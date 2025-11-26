Toritos de Pucará: el arte que maravilla al mundo se prepara para recibir a más turistas

La Federación Única de Artesanos de Pucará está imparable. En abril de este año, Somos viajó a conocer a sus artistas así como las piezas, estilos e historia detrás de sus toritos de Pucará, símbolo de protección que inspiró la creación del Torito de Pacífico.

Los muralistas puneños Hernán Gil Mamani y Gustavo Raúl Quispe Cáceres fueron los encargados de crear los diseños, inspirados en la iconografía de Pucará. / Pacífico Seguros

“Desde su creación, en 2024, asumimos un compromiso con la federación buscando impulsar el desarrollo, que promuevan su arte a más personas y que se continúe fomentando el progreso de sus talleres y sus capacidades financieras”, nos dice Jorge Lazo, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros, como algunas de las acciones vinculadas a este compromiso. El año pasado se realizaron talleres de inclusión financiera, de estrategias de márketing digital y de redes sociales con los artesanos para que puedan difundir sus negocios. Y este año, en abril, se hizo la primera subasta silenciosa en el Museo de Arte de Lima donde se recaudaron S/35.000 en piezas que los artesanos diseñaron específicamente para la ocasión.

Después de conversaciones, los artesanos acordaron darle un “cambio de look” a las tiendas ubicadas sobre la carretera donde se ofrecen sus productos, en Pucará, Puno. Si bien se encuentran en la entrada al pueblo, estaban descuidadas, no tenían almacenes y no eran atractivas para los turistas que andaban de paso en este punto de tránsito hacia Cusco y Juliaca. Tampoco había una señalización que indicase que en este lugar se encontraba oficialmente el arte de la federación. Ahora lo hay.

El arte detrás de los toritos de Pucará maravilla por sus diversas técnicas, colores, matices y profundidad histórica. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Para lograrlo, se convocó a los muralistas puneños Hernán Gil Mamani y Gustavo Raúl Quispe Cáceres, quienes crearon un diseño acorde con cada una de las personas miembros de la federación. Así, han sido representados en cada stand, inspirados en la iconografía de Pucará, los saberes ancestrales de la protección del torito y el valor de la mujer pucareña muy presente en esta localidad. El 8 de noviembre se inauguraron las tiendas y se coordinó con agencias de turismo la llegada de visitantes, de tal manera que no se regresen a sus lugares de origen sin conocer —y después de comprar— todo el simbolismo de los toritos de Pucará de las manos de sus propios productores.

“Se está viendo el impacto y luego vienen los siguientes pasos. Hemos descubierto una necesidad latente en los hornos. Estamos trabajando un prototipo que les cueste muy barato, les permita trabajar con una mayor velocidad y no sea dañino para ellos”, señala Lazo. Así se mejorará la infraestructura de la localidad enfocada en sus negocios. También, hacia el próximo año, se buscará generar alianzas con agencias de turismo ahora que las tiendas están en su mejor estado y continuar capacitando a los artesanos de manera digital para que postulen a concursos que les permitan llevar su arte a distintos lugares. Los toritos de Pucará tienen para rato y, a este paso, continuarán asombrando a todo el país. //