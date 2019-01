Hace tres años no sabía nadar y hoy es seleccionado nacional de triatlón

Su familia está compuesta por cinco personas. Papá, mamá y dos hermanos. Los cuatro están sorprendidos por él: es el único deportista. Aunque de a pocos se van acostumbrado, les sigue pareciendo increíble que hace tres años Ronny Moreno solo era un estudiante típico más del Colegio Nacional Melitón Carvajal. Todo cambió el día que conoció AquaXtreme. Un club ubicado dentro del centro educativo y que se presentaba como la opción perfecta para darle "vacaciones útiles" a los hijos.

"Yo no sabía nadar. Nunca había entrado a una piscina. Pero el primer día que nadé, miembros del club me dijeron que tenía condiciones y que podía llegar a competir con gente de más nivel", recuerda sorprendido Ronny, hoy miembro de la selección nacional de triatlón. En marzo va a representar al Perú en el Sudamericano de Triatlón Junior que se disputará en Uruguay. "Nunca me imaginé esto", asegura el joven de 17 años.

En dos años su evolución fue sorprendente. Subcampeón nacional de 200 metros pecho, su mejor resultado. La pregunta es: ¿cómo pasó de ser un nadador con futuro a promesa peruano de triatlón? Conversamos con Armando Moncada, su entrenador. Él lo eligió. Es venezolano, en su momento fue contratado por la Federación Peruana de Triatlón y hoy entrena a las jóvenes que llegan a AquaXtreme.

"En poco tiempo, pero con trabajo duro y sistemático, Ronny cumplió el objetivo de ser selección nacional. Tenía una base buena en natación y perfeccionamos las partes técnicas. Dejó de entrenar otros estilos de nados para pasar hacer el clásico, que es el necesario en triatlón, y fortalecimos su bicicleta y running", comentó.

Ronny disfruta de hacer bicicleta por la "adrenalina" que genera.

La vida de Ronny ha dado un giro completo. Era un muchacho de La Victoria que salía a más fiestas que a pichangas. Hoy busca seguir creciendo para darle alegrías al Perú. Sabe que no es un deporte del que se hable mucho y que no recibe tanto apoyo, pero es feliz practicándolo. Y si puede vivir de eso, lo va a seguir haciendo.

"Estoy pensando dedicarme enteramente este año al deporte. El próximo año seguramente empezaré una carrera profesional, pero el triatlón siempre será parte de mí. No lo voy a dejar. Me gusta toda la adrenalina que siento y quiero llevar logros al Perú", confiesa.