Trash challenge: el reto para limpiar las playas llega a Lima Un grupo de voluntarios limpiará la playa Los Yuyos, de Barranco, este sábado desde las 10:00 a.m. hasta la 01:00 p.m. A esta jornada se suma L.O.O.P (Life Out Of Plastic) como responsable en la coordinación de la limpieza de playa.

- / - Recientemente se ha popularizado un desafío que busca generar consciencia sobre el cuidado de nuestro planeta entre los usuarios de Internet. Estamos hablando del trash challenge. (Foto: HaZla por tu playa) - / - El reto consiste en limpiar lugares públicos como playas o parques. Este sábado se llevará a cabo en la playa Los Yuyos. (Foto: HaZla por tu playa) - / - La brigada ¡Gracias Causa!, conformada por voluntarios venezolanos, busca colaborar con la manutención y belleza del lugar. (Foto: HaZla por tu playa) - / - A esta jornada se suma L.O.O.P (Life Out Of Plastic) como responsable en la coordinación de la limpieza de playa. (Foto: HaZla por tu playa) - / -