En Uganda, hay sesenta niños que este año miran el Mundial con otros ojos. Uno de ellos, corriendo en un salón de la casa-fundación Ghetto Kids en Kampala (Uganda), sonríe frente a sus amigos, porque una llamada en el celular le quita el aliento. Es Shakira al teléfono diciendo que los invita a la final del Mundial en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. De pronto, todos ellos se convierten en saltamontes al son de “Dai Dai”, canción original de la Copa de Fútbol 2026. Un petizo mueve la cintura y otro más alto, las rodillas. “Los niños estaban corriendo, saltando, llorando de felicidad. Fue un momento inolvidable para todos”, recuerda Kavuma Dauda, el fundador de la organización sin fines de lucro que acompaña a los niños huérfanos desde el nacimiento de la iniciativa en 2007.

Niños de Triplets Guetto Kids en Inglaterra, donde se presentaron en la final de "Britain's Got Talent" en 2023. (Foto: Cortesía Ghetto Kids Foundation)

“Ghetto Kids está compuesto, a menudo, por niños de la calle y de escuelas desfavorecidas. Los estamos cuidando y pagamos sus cuotas escolares, alimentación, atención médica y vivienda”, cuenta Dauda.

Aunque África vive una participación histórica en el Mundial 2026, con diez selecciones clasificadas, el continente no ha hecho tanto ruido como el hit “Waka Waka (This Time For Africa)” en la Copa de 2010. Aquella fue la primera gran colaboración de Shakira con un grupo musical africano, Freshlyground. Esa memoria explica sus intentos constantes por mantener una presencia africana en la música oficial de la FIFA.

El grupo de baile Triplets Ghetto Kids ya marcaba territorio en las redes sociales (9,4 millones de seguidores en Instagram y 13,1 millones en TikTok), suficiente como para captar la atención de Shakira. Pero bailar en “Dai Dai” no es el único logro de los bailarines a nivel internacional. Antes de convertirse en “los niños del Mundial”, llegaron a la final del programa “Britain’s Got Talent” en 2023.

“La oportunidad con Shakira llegó cuando hicimos un desafío de baile con la banda sonora de ‘Zootopia’”, cuenta. Así, la cantante, que da vida al personaje de Gazelle en la película de Disney, volteó su mirada hacia los niños. “Ella compartió el video donde bailamos y, después de todo, se comunicó con nosotros para invitarnos a Estados Unidos a bailar en el videoclip”, dice Dauda.

“Ella estaba feliz. Es muy amable. Nos dio la bienvenida. Dijo que le encantan nuestros pasos de baile y que le gustaría hacer más colaboraciones con los niños. Dijo que los quiere mucho. Le pedía a los niños que le enseñaran algo de nuestro idioma local”, cuenta Kavuma sobre el encuentro del grupo con la cantante.

¿Cómo contribuir con los niños? La Inspire Ghetto Kids Foundation, con base en Kampala, funciona como una organización sin fines de lucro dedicada a cubrir necesidades básicas para niños que viven en el gueto, la calle o zonas inseguras, y canaliza apoyos a través de donaciones económicas y en especie. Las contribuciones pueden enviarse por transferencia bancaria internacional a la cuenta de Inspire Triplets Ghetto Kids.

Toda la información está disponible en este link. Página web: https://inspireghettokidsug.org/donate

Bailando por la educación

Para conseguir una comunicación con Kavuma Dauda, lo lógico sería aprovechar las ocho horas de diferencia entre Uganda y Perú, y llamarlo durante la luz del día en su ciudad. Sin embargo, hablar con él implica entrar en un tiempo que gira alrededor de los niños: lleno de ensayos de baile, tareas escolares, reuniones y viajes, donde las entrevistas se acomodan de improviso en la agenda. En este caso, a las tres de la mañana de Kampala, y con suerte, después de un primer intento frustrado por Zoom un mes atrás, cuando la mala red de la zona le jugó mal el partido.

“Ghetto Kids: No Plan B”, el documental de la productora con películas de impacto social Toy Green Films, cuenta en detalle y con versiones animadas la vida de Triplets Ghetto Kids y su fundador, Dauda Kavuma. Sigue sus días como niño de la calle en Uganda hasta la presentación del grupo de baile en “Britain’s Got Talent”. Está disponible de forma abierta en la cuenta oficial de la ONG en Youtube. (Foto: Cortesía Ghetto Kids Foundation)

Al fin, Kavuma se detiene a conversar sin el tono chillón de la lengua luganda (o ganda), con la que responde a los suyos. “Yo mismo vengo de las calles. Soy huérfano. Alguien me ayudó cuando era muy joven, debido al fútbol”, cuenta sobre su destreza en el deporte, que lo llevó a una beca escolar y luego a graduarse en la universidad como docente de matemáticas y ciencias. “Cuando sea mayor, espero ayudar a niños como yo”, era el mantra que alineó su destino. Sus saberes en educación los combinó con la danza, una pasión persistente en su etapa universitaria, y a su vez, lo encaminó como coreógrafo infantil.

No todos los niños pudieron viajar a Estados Unidos, pero la descripción de algunos de ellos ayuda a conocer la energía detrás del talento. “Está Akram, que es muy creativo, gracioso y le gusta bailar. Está King, que siempre quiere ser perfecto. También es cómico y muy atento. Intenta recibir mi guía. Están Ketra y Keisha, hermanas, muy apasionadas por el baile. Ricky viene de Angola y con Akram son los mayores”, cuenta Kavuma sobre los niños, quienes han adoptado en él una mirada paternal.

Después del Mundial, la ONG creció en seguidores y oportunidades de viaje. En ese escenario, las redes sociales operan como una extensión cotidiana del proyecto. “Siempre les digo que la educación es la llave. Tienen que ir a la escuela; esa es la razón por la que bailan”, sostiene Kavuma. Los niños son su obra de vida y los cuida incluso cuando salen a la calle: las niñas van acompañadas por una mujer encargada de protegerlas y los varones caminan a su lado. “Es mi obligación protegerlos. No quiero que nadie se burle de ellos ni los intimide”, afirma.

“Muchísimas gracias por el cariño y el apoyo a los niños. —dice Kavuma en un mensaje final— Por favor, síganos en las redes sociales de todo el mundo. Su amor nos motiva, nos impulsa a bailar cada día y dar amor al mundo. Además, deberían venir a ayudar a Uganda. Que Dios los bendiga a todos”.