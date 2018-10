Banksy es el artista más famoso del mundo al que (casi) nadie ha visto nunca. Algunos pensaron por un tiempo que podía ser también una mujer. O un grupo de mujeres y hombres. Su nombre podría ser Robin Gunningham o Robin Banks, nacido en Bristol, Inglaterra, a mediados de los años 70. Su sello es la rebeldía y lo antisistema, aunque gane millones con ello.

“Parece que acabamos de ser Banksy-tados”, dijo el director de arte de la célebre casa de subastas Sotheby’s, Alex Branczik, después de ver cómo el cuadro Girl with Baloon (Niña con globo) empezaba a convertirse en tiras de papel en el mismo instante en el que se concretó su venta, por 1,2 millones de euros. Ante el asombro de los asistentes, una alarma comenzó a sonar en ese mismo momento, mientras el mecanismo instalado en el interior del cuadro destruyó la obra anterior –hasta la mitad–, convirtiéndola en una nueva: Love is in the Bin (El amor está en la papelera). El mismo Banksy lo explicó a través de un video en su cuenta de Instagram –donde suma más de 4’800.000 seguidores, pero no sigue a nadie–, que ha sido reproducido casi 13 millones de veces. “Hace unos años construí en secreto una trituradora por si acaso el cuadro salía alguna vez a subasta”, confesó.

