menos una profesión. ¿Qué piensas de eso?

Siempre hay gente que no quiere abrir sus mentes para conocer otros deportes que no sean fútbol. El skate nació de lo urbano y mucha gente tenía una mala opinión, cuando en realidad nunca ha sido así. El skate ayudaba a mucha gente a superar sus propios problemas.

–¿Eso te pasó a ti?

Hubo una época donde yo casi entro en depresión y fue gracias al skate que pude recuperarme y mejorar. Es un deporte muy bonito y lo mejor de todo es que tú eres el propio dueño de eso. Cuando voy a montar skate, siento que en mi mundo solamente estoy yo y mi tabla. Yo creo que la gente debería abrir un poco más su mente. Sé que después de esto muchos van a conocer el skate y va a cambiar su perspectiva.

–¿Qué tiene el skate que te da esa sensación? ¿Qué lo hace especial?

El skate es una enseñanza de vida para superarte y motivarte tú mismo. El caerte y volverte a parar y repetir el truco hasta lograrlo es una simulación de cómo es la vida. Te tienes que levantar y seguir intentándolo, y en el momento en que lo haces, sabes que valió la pena y eso te motiva a seguir adelante.

En sus 11 años de carrera, han pasado por sus pies cerca de 500 tablas, las cuales ha ido repartiendo a jóvenes deportistas como él. No olvida que cuando se inició, a los 10 años, tuvo el apoyo de Roberto Aragón, impulsor del primer skatepark de Lima y presidente de la Asociación Profesional de Skateboarding Peruana (APSP). Le conseguía tablas y zapatillas.

–En lo personal, ¿cuál fue tu momento de caída y recuperación?

Cuando me empecé a dedicar al skate hubo un momento donde perdí varias oportunidades. En el 2019, llegué a Europa con un euro para una competencia. Me habían pagado el pasaje, pero no tenían presupuesto para bolsa de viaje. Mi idea era ganar, pero no había almorzado. Entonces me enteré que a los finalistas de ese evento les daban almuerzo y en mi cabeza todo cambió: no solo quería ganar el campeonato, sino que quería llegar a la final para poder almorzar. Pero cuando llegué a la final y almorcé, dije “no, tengo que seguir” y al final terminé ganando el campeonato. De un euro me llevé como 8 mil y dije: “Ala”. Si no creía en mí mismo, no lo iba a lograr.

–¿Tu familia cuándo y cómo se dio cuenta de que para ti dejó de ser un hobby y se volvió tu profesión?

Yo vivía con mi madre y mis abuelos. Hacía fútbol de niño y me iba bien, por eso mis abuelos –quienes se opusieron en un principio a que yo montara skate porque no me veían un futuro– no lo entendían, no sabían qué era. Pensaban que el skate era para vagos y cosas así. Cuando supieron que empecé a ganar campeonatos, quedaban desconcertados. Cuando tuve patrocinios y vieron que mi mamá ya no me tenía que comprar ropa, zapatillas, y me pude sustentar por mí mismo, mis abuelos dijeron: “¿Cómo lo conseguiste tan rápido con el skate y no con el fútbol?”. Yo le digo: “Papá (a mi abuelo le digo papá), es lo que me gusta hacer, es lo que amo”. Ahí es que ellos se volvieron mis primeros fans, guardaban todas las revistas donde salía y me iban a ver a los campeonatos.

–¿Has inventado algún truco?

He añadido una etapa más de un truco que muchos skaters hacen. Dije: mientras todos ellos hacen esto, yo le voy a dar medio giro más a la derecha con una vuelta más y voy a deslizar por el tubo. Mi entrenador me dijo: “¿Cómo vas a hacer esto? Es un poco complicado”. Le dije: “Tengo un año para practicarlo, lo voy a hacer”. Eso fue hace un año. Al día de hoy, lo estoy guardando para hacerlo y lo estoy practicando a más no poder y sé que me va a servir mucho en las Olimpiadas.

–Tu participación en Tokio va a causar bastante expectativa, sobre todo en los niños y niñas. ¿Qué les dirías?

Acá faltan más chicas skaters. Cuando viajamos a los campeonatos mundiales, vemos mujeres que destruyen, que la rompen en el skate y preguntan: “¿Dónde están las chicas del Perú?”. Les diría que lo hagan, que persigan su sueño, que cada piedra que se les cruce en el camino hay que saltarla en ollie, que es un salto básico en skate, que todos los sueños son posibles, siempre y cuando uno sea constante con sus entrenamientos.

–En el Perú, el deportista sufre mucho. ¿Hay espacio aquí para la práctica profesional del skate?

Quiero abrir más puertas para el skate, esa fue una de mis ideas al llegar a Tokio. Sabía que, habiendo un peruano en todo este circuito de clasificatoria, se iban a abrir más puertas, iba a haber más oportunidades. Yo veo un montón de futuro en el skate peruano: lo único que nos falta es el apoyo de municipalidades, de empresas y del Gobierno. Cada distrito debe tener una skatepark.

–¿Crees que el siguiente Gobierno apoyará el deporte?

Eso espero. Ahora mismo, en pandemia, muchas municipalidades han cerrado los skateparks. Sin embargo, hay canchas de fútbol abiertas, hay parques abiertos. La solución a esta crisis no es cerrar skateparks, sino poner protocolos, aforos y seguir dándoles la oportunidad a los chicos para que sigan practicando su deporte. Los skateparks de La Molina, Surco, San Miguel han cerrado. Espero que esto se solucione y nadie se quede sin subirse al skate. //