00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En otro intento por fijar un himno mundialista, después de “Hayya Hayya (Better Together)” de Qatar 2022, que pasó desapercibido, “Dai Dai” coloca a los niños de Triplets Ghetto Kids y al rapero africano Burna Boy en primer plano. La energía del grupo infantil le da fuerza y ternura a una canción que busca contagiar ánimo en varios idiomas, ese grito que el fútbol necesita para arrancar. “Dai Dai” significa “¡Vamos!”. Shakira lo canta así: “Dai Dai (italiano), Ikou (japonés), Allez (francés), Dale (español), Let’s go (inglés)”. (Foto: Cortesía Ghetto Kids Foundation)
En otro intento por fijar un himno mundialista, después de “Hayya Hayya (Better Together)” de Qatar 2022, que pasó desapercibido, “Dai Dai” coloca a los niños de Triplets Ghetto Kids y al rapero africano Burna Boy en primer plano. La energía del grupo infantil le da fuerza y ternura a una canción que busca contagiar ánimo en varios idiomas, ese grito que el fútbol necesita para arrancar. “Dai Dai” significa “¡Vamos!”. Shakira lo canta así: “Dai Dai (italiano), Ikou (japonés), Allez (francés), Dale (español), Let’s go (inglés)”. (Foto: Cortesía Ghetto Kids Foundation)
Por Leslie A. Galván

En Uganda, hay sesenta niños que este año miran el Mundial con otros ojos. Uno de ellos, corriendo en un salón de la casa-fundación Ghetto Kids en Kampala (Uganda), sonríe frente a sus amigos, porque una llamada en el celular le quita el aliento. Es Shakira al teléfono diciendo que los invita a la final del Mundial en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. De pronto, todos ellos se convierten en saltamontes al son de “Dai Dai”, canción original de la Copa de Fútbol 2026. Un petizo mueve la cintura y otro más alto, las rodillas. “Los niños estaban corriendo, saltando, llorando de felicidad. Fue un momento inolvidable para todos”, recuerda Kavuma Dauda, el fundador de la organización sin fines de lucro que acompaña a los niños huérfanos desde el nacimiento de la iniciativa en 2007.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.