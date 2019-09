Transformers y la colección más grande del Perú que puedes ver en Plaza Norte

El psicólogo David Buenaño Hochman tenía seis años cuando quedó prendado de una historia de ficción que se volvería una constante en su vida hasta el día de hoy. Era 1986 y unos dibujos animados llamados “Los Transformers”, emitidos por Panamericana Televisión, lo introdujeron para siempre en la brutal batalla entre las razas robóticas de los Autobots (los buenos) y los Decepticons (los malos). Todos originarios del planeta Cybertron, todos residentes de la Tierra, todos transformables, usualmente en vehículos. El show pudo verse en nuestro país entonces, pero ya se había estrenado en Estados Unidos el 17 de setiembre de 1984. De eso hace 35 años.

“Desde que vi el primer episodio, quise tener los juguetes. No eran fácil conseguirlos en los ochentas, pero me regalaron algunos. Conforme fueron pasando los años, desde mis tiempos universitarios, aproximadamente, comencé a comprarlos con mayor entusiasmo. Sin quererlo se fue formando la colección sobre Transformers más grande del país”, detalla David, quien desde mayo del 2019 la expone gratuitamente en un amplia área del centro comercial Plaza Norte.

La muestra, abierta al público todos los días de 10 a.m. a 10 p.m., consta de 44 urnas que contienen 1.500 transformers de cada uno de los momentos y épocas más importantes en los 35 años de la existencia de la franquicia. Hay juguetes de procedencia estadounidense, japonesa, europea e incluso peruana, de cuando se fabricaban aquí en los ochenta. También hay cómics, libros, piezas relacionadas con las películas de los últimos años e inclusive videojuegos.

Raros transformers fabricados en el Perú.

El Museo Transformers: 35 años de historia está abierto de 10 am a 10 pm todos lo días en Plaza Norte. El ingreso es libre.

Marvel publicó en cómics la historia de los Transformers el 8 de mayo de 1984. En setiembre ya estarían listos los dibujos animados.

“Con la llegada de Internet al Perú, a fines del siglo pasado, el acceso a toda la información que podía conseguir sobre Transformers se hizo más fácil. Esto no solo me permitió adquirir piezas, sino conectarme con fanáticos de la franquicia en otras partes del mundo. Así me fui metiendo más en la afición hasta que en el 2003 fundé la comunidad Transformers Perú, la única respaldada por Hasbro en nuestro país”, cuenta Buenaño. Con 16 años y más de 10 mil seguidores en su cuenta de Facebook, Transformers Perú se dedica a organizar actividades como exhibiciones y conversatorios cuando una ocasión lo amerite. Como el estreno de un filme, por ejemplo.

Para la conmemoración 35 de la emisión del primer capítulo de los dibujos, David invita a todos a pasar una entretenida tarde en el museo de Plaza Norte este sábado 21 de setiembre. Habrá cosplay, juegos y más. El ingreso, como siempre, es libre.

