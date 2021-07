Conforme a los criterios de Saber más

Con 34 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, esta delegación nacional es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016. Perú va a Japón con la cuarta delegación más numerosa en 120 años de participación olímpica: Berlín 1936 (40 participantes, incluyó delegación de fútbol), Londres 1948 (41 deportistas) y Los Ángeles 84 (35 atletas). Sobre este momento histórico para el deporte peruano, cuatro atletas que nos representarán en el lejano país asiático comparten sus reflexiones.

Nicolás Pacheco (Tiro)

“Es un orgullo y un honor representar a mi país. Yo en verdad soy muy patriota, amo a mi país y cada vez que puedo ir al extranjero con mi bandera en el pecho me motiva para cada competencia. Creo que todos los deportistas peruanos tenemos el mismo sentimiento y clasificar a una olimpiada es verdaderamente lo máximo”.

Mary Luz Andia (Marcha Atlética)

“Estar en unas olimpiadas significa un sueño cumplido, de hecho es una meta ya cumplida. Mi objetivo a corto plazo es estar entre los 15 primeros del mundo. En el largo plazo, es estar en París entre las cinco mejores del mundo. Si gano una medalla, se la dedicaré a todas las personas que me apoyan y a mi familia, que es mi motivación para seguir en el deporte. El deportista peruano necesita un poco más de apoyo económico y también necesitamos hinchas, más barra, que el deporte se conozca un poco más para nosotros así motivarnos con el público. Porque a veces traemos un gran logro y nadie se entera”.

METAS TRAZADAS. Los atletas cusqueños Luis Henry Campos (22) y Mary Luz Andia (20) piensan en Tokio (donde les tocará competir con mucho calor) y apuran el paso hacia París 2024. (Foto: Javier Zapata)

Luis Henry Campos (Marcha Atlética)

“Significa un orgullo estar en unas olimpiadas y más aún representando a mi país, mucho mejor si es por segunda vez. Mi mayor reto a vencer como deportista es quedar entre los 10 o 15 mejores del mundo. Eso se - ría un gran reto para mí. Si gano una medalla, se la dedicaré a mi madre y a todos los que me han apoyado”.

Daniela Macías representará al Perú en bádminton. Ganó las medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Daniela Macías (Bádminton)

“Desde el 2007, con nueve años, cuando entré a la selección peruana de bádminton, siempre dije que quería ir a unos juegos olímpicos. Y lo logré. Mis papás desde chiquita me enseñaron a que si hago algo, lo haga bien, entonces siempre he dado un 200% en las cosas que hago en mi vida. No es fácil, te quita muchas horas de sueño y de descanso, te quita parte de tu vida social y requiere de muchísimo esfuerzo y sacrificio. De ganar una medalla se la dedicaré a todas las personas que me ayudaron y se mantuvieron a mi lado en todo mi camino como deportista”.

