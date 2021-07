Conforme a los criterios de Saber más

Bajo un radiante sol californiano, Sofía Mulanovich (38) sonríe, saluda a la cámara y se acomoda los lentes y el gorro en un intento por protegerse de un clima que parece infernal. Se encuentra en Huntington Beach, ciudad poseedora de condiciones inmejorables para la práctica del surf y que eligió como su centro de entrenamiento con miras a los Juegos Olímpicos. “Estoy aquí porque la ola se parece mucho a la que habrá en Japón, tiene un beach break [olas con fondo de arena] muy similar. Es el lugar perfecto para entrenar”, explica la tres veces campeona mundial vía Zoom.

Sofi se estableció en ese lugar luego de clasificar a Tokio de manera casi milagrosa. “Fue un proceso complejo, se tuvieron que dar una serie de resultados. Ha sido un camino largo y con muchos obstáculos”, reflexiona la deportista peruana. “En muchos momentos pensé que no iba a llegar a las olimpiadas. Estar ahí es una bendición”, complementa.

Antes de viajar a Japón e internarse en la villa olímpica, Sofi llegó a Lima y pasó unos días en su casa de Caballeros, en Punta Hermosa, donde tuvo la gentileza de recibirnos. “En el surf, la cancha está en constante movimiento. Es un deporte muy espiritual. Si estás tranquilo, o en paz, te llegan las olas. Y eso es lo que yo trato de hacer cada vez que entro al mar”, cuenta.

Antes de viajar a Tokio, Sofi llegó a Lima y pasó unos días en su casa de Caballeros, en Punta Hermosa, (Foto: Elías Alfageme)

Su primer objetivo es pasar las rondas preliminares y llegar lo más lejos que pueda en el megaevento deportivo. “Representar a tu país en los Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier atleta. Nunca imaginé que el surf podría ser un deporte olímpico”. Sobre su futuro deportivo inmediato, tras su presentación en Tokio, ve las cosas con claridad. “Quiero seguir viajando y compitiendo en eventos que me gusten”, comenta sin dejar entreabierta la puerta de un posible retiro. “Pero primero voy a tomarme unos meses de vacaciones”.

Estrellas de mar

De las muchas postales que nos dejaron los Juegos Panamericanos Lima 2019, quizás la más memorable es aquella de Daniella Rosas (19) agitando los brazos y golpeándose el pecho en señal de triunfo, tras obtener el puntaje que le permitió alcanzar la medalla de oro en surf femenino. “Desde chica siempre me decía: ‘Tengo que ser la mejor del mundo en este deporte’. Busco ser campeona mundial y traer una medalla para el Perú en los Juegos Olímpicos”, comenta la joven tablista muy segura de sí misma desde Ecuador, donde la última semana de junio se consagró campeona del torneo internacional QS 1000 de Salinas.

La pandemia le dio a Daniella la pausa que necesitaba para cobrar un nuevo impulso, luego de estar sumergida por años en una vorágine de constantes viajes por todo el mundo, como suele ocurrir con los atletas de alta competencia. Pudo hacer cosas que por falta de tiempo no hacía, como estar con su familia. “Soy superdesordenada, pero tengo un buen entorno de personas que apoyan. Mi mamá me ayuda un montón a seguir mis horarios. Me parece superimportante que haya gente que crea en ti desde siempre, así tu sueño sea el más loco de todos”, sostiene una de las abanderadas de la delegación peruana en Tokio.

FUTURO PROMETEDOR. Daniella Rosas cuenta que surfea desde los cinco años y compite en torneos desde los ocho. En Lima 2019, logró quedarse con la medalla de oro, coronándose campeona panamericana. Hoy su sueño es ser campeona olímpica. (Foto: Elías Alfageme)

El segundo deportista elegido como abanderado nacional es Lucca Mesinas (25). El surfista nacido en Máncora aseguró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio en el Mundial ISA World Surfing 2021, realizado en El Salvador. “Estar en el mar es vivir el presente. No pensar en el futuro ni en el pasado. Cada vez que corro tabla me siento increíble y salgo aliviado”, apunta desde México el joven surfista nacional, también ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

ENTRE LAS OLAS. Lucca Messinas creció en Máncora y tuvo su primera competencia nacional a los diez años. Participó en la última edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde consiguió quedarse con la medalla de oro. “Todo me lo he ganado a pulso”, dice Lucca.

Lucca recuerda lo difícil que fue para él llegar a donde está. Compite desde los trece años, pero tuvo bastantes limitaciones en sus inicios por venir del norte, asegura. “Las marcas querían solo chicos de Lima. Mis papás tenían que ayudarme con los viajes y gracias a Dios tuve todo su apoyo para seguir haciendo esto. Todo me lo he ganado a pulso”. Hoy le resulta increíble representar al Perú en Tokio 2020. “Nunca imaginé llegar a un evento deportivo tan grande. Es una oportunidad única”, enfatiza.

LOBO DE MAR. Una lesión en la rodilla derecha le impidió a Miguel Tudela participar en los Juegos Panamericanos de Lima. El surfista quiere cobrarse la revancha en Tokio. “Yo estoy yendo a las olimpiadas a buscar una medalla”, cuenta.

De igual forma piensa Miguel Tudela (26). “Vestir los colores del Perú es un honor, un orgullo, un sueño cumplido”, le cuenta a Somos el surfista peruano. Formado en las canteras de Caballeros y Señoritas, Miguel corre tabla desde niño y rápidamente empezó a destacar en los campeonatos juveniles a nivel nacional. No estuvo en los Panamericanos por una lesión, pero, como la vida siempre da segundas oportunidades, ahora tiene la posibilidad de cobrarse la revancha en Tokio. “Yo tengo la mentalidad de ir paso a paso. Me causa mucha alegría todo lo que me está pasando, pero a veces ese tipo de sentimientos te puede jugar un poco en contra. Yo estoy yendo a las olimpiadas a buscar una medalla”, añade.

Las primeras rondas preliminares arrancan este sábado 24 (5:00 p.m. hora local), en la playa Tsurigasaki de la capital japonesa. A la distancia, todo un país los acompañará con su aliento. //

