Instagram: las tres nuevas funciones que cambiarán el futuro de las redes

Instagram ha reconocido el impacto emocional que tiene sobre sus usuarios. Aquí algunos cambios que buscan hacer para mejorar su plataforma y hacer que todos se sientan más contentos y seguros.

-“Likes” en las publicaciones-

​En un escaneado que se hizo a los cerebros de adolescentes se reveló que, en adición a varias otras regiones, el circuito de recompensas del cerebro se activaba especialmente al ver una grande cantidad de likes en sus imágenes, la misma región que responde al ganar dinero o ver imágenes de las personas que queremos. La preocupación acerca del impacto que las redes sociales tienen en la autoestima ha hecho que Instagram busque como objetivo hacer que sus usuarios se sientan menos juzgados. Buscan que los usuarios estén menos enfocados en el número de 'me gusta' y más en la autenticidad de su publicación y en contar una historia.

Instagram ya ha empezado a esconder la cantidad de likes que se pueden ver en las publicaciones de los usuarios. Este nuevo cambio ya se está realizando en algunos países como Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Brasil. El propósito es reducir la presión que sienten los usuarios de su plataforma acerca de la cantidad de 'me gusta' que reciben sus publicaciones. Ahora, los usuarios solo podrán ver el nombre de una de las cuentas que han dado like acompañado por el texto “y otros” en el área donde antes se proyectaba una cantidad numérica. Uno sí podrá ver la cantidad que recibe en su propia foto, pero no en la de los demás.

Los usuarios solo podrán ver el nombre de uno de los usuarios que ha dado “like” acompañado por el texto “y otros”. (Foto: Later)

-Herramientas “anti-bullying”-

Con el crecimiento del uso de las redes sociales, el bullying se ha vuelto uno de los problemas más grandes en la vida de los jóvenes. Instagram se ha vuelto la plataforma número uno para el acoso, seguido por Facebook según una encuesta por “Ditch The Label”, una de las organizaciones anti-bullying más grandes del mundo. Estos actos maliciosos se dan a través de comentarios, páginas de odio, cuentas falsas o al publicar imágenes embarazosas.

Instagram ha decidido que quiere implementar medidas de protección para sus usuarios, agregando la nueva herramienta del anti-bullying. Esencialmente, es un cambio simple: aparecerá un mensaje automatizado de advertencia a los usuarios al momento de comentar algo que podría ser ofensivo. El mensaje busca que el usuario revise lo que iba a comentar y así reflexionar acerca del contenido. Otra herramienta es la del modo “restringido” que busca disminuir el impacto de ciertos usuarios sin alertarlos. Puedes silenciarlos -no bloquearlos- sin que ellos se enteren, así como en Twitter. Esta función también aplica a los comentarios y mensajes directos.

Instagram busca crear las nuevas herramientas del anti-bullying para que sus usuarios se sientan seguros y para buscar el cambio en el comportamiento de otros. (Foto: Instagram)

-Cambios en las violaciones de sus políticas-

Recientemente, la compañía ha publicado que efectuará cambios en las violaciones de sus condiciones de uso para que su plataforma promueva la seguridad de sus usuarios. Buscan desarrollar políticas para que se puedan detectar y eliminar más rápido a las cuentas que violan sus términos y condiciones. El listado de alerta incluye desnudez y pornografía, acoso y hostigamiento, discurso de odio, venta de drogas y políticas de terrorismo.

Anteriormente, solo inhabilitaban perfiles que tenían cierto porcentaje de faltas en relación al total de sus mensajes publicados. Ahora, si cometen infracciones seguidas y en el mismo rango de tiempo, sus cuentas serán eliminadas. Los usuarios también podrán comunicarse con Instagram si consideran que alguno de los contenidos (como publicaciones o historias) ha sido incluido en el listado de alerta por error, si es el caso, la plataforma volverá a hacerlo visible.