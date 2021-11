Conforme a los criterios de Saber más

En lo alto de los cerros de Carabayllo, el personal de Socios en Salud se desplaza cuesta arriba, exigiendo a sus gastadas zapatillas y retando al abismo con varios kilos de material médico encima. De alguna manera, los aguerridos hombres y mujeres recuerdan a una versión local de los Cazafantasmas, con sus equipos de protección y sus grandes mochilas. Como aquellos, van tras la caza de formas de vida invisibles a simple vista. Ahora mismo, uno podría estar infectado con el bacilo de la tuberculosis o TB sin mostrar síntomas, como una enfermedad espectral. Los expertos denominan a esta fase “tuberculosis latente”. Solo cuando las defensas del cuerpo bajan, como en el caso de una mala alimentación, la bacteria se activa y empieza la lenta destrucción interior.

Parece mentira que una enfermedad que ha acompañado a la humanidad en los últimos tres millones de años aún no tenga una cura rápida. Las vacunas que existen son antiguas y no controlan todas las formas de TB. Algunas son tan recias que la medicación regular apenas les hace cosquillas. La llaman tuberculosis multirresistente. Ser diagnosticado con esta hace dos décadas era casi como una sentencia de muerte. Es lo que cuenta, desde el cerro, Melquiades Huauya, joven promotor en Socios en Salud.

Melquiades Huauya, sobreviviente de tuberculosis multirresistente, vivió de cerca el estigma y la depresión. Hoy comparte su historia y ayuda a personas enfermas de TB a sobreponerse y sanar. (Foto: Fidel Carrillo).

Hace más de 20 años él fue desahuciado por los médicos por estar enfermo de tuberculosis multirresistente. El joven, que vivía en El Agustino, estaba delgado hasta los huesos, escupía sangre y necesitaba balones de oxígeno con urgencia. Tenía varios años enfermo y los tratamientos no parecían funcionar. Estaba deprimido y harto.

El caso de Melquiades llegó por esas épocas a oídos del fundador de Partners in Health (Socios en Salud), Jim Yong Kim –años después sería presidente del Banco Mundial (2012-2019)–, quien visitaba Perú por su ONG. Habiendo conocido el caso, se decidió a aplicar con el chico la estrategia basa - da en la salud comunitaria. Es decir, su ayuda se traduce no solo en medicinas, sino en atención especial con una red de voluntarios que visitan a las personas enfermas seis veces a la semana, monitorean sus progresos, vigilan su medicación y les hacen compañía, pues es una enfermedad que estigmatiza mucho, los deprime y les crea problemas emocionales.

El médico Jim Yong Kim, de Socios en Salud, conversa con el joven Melquiades Huauya, de 16 años, que estaba enfermo de TB multirre- sistente y al que los tratamientos médicos de la época no le hacían efecto. (Foto: Socios en Salud).

La historia de Melquiades se cuenta en el documental Bending the Arc, producido por Ben Affleck y Matt Damon, que se puede ver por estos días en Netflix. Ahí se cuentan los inicios de Partners in Health (Socios en Salud) y uno de los momentos más emotivos es cuando su fundador, Jim Yong Kim, recuerda el caso del joven peruano Melquiades, mientras ve videos de aquella época. Se observa a un adolescente triste al que tratan de convencer de que acepte la medicación. Luego los realizadores le hacen ver un video más reciente, en el que el Melquiades actual, sano y confiado, colabora para salvar a personas, justo como hicieron con él. El coreano no puede evitar soltar varias lágrimas. “Pensar que pudimos haberlo dejado morir”, se dice a sí mismo, muy emocionado.

El cálculo de Socios en Salud Perú es que, debido a la coyuntura sanitaria por el COVID-19, se ha provocado un retroceso de 8.000 diagnósticos en nuestro país. De alguna forma se entiende, pues los esfuerzos médicos están concentrados en un problema nuevo y agresivo. Eso no significa que la TB haya pedido un descanso. Somos, después de Haití, el segundo país con mayor incidencia de TB en el continente americano.

Equipos de Socios en Salud realizan descartes rápidos de tuberculosis en los cerros de Carabayllo (Foto: Fidel Carrillo).

“Por todo ello, el enfoque tiene que cambiar. Ya no se puede esperar a que la persona con síntomas vaya a un puesto de salud a hacerse una prueba. Hay que salir a buscar a la enfermedad”, dice a Somos el doctor Leonid Lecca, director general de Socios en Salud. Y así es como regresamos a la cima del cerro de Carabayllo.

Los voluntarios de la ONG van monitoreando el lugar ayudados por dos equipos especiales: la mochila TB y la TB móvil. La primera les permite llegar a lugares poco accesibles y hacer un diagnóstico rápido con ayuda de rayos X de tórax al paso y un software especial que en pocos minutos puede decir si los pulmones de una persona están comprometidos.

Equipo de Socios en Salud recorre el cerro haciendo un rastreo del bacilo de la tuberculosis. Mediante un altavoz, invitan a la gente a que acuda a su puesto ambulante a hacerse un despistaje. (Foto: Fidel Carrillo).

La TB móvil de Socios en Salud es un camión que recorre Lima y que ha sido convertido en un completo laboratorio ambulante para tomar pruebas rápidas de descarte de TB, hacer radiografías y recolectar muestras de esputo, todo coordinado con la Dirección de Redes Integradas de Lima Norte y el patrocinio de Stop TB Partnership, Zero TB y el Centro de Salud Global de la Universidad de Harvard. Como dice Leonid Lecca, la TB es más letal que el VIH y, sin embargo, es una enfermedad muy olvidada. El mundo ha demostrado que cuando hay voluntad política se puede conseguir vacunas para un virus nuevo en un año. Si se le pusiese la misma dedicación, tiempo y recursos a acabar con la TB, hace rato que esta estaría jugando sus cartas de despedida. //

