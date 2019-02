'Tokio': conoce a la actriz que se declara un soldado del "necesario feminismo"

Ella llegó y rompió los viejos estereotipos de “la frágil dama en aprietos”. Incluso detrás de las cámaras y más allá de su emblemático papel de la indomable ‘Tokio’, en la exitosa serie La casa de Papel, Úrsula Corberó se ha propuesto demostrar que la belleza de la mujer reside en la mezcla de sensibilidad, vulnerabilidad y también power.

La joven actriz nacida en Barcelona hace 29 años se ha declarado abiertamente a favor del feminismo. “A veces escucho: ‘es que la gente ya se está pasando con el feminismo’, pero yo creo que el feminismo es necesario porque ha estado todo tan desigual, durante tanto tiempo, que creo que es necesario que nos pasemos un poquito”, declaró hace poco a un portal español.



El discurso de Úrsula ha ido acompañado de un cambio de look radical que fue muy comentado en los medios de su país: en los últimos meses lleva un pelo supercorto, lo que ha sido consirado como una muestra más de su personalidad atrevida. Corberó siempre ha dicho que a ella le enseñaron a ser fiel a sus instintos y su personalidad, más allá de lo establecido. Y ha alentado a las mujeres a ser como quieran ser.



Además, Úrsula no pierde la oportunidad de rendir homenaje y empoderar a las mujeres. “Yo me he criado rodeada de mujeres fuertes y luchadoras, y gracias a esas mujeres yo he llegado hasta donde estoy hoy. Las mujeres tenemos el power, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Es una mezcla preciosa”, ha declarado Úrsula, cuyo éxito en la pantalla ha saltado también a las pasarelas, a la publicidad de importantes marcas (hoy es el nuevo rostro de Falabella) e incluso a las redes sociales.



REINA DEL INSTAGRAM

Fresca y espontánea, Corberó se ha convertido en la española más seguida de Instagram. En su cuenta, @ursulolita, la recordada ‘Tokio’ tiene más de 6,5 millones de followers. Sin dudas ni murmuraciones, Úrsula comparte fotografías y videos con sus seguidores, quienes incluso le envían dibujos inspirados en su personaje en La casa de papel, la serie de habla no inglesa con más reproducciones en Netflix.

Úrsula Corberó comenzó su carrera como actriz en el 2002, cuando –con apenas 12 años– participó en la serie catalana Mirall trencat.

Entre el 2008 y el 2011, tras realizar varios trabajos que no trascendieron en la televisión, Úrsula hizo el papel que le cambiaría la vida: protagonizó Física o química, una serie juvenil española de Antena 3, con la cual dio el gran salto a la fama.



En el 2017, la guapa actriz estrena en Antena 3 la serie La casa de papel, en la que interpreta a ‘Tokio’. Gracias a este, es reconocida por el gremio de actores y por el público, algo que ve como “un antes y un después” en su carrera.



Netflix compró los derechos de la serie y la convirtió en un gran éxito mundial. Úrsula recibe, por primera vez, una nominación como mejor actriz protagonista en los Premios Feroz. También esta nominada en los MIM Series, en la categoría mejor actriz dramática.



Este mismo año ha estrenado la película Proyecto tiempo: la llave, dirigida por Isabel Coixet, en el Festival de San Sebastián. En el 2018 grabó la segunda temporada de la serie de Crackle Snatch, en la que tiene un personaje recurrente.



Finalmente, a fines del año pasado estrenó El árbol de la sangre, película que protagoniza bajo la dirección de Julio Medem y en la que comparte reparto con actores de la talla de Álvaro Cervantes, Najwa Nimri y Daniel Grao. //

ESTO ES LO QUE TIENES QUE SABER



Para este año está previsto el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix La casa de papel. En enero último se iniciaron las grabaciones en Italia.

Las primeras imágenes del rodaje que se hicieron públicas confundieron a los seguidores de la serie, pues en ellas se veía al personaje del ‘Profesor’ junto a ‘Berlín’, quien, se supone, murió en la segunda temporada.

La presencia de Úrsula Corberó está asegurada, junto a los otros miembros del eleco original de la serie.