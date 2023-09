Estamos en una camioneta junto a Tony Succar y su madre, Mimy, con destino al Gran Teatro Nacional. Ambos ofrecerán allí un espectacular concierto el 19 y 20 de setiembre para presentar el disco que han grabado juntos. Antes de encontrarse en el recinto con la prensa local, el dos veces ganador del Grammy Latino comparte más tiempo de lo habitual con Somos para hablar de su venturoso presente, el mismo que construyó zambullido en salas de grabación, aviones y escenarios. Estuvo lejos muchas veces de su casa en Florida, de su esposa y de Emma, su pequeña hija. El tráfico del mediodía es aliado esta vez. Tony ha bajado un poco abatido de su habitación de hotel en Miraflores, pues la noche anterior ofreció un concierto y visitó tarde el restaurante Siete Sopas para tomar un necesario caldo de gallina. Sin embargo, hoy parece desplegar el 98% de su energía antes de entrar a la Vía Expresa. Tony, según dice, está acostumbrado a reactivarse cuando es menester.

No falta a quien le parezca inconcebible trabajar con la familia. ¿Cómo viene funcionando esta idea para ti?

A veces es difícil, pero uno tiene que tener empatía y comprensión. En ocasiones, no existe filtro y se puede herir aun cuando no haya intención de hacerlo. Es necesario enfocarse en las cosas positivas, en lo que se está logrando, y disfrutar. Ahora vamos a tener este concierto con mi mamá, por el que hemos trabajado mucho. Espero que el público lo aprecie y se lleve el mensaje de cuán valioso es el amor por la familia.

Además del disco y el concierto, ¿en qué proyectos individuales estás involucrado?

Yo soy un loco, por eso no duermo nunca [ríe]. Ahora estoy en un proyecto enorme, produciendo a una grande de la música. Es un nombre muy fuerte, no puedo revelar quién todavía. Este disco tiene colaboraciones con Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Gloria Stefan, ‘El Canario’ y más. Sale el próximo año. Hasta mi mamá ha sido invitada para cantar con ella una canción de Celia Cruz. Increíble todo.

Se podría pensar que el sueño de un músico es ganar el Grammy. Tú ya tienes dos. ¿Cuáles son tus metas profesionales ahora?

Me gustaría llegar a más países, a más gente. Y representar siempre al Perú. Cuando vengo, veo mucho talento; pero no tanta motivación. Muchos no creen en ser capaces de ir por la internacionalización. Creo que mi meta ahora es motivar o inspirar a otros. Si Dios quiere y con el disco mamá y yo ganamos un Grammy Latino, el que ganaría sería el Perú. Estaría lindo.

Tony Succar es percusionista, compositor, arreglista y productor. Nacido en el Perú, radica en Estados Unidos desde los 2 años. Su popularidad aquí creció tras ganar dos Grammy latinos en 2019.

Visitas el país de forma frecuente en los últimos años. ¿Cómo ha impactado en tu vida el volver a encontrarte con el Perú luego de una crianza fuera desde los 2 años?

Cuando saqué el disco vinculado a Michael Jackson, mi papá me recomendó que viniera a promocionarlo acá. No tenía al Perú en el mapa porque una vez lo intenté en 2013 y nadie me hizo caso. No pude lograr que un solo canal o una revista me entrevistara y me desilusioné. Hice el video de “Billy Jean” en 2015, se hizo viral y empezaron a reconocerme. Desde entonces, todo ha sido crecimiento y mucho amor de la gente. Soy peruano, soy de aquí. Me encanta venir por la comida, obviamente; pero también por las costumbres, la manera de hablar, todo el mundo es bien chistoso. Estoy en familia.

¿Cómo sientes la celebridad?

No la siento. De hecho, no me gusta la palabra, no va con mi vibra. Quiero que la influencia que pueda tener sobre otros sea positiva y que se me asocie a integridad, profesionalismo y trabajo.

¿Volverías a ser jurado de un ‘reality’ como “La voz sénior”?

Claro que sí. A mí me gustó la experiencia. He tomado un ‘break’ necesario para evitar también la rutina. Los músicos no nos llevamos bien con la rutina. Incluso en la música, hay que innovar.

Estás trabajando mucho en tus redes sociales. Publicas videos incluso de humor, en los que se evidencian producción, guion, etc. ¿Tú los concibes?

Sí, pero también con un equipo de trabajo muy pequeño que tengo. Y mi mamá y mi hermano se prestan. ¡Son muy buenos actores! La hacen en ‘one’. A mí me gusta mucho contar historias. Y las redes son otra plataforma para ello. Creo que hacen que, tanto la gente, como yo, nos sintamos más conectados.

Estás llegando al millón de seguidores en Instagram.

Así es, de forma muy orgánica, nada forzado. Yo siempre le digo a mi gente que no hay que correr. La vida no es una carrera. Despacio se avanza. Lo importante es que gotee poco, pero siempre. //