Mediodía. Veintidós grados. Brillo solar soportable como para ir a la playa (o lo más cercano a ella). Transeúntes que sienten la brisa fría en sus rostros. No hay rastros de mascarillas. Parece una escena del verano de 2020, cuando el coronavirus se sentía lejano; pero así viven, desde mediados de este año, los poco más de 280 mil habitantes de Orlando (Florida) luego de que el municipio sugiriera el uso de mascarilla a quienes “no están totalmente vacunados”.

El contraste es bastante fuerte. No solo es pasar de: de ver alcohol gel en cada caja de pago, a unos cuantos; de rampas o escaleras señalizadas para respetar la distancia social, a ninguna equis roja o silueta de calzado para saber que ahí toca pararse. Pocas son las personas que llevan lanyards con alcohol, desinfectan los carritos de supermercado, cruzan al otro lado de la vereda o se cambian de asiento en el bus para no tener contacto con otro individuo.

Depende de cada estado (y persona) seguir las medidas que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para reducir el contagio de covid-19. Por ejemplo, en la ciudad turística aconsejan usar mascarillas en espacios cerrados. En el ascensor del hotel, por ejemplo, los que llevábamos mascarillas éramos turistas (extranjeros, sobre todo). Algunos huéspedes entraban sin mascarilla y ni se hacían ‘roches’. Otros, se disculpaban y esperan al siguiente elevador. “Buena suerte sancochándote la cara”, le dice una mujer en sus cincuentas a su pareja, que se puso la mascarilla al vernos (así pasó con otros visitantes en otras instalaciones). “Si ellos lo hacen…”, le responde, confirmando lo que había pensado en un inicio: su uso está más vinculado al respeto. En los restaurantes, la situación cambia: miran como bicho raro al que usa mascarilla. Poco importa si hay ventilación. La desconfianza es mutua.

¿ADIÓS MIEDO?

Vale aclarar que no están desentendidos con la pandemia. Lugares como Walgreens son puntos de vacunación (el condado de Orange, donde está Orlando, tiene al 63% de su población con ambas dosis). También hay test de covid-19 (una caja para dos pruebas de antígeno en casa está a casi 24 dólares). En aeropuertos y centros comerciales hay dispensadores de gel. Los parques de diversiones repiten las recomendaciones de los CDC. Los de servicio al cliente (cajeros, botones, personal de limpieza, seguridad). Aquí, y en cualquier lado, el cuidado depende de uno.

Orlando tomó acciones para enfrentar la pandemia. De acuerdo a los CDC, sugieren usar mascarillas a los que no están vacunados. La más reciente, y polémica, medida adoptada por el gobierno del municipio: los trabajadores no están obligados a vacunarse. (Foto referencial: Shutterstock)

En un bus rumbo a los estudios Universal Leonardo, su -ahora esposa- Shayna (ambos potterhead quieren una foto con las capas de Hogwarts y Gryffindor) y un grupo de turistas estamos rumbo a los caminos Universal. Los últimos estábamos usando mascarillas; algunos, doble. Él mira extrañado y me pregunta si no tenemos calor. Le respondo que no hay ventilación, que el aire acondicionado no vale.

-Pero están vacunados, ¿no?

-Sí (asentimos los cuatro periodistas cerca)

-Están inmunizados. Eso es suficiente.

El miedo, sin embargo, hace que ninguna medida de protección sea suficiente. “Para mí este contraste es más bien clarísima señal de la (justificada) falta de confianza en el sistema sanitario peruano. El miedo no es solo enfermarse, sino enfermarse y no tener a dónde ir a que te cuiden”, cuenta el epidemiólogo Mateo Prochazka tras volver a Lima luego de dos años. Contrario a lo que se puede pensar, el temor me ha acompañado a una ciudad gringa que, si bien cuenta un mejor sistema de salud, sufre de males igual de letales que el virus: negacionistas y antivacunas. No hay forma de saber que los que hayan pasado a mi lado, sin mascarilla, sean personas inmunizadas y no de esos que claman hacer uso “de su libertad” irresponsablemente. Toca confiar en los cuidados. //

