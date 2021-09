Conforme a los criterios de Saber más

Los deportes en línea dejaron de ser el futuro. La pandemia aceleró su profesionalización y hoy cada vez son más los jugadores que compiten por hacerse de jugosos premios. Un crecimiento que va de la mano con la creación de nuevos espacios que impulsan esta industria.

El torneo e-motorsports de Toyota Gazoo Racing va en esa tendencia. La final del evento reunió a los doce mejores corredores del país, quienes demostraron su destreza con el simulador de carreras de Play Station (PS4) en el videojuego Gran Turismo Sport.

El ganador fue Alonso Regalado, un joven de 20 años que se alzó como el mejor de una competencia que tuvo a 600 inscritos de todo el país. El segundo y tercer puesto se lo llevaron Enrique Irigoyen y Pablo Villarroel, respectivamente.

“Esto no es un simple pasatiempo. A mí lo esports me han abierto muchas puertas y he conocido países que no imaginé”, le cuenta Alonso a Somos. “La industria está dando sus primeros pasos en Perú y siento que vamos por buen camino”.

Como vemos, los videojuegos ya no son sinónimo de vicio. Detrás de un joven con una consola de videojuegos, puede haber un gran campeón. //

